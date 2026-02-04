Mời bạn đọc đặt mua đặc san Tết 'Khởi nguồn kỷ nguyên mới' của VTC News

(VTC News) -

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - thời kỳ được dẫn dắt bởi tầm nhìn chiến lược dài hạn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong thời đại mới.

Sự kiện chính trị trọng đại này không chỉ củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vào mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, mà còn mở ra những hướng đi mới, mạnh mẽ hơn trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Đặc san "Khởi đầu kỷ nguyên mới" của Báo điện tử VTC News với nhiều bài viết hấp dẫn, chuyên sâu.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Báo Điện tử VTC News trân trọng giới thiệu đến quý độc giả đặc san Tết với chủ đề "Khởi nguồn kỷ nguyên mới" - một ấn phẩm đặc biệt, tập hợp những bài viết sâu sắc, giàu thông tin và cảm hứng, phản ánh sinh động những chuyển động lớn của đất nước tại thời khắc mang ý nghĩa bước ngoặt lịch sử.

Đặc san "Khởi nguồn kỷ nguyên mới" phác họa bức tranh toàn cảnh về quá trình đổi mới, nỗ lực vượt khó và khát vọng đưa đất nước tiến lên trong giai đoạn phát triển mới.

Đây không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn là nguồn cảm hứng định hướng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước.

Mở đầu đặc san là lược ghi phần trả lời báo chí của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội Đảng XIV, diễn ra sau phiên bế mạc Đại hội chiều 23/1, với nhan đề "Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước muốn phát triển, mang lại ấm no cho Nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới".

Người đứng đầu Đảng làm rõ những điểm mới, những quyết sách đột phá và tinh thần hành động, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng... Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã tiến hành sự nghiệp đổi mới 40 năm nay. "Sự nghiệp đổi mới còn được tiếp tục", Tổng Bí thư khẳng định và nhấn mạnh sự nghiệp đổi mới là liên tục, nhằm đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Tiếp đó là bài viết "Đất nước vào kỷ nguyên mới" của ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với lời khẳng định: Đại hội XIV của Đảng là cột mốc đánh dấu thời điểm Việt Nam đủ điều kiện - về nền tảng chính trị, vị thế quốc tế, năng lực kinh tế, thể chế, con người và ý chí lãnh đạo - để bước vào hành trình mới.

Tổng Giám đốc VOV cho rằng, kỷ nguyên mới không phải là một tương lai xa xôi. Kỷ nguyên mới hiện diện trong từng công trình đang dựng lên, trong từng con đường được mở, trong từng nhà máy đang vận hành, và trong niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ của người dân vào ngày mai. Chính từ niềm tin ấy, đất nước bước tiếp - vững vàng hơn, tự tin hơn, trong một kỷ nguyên đang mở ra trước mắt.

Mở ra chiều sâu của kỷ nguyên phát triển mới, bài viết "Tam giác cải cách định hình kỷ nguyên mới" nhấn mạnh vai trò then chốt của thể chế như động lực dẫn dắt sự vận động của đất nước. Quốc hội khóa XV đã tạo dấu ấn lịch sử bằng cuộc cải cách thể chế đồng bộ, từ sửa đổi Hiến pháp, tái tổ chức không gian phát triển đến phân quyền thực chất, đưa tư duy lập pháp chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo.

Qua đó, kỷ nguyên mới không còn là khái niệm trừu tượng, mà hiện diện rõ nét trong những chuyển động đo đếm được của nền kinh tế, trong bộ máy vận hành gọn nhẹ hơn và trong niềm tin ngày càng được củng cố của người dân, doanh nghiệp.

Các bài viết trong đặc san "Khởi đầu kỷ nguyên mới" được thiết kế đẹp mắt, ấn tượng.

Góp thêm một lát cắt sinh động cho bức tranh kỷ nguyên mới, bài viết "Nông dân, ngư dân thành doanh nhân số" cho thấy chuyển đổi số không chỉ là chiến lược ở tầm vĩ mô, mà đang âm thầm làm thay đổi đời sống tại những nơi tưởng chừng xa nhất với công nghệ.

