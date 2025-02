Một ngư dân Quảng Nam mất tích khi câu mực ở Hoàng Sa

(VTC News) -

Ngày 27/2, ông Nguyễn Tấn Hùng - Chủ tịch UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - xác nhận, một ngư dân địa phương mất tích khi đang hoạt động đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa.

Tàu câu mực QNa 90859 TS cập vào bờ và chủ tàu trình báo sự việc thuyền viên C. mất tích. (Ảnh: T.D)

Theo ông Hùng, lúc 3h cùng ngày, tàu câu mực QNa 90859 TS do ngư dân Huỳnh Văn Trí (46 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, làm chủ, cập bến Tam Quang. Tại đây, chủ tàu trình báo với cơ quan chức năng về việc thuyền viên Phạm Quốc C. (46 tuổi, trú xã Tam Hải) trong lúc hành nghề câu mực bằng thuyền thúng trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam không may bị mất tích.

Hiện, các ngành chức năng đang lấy thông tin, lời khai của thuyền viên trên tàu câu mực QNa 90859 TS để phục vụ quá trình điều tra, đồng thời tổ chức thông tin cho tàu thuyền hoạt động gần vùng biển ngư dân C. mất tích để tìm kiếm.

Được biết, tàu câu mực QNa 90859 TS xuất bến tại Tam Quang hôm 13/2, trên tàu có 50 thuyền viên.

Được biết, đầu năm nay, tại ngư trường Hoàng Sa xảy ra vụ một người rơi xuống biển mất tích và 3 ngư dân khác trên tàu cá Quảng Ngãi bị thương sau khi sóng lớn đánh mạnh vào tàu.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 3/1, tàu cá QNg 97290 TS (dài 19,3m, công suất 520 CV) do ông Trần Văn Hương (trú thôn Tân An, xã An Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng hành nghề lưới rê ở khu vực vùng biển Hoàng Sa. Trên tàu có 8 thuyền viên.

Thời tiết xấu, sóng lớn đánh mạnh vào con tàu đang khai thác hải sản khiến anh Lê Văn Tấn (SN 1999, trú thôn Tân An, xã An Phú) rơi xuống biển mất tích; 3 thuyền viên khác bị thương.