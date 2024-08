Một người chết, nhiều tuyến đường bị sạt lở sau mưa lớn kéo dài ở Bắc Kạn

(VTC News) -

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ, sạt lở xảy ra trên địa bàn, trong đó một người tử vong - anh Đ.N.K (SN 2001, trú xã Như Cổ, huyện Chợ Mới).

Khoảng 10h sáng nay, khi nhận được tin báo có người chết đuối tại khu vực đập tràn thôn Nà Chào, xã Như Cố, lực lượng chức năng huyện Chợ Mới triển khai lực lượng tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ, thi thể anh K. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhiều tuyến đường ở Bắc Kạn bị sạt lở do mưa lũ, ảnh hưởng giao thông. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, từ 29/7 đến ngày 1/8, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó, đêm 30/7 rạng sáng 1/8, mưa to tập trung tại các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, TP Bắc Kạn, Ngân Sơn với lượng mua từ 50,8-98mm/12h.

Trên các triền sông xuất hiện lũ dưới báo động cấp 3, dao động từ 2-4m. Trong đó, huyện Chợ Mới biến độ là xấp xỉ 7m.

Mưa lũ cũng khiến 3 người bị thương. Trong đó, 2 người dân của xã Cao Sơn bị thương do sạt lở đất tại tuyến đường Côn Minh, huyện Na Ri hướng đi xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông (1 người bị thương nhẹ, 1 người bị gãy 2 chân) và một cháu bé 10 tuổi bị đất sạt vào chân, bị thương nhẹ.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến 227 nhà bị sạt lở. 510 ha lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp bị ngập lũ, ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt trượt, khó khăn cho việc đi lại.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh do mưa lớn kéo dài.

Sở Giao thông vận tải tỉnh huy động phương tiện, lực lượng tổ chức khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông, thông đường bước 1.