Từ nương rẫy vùng cao đến những con tàu ngoài khơi, người nông dân, ngư dân sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội... để trở thành chủ thể của kinh tế số. Những mô hình "bình dân học vụ số" mở ra sinh kế mới, nâng cao giá trị lao động và trao lại quyền quyết định cho người sản xuất - đặt nền móng xã hội vững chắc cho kỷ nguyên phát triển số của đất nước.

Một lát cắt đặc biệt khác được mở ra qua bài viết "Người Việt ủ nước mắm ở Na Uy xuất đi khắp thế giới", kể câu chuyện của ông Nguyễn Văn Trung - người Việt có gần 40 năm lập nghiệp tại Na Uy. Từ ký ức về nước mắm nguyên chất của quê hương, ông đã kiên trì thích nghi phương pháp truyền thống Việt Nam với điều kiện khí hậu, luật pháp và công nghệ Bắc Âu, tạo ra sản phẩm được thị trường quốc tế ghi nhận, qua đó đưa giá trị Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nếu câu chuyện nước mắm ở Na Uy cho thấy cách một giá trị truyền thống được mang đi xa bằng tri thức và khát vọng hội nhập, thì bài viết "Những 'ông vua' săn cá ngừ" gợi lên hình ảnh biển Việt Nam với những con người bám nghề bằng bản lĩnh và kinh nghiệm truyền đời. Người đọc được đến với làng chài Thiện Chánh (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), nơi những ngư dân vươn khơi giữa trùng khơi, làm giàu từ biển và góp phần định hình diện mạo kinh tế của một vùng duyên hải từng nghèo khó.

Mạch câu chuyện về kỷ nguyên mới tiếp tục được mở rộng qua bài viết "Bỏ Google về xây hệ sinh thái giao thông số", khắc họa lựa chọn khác biệt của Lê Yên Thanh - chàng kỹ sư 9x quê An Giang từ chối cơ hội tại Google để trở về Việt Nam giải bài toán giao thông đô thị. Từ ứng dụng BusMap quen thuộc đến hệ sinh thái giao thông số với Go Labs, hành trình của Lê Yên Thanh cho thấy khát vọng dùng công nghệ để giải quyết những vấn đề rất đời sống.

Nếu như lựa chọn của Lê Yên Thanh phản ánh tinh thần dấn thân vì cộng đồng, thì bài viết "Chuyên gia AI đắt giá người Việt ở Google" lại kể một con đường khác của trí tuệ Việt trong kỷ nguyên số. Nguyễn Khánh Linh, từ xuất phát điểm là sinh viên Khoa học máy tính tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, đã bền bỉ tích lũy tri thức để bước vào nhóm nghiên cứu GenAI của Google - nơi những công nghệ lõi của tương lai đang được kiến tạo. Hành trình ấy cho thấy người Việt Nam hoàn toàn có thể đảm nhận những vị trí hàng đầu thế giới nếu đủ kiên trì và quyết tâm.

Không chỉ tập trung vào những vấn đề lớn của hiện tại và tương lai, đặc san còn mở rộng không gian nội dung bằng các câu chuyện lịch sử - văn hóa, giúp bạn đọc nhìn Việt Nam trong dòng chảy dài của thời gian.

Một trong số đó là bài viết "Ly kỳ Công tước Nga cưỡi ngựa từ Đồng Đăng tới Sài Gòn", tái hiện hành trình xuyên Việt hiếm có vào cuối thế kỷ XIX, qua đó khắc họa một Việt Nam khiến người lữ hành phương Tây buộc phải thay đổi mọi khuôn mẫu quen thuộc....

Trong cuốn đặc san, bạn đọc còn được khám phá vô vàn những điều kỳ thú qua những phóng sự hấp dẫn như: “Bí ẩn tượng chó đá 400 tuổi giữa làng cổ Địch Đình; “Làng tỷ phú” trên đỉnh Ngọc Linh; Gà “tiến vua” đổi đời vùng cao Hà Lâu, Đánh thức kho báu đất hiếm; Vợ chồng nhà khoa học nối Việt Nam với thế giới; Nữ bác sĩ giữ lại nhịp tim mong manh của thai nhi…”

Đặc san "Khởi nguồn kỷ nguyên mới" có mặt trên các sạp báo toàn quốc, các phòng chờ sân bay.

Báo điện tử VTC News xin kính chúc Quý độc giả, Quý đối tác khách hàng năm mới An khang - Thịnh vượng.