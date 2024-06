MoMo mang đến trải nghiệm công nghệ mới tại Ngày không tiền mặt 2024

(VTC News) -

MoMo cũng đang triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực với cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi nhằm trang bị cho người dùng các kiến thức về tài chính, an toàn bảo mật với thông điệp “Cùng MoMo trang bị kiến thức tài chính - An toàn thanh toán, An tâm tương lai”.

Năm 2024 là năm thứ 6 MoMo đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ trong sự kiện Ngày Không Tiền Mặt. Bên cạnh việc tăng cường ứng dụng các công nghệ ưu việt đảm bảo an toàn bảo mật cho người dùng, MoMo còn đi đầu trong việc hưởng ứng và thực hành chủ trương “Nâng cao dân trí quốc gia về tài chính” của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tham gia Lễ hội Ngày không tiền mặt 2024, ghé quầy trải nghiệm của MoMo để Trải nghiệm công nghệ Face Payment (thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt), nhận hàng ngàn quà hấp dẫn. Face Payment là phương thức thanh toán hiện đại nhất trên thị trường, sử dụng công nghệ AI và sinh trắc học, đảm bảo an toàn và bảo mật cao. Khi đến với quầy trải nghiệm MoMo, sau khi chọn Khách hàng được chọn món quà mình muốn, không cần nhập mã xác thực OTP/mã PIN mà chỉ cần xác thực khuôn mặt để thanh toán.

Đặc biệt, sau khi trải nghiệm, khách hàng nhận được nhiều món quà dễ thương từ MoMo và từ quầy trải nghiệm Saigon Co.op như Túi Tote, Móc khóa, nước tăng lực tăng lực EnerZ và sốt Dầu Dấm Trộn Salad Nam Dương.

Các hoạt động của MoMo được triển khai đa dạng từ tháng 5/2024 và được kết hợp nhịp nhàng giữa online và offline, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Nổi bật là dự án “Cùng học an toàn bảo mật với MoMo” với loạt video dễ hiểu, dễ áp dụng giúp tăng cường an toàn bảo mật.

Tính năng “Tạo QR bằng Ai" cũng nhanh chóng cải tiến và tung ra ngay đầu tháng 6 nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, hỗ trợ cho các SMEs. Đồng thời, tại lễ hội Ngày không tiền mặt từ 14 - 16/6/2024 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, MoMo sẽ mang đến trải nghiệm công nghệ Face Payment (Thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt) giúp người dùng được trải nghiệm phương thức thanh toán an toàn.

Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động vui nhộn, hàng nghìn phần quà cùng chương trình khuyến mãi tập trung giúp thoải mái chi tiêu “không tiền mặt”.

Dự án “Cùng học an toàn bảo mật với MoMo”, hợp tác với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), đã chính thức ra mắt cuối tháng 5/2024 nhằm tăng cường nhận thức cho người dùng về an toàn bảo mật và hưởng ứng chủ trương "Nâng cao dân trí tài chính quốc gia”.

Dự bao gồm chuỗi các video ngắn xoay quanh các nội dung hướng dẫn quản lý mật khẩu, OTP, cảnh giác trước các link lạ, tầm quan trọng của xác thực sinh trắc học,... Thời lượng của các hướng dẫn ngắn bằng một quảng cáo của các thương hiệu, nhưng lại được thể hiện với hình thức, ngôn ngữ sáng tạo, gần gũi, giúp người dùng dễ hiểu và dễ nhớ.

Với tính năng “Tạo QR bằng ảnh AI" của MoMo, cô bán hủ tiếu kế công ty, chị làm đẹp đầu hẻm, các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ có thể tạo ra điểm nhấn chuyên nghiệp và khác biệt trong mắt khách hàng nhờ vào mã QR Nhận Tiền được cải tiến bằng AI trên MoMo.

Đây là cách MoMo ứng dụng công nghệ Gen AI nhằm đổi mới sáng tạo để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang đến các giải pháp thanh toán cho các SME để góp phần thúc đẩy xu hướng giao dịch chuyển khoản, thanh toán bằng mã QR đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Chào mừng Ví trả sau bước sang tuổi thứ 3, MoMo mang đến 10.000 thẻ quà ưu đãi hoàn ngay 16.060đ khi sử dụng Ví trả sau để thanh toán TikTok Shop.

Chương trình kéo dài từ ngày 12/6 đến hết 30/6 hoặc đến khi hết thẻ quà. Để nhận thẻ quà giảm giá, người dùng chỉ cần nhập mã “VTSNKTM" tại mục “Ưu đãi" MoMo. Khi thanh hiện thanh toán các đơn hàng trên TikTok Shop bằng nguồn tiền “Ví Trả Sau" trên MoMo sẽ được tự động áp mã.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập MoMo, cho biết, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết tại Việt Nam. Theo Ngân hàng NHNN, trong 4 tháng đầu năm 2024, giao dịch TTKDTM tăng 57,11% về số lượng và 39,49% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ông Diệp, trong hành trình hướng tới một xã hội không tiền mặt, MoMo tự hào đã và đang đồng hành cùng Chính phủ và người dân, chủ động phát triển các giải pháp thanh toán và tài chính để đóng góp tích cực vào xu hướng này.

“Suốt 6 năm qua, MoMo đã cùng Báo Tuổi Trẻ, NHNN và các tổ chức tài chính truyền tải và lan tỏa những giá trị tích cực của thanh toán không tiền mặt, góp phần định hình và củng cố thói quen, hành vi sử dụng các phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi.

Thêm vào đó, MoMo triển khai các chiến dịch truyền thông, các chương trình có tính gamification (trò chơi hóa) giúp trang bị kiến thức về tài chính cho người dùng, phù hợp với chủ trương “Nâng cao dân trí quốc gia về tài chính” của NHNN”, ông Diệp nói.