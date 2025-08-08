Mobile Internet Việt Nam vào top nhanh nhất thế giới, Viettel góp công lớn

(VTC News) -

Theo báo cáo mới nhất từ Speedtest Global Index (Ookla) - tổ chức đánh giá hiệu suất mạng viễn thông uy tín hàng đầu thế giới - Viettel chính thức lọt vào Top 3 nhà mạng di động nhanh nhất toàn cầu. Đây không chỉ là thành tựu đột phá của một doanh nghiệp, mà còn là bước tiến mang tính biểu tượng cho hạ tầng viễn thông và sức mạnh công nghệ số của Việt Nam.

Vượt nhiều ông lớn, Viettel xác lập vị thế mới trên bản đồ viễn thông quốc tế

Bảng xếp hạng "Mạng Di động nhanh nhất Thế giới" (World’s Fastest Mobile Network) là hạng mục đánh giá tổng thể, dựa trên hàng triệu kết nối thực tế người dùng sử dụng mạng 3G, 4G, 5G từ các thiết bị đầu cuối sử dụng chipset hiện đại. Kết quả phản ánh đúng trải nghiệm hàng ngày của người dùng, chứ không chỉ là các phép thử trong phòng lab.

Hạng mục không chỉ đo tốc độ 5G tại các thành phố lớn, mà đánh giá tổng thể hiệu suất kết nối ở mọi điều kiện, từ đô thị trung tâm đến vùng nông thôn, từ kết nối 5G hiện đại đến các khu vực vẫn dùng 3G, 4G.

Với chỉ số Tốc độ Speed Score đạt 82.56, Viettel vươn lên sánh ngang cùng các tên tuổi lớn như e& (UAE) và Ooredoo (Qatar), những nhà mạng đến từ các quốc gia có nền công nghệ viễn thông phát triển bậc nhất. Đặc biệt, Viettel còn vượt qua các đối thủ khác như SK Telecom (Hàn Quốc) và Singtel (Singapore).

Đây không chỉ là dấu mốc của riêng một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho sự vươn lên của hạ tầng viễn thông Việt Nam, khẳng định khả năng làm chủ công nghệ và cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ quốc tế. Và thành tựu này là minh chứng rõ ràng cho chất lượng hạ tầng mạng của Viettel, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Đáng chú ý, phần lớn mạng 5G trên thế giới vẫn triển khai theo kiến trúc không độc lập (NSA), tức phụ thuộc vào hạ tầng mạng lõi 4G để vận hành. Vì vậy, trải nghiệm người dùng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng mạng 4G nền tảng và khả năng chuyển giao liền mạch giữa 4G và 5G.

Chỉ cần mạng 4G yếu hoặc chuyển giao không mượt mà là đủ để làm giảm đáng kể chỉ số Speed Score tổng thể. Do đó, việc Viettel lọt Top 3 toàn cầu không chỉ cho thấy tốc độ mạng 5G, mà còn chứng minh tốc độ và chất lượng mạng 4G của Viettel, cùng năng lực tối ưu hóa và tích hợp công nghệ.

Viettel định hình tương lai mạng di động thế hệ mới

Thành tích này là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản vào hạ tầng số, tư duy công nghệ độc lập và quyết tâm làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ phần mềm đến phần cứng.

Ngay từ năm 2019, Viettel đã thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam bằng thiết bị do chính doanh nghiệp phát triển. Đến nay, Viettel tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong trong việc phổ cập những công nghệ tiên tiến nhất đến người dân, trở thành nhà mạng đầu tiên triển khai đồng thời cả mạng 5G NSA (dựa trên hạ tầng 4G) và 5G SA (hoạt động độc lập, là phiên bản 5G hoàn chỉnh) trên quy mô lớn.

Cuối năm 2025, Viettel sẽ nâng tổng số trạm phát sóng 5G lên hơn 20.000, phủ 95% dân cư đô thị trên toàn quốc.

Đến nay, Viettel đã triển khai hơn 7.000 trạm BTS 5G, phủ sóng 100% trung tâm các tỉnh, thành phố, khu công nghiệp, sân bay, cảng biển, bệnh viện và trường đại học. Mục tiêu đến cuối năm 2025, Viettel sẽ nâng tổng số trạm phát lên hơn 20.000, phủ sóng 5G cho trên 95% dân cư đô thị trên toàn quốc.

Đặc biệt, khác với phần lớn nhà mạng trên thế giới phải phụ thuộc vào thiết bị ngoài, Viettel là nhà mạng duy nhất tự sản xuất thiết bị viễn thông, ứng dụng vào công nghệ 5G.

Trong điều kiện thực tế, mạng 5G của Viettel cho phép người dùng đạt tốc độ tải xuống trung bình 400–500 Mbps, thậm chí có thể chạm mốc 1 Gbps, cao gấp 10 lần so với mạng 4G. Điều này mở ra khả năng ứng dụng mạnh mẽ cho các công nghệ đòi hỏi băng thông cao và độ trễ gần bằng 0 như video 4K, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), game, livestream, xe tự hành và nhà máy thông minh.

Tuy nhiên, Viettel không chỉ tập trung vào tốc độ truy cập, mà còn hướng đến kiến tạo một nền tảng hạ tầng số toàn diện. Mạng 5G Viettel đang được tích hợp vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, nhà máy thông minh, xe tự hành, y tế, giáo dục trực tuyến và đô thị thông minh.

Với vị trí Top 3 toàn cầu được chứng thực bởi một tổ chức quốc tế uy tín, Viettel đang góp phần định vị Việt Nam là quốc gia có hạ tầng viễn thông hiện đại. Đồng thời, đây cũng là là cú hích mạnh mẽ cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trong các ngành sản xuất, logistics, tài chính, dịch vụ công và giáo dục, những lĩnh vực phụ thuộc lớn vào kết nối ổn định, tốc độ cao.

Không dừng lại ở đó, thành tựu này mở ra cơ hội lớn để Việt Nam thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đến thử nghiệm và triển khai các dịch vụ mới trên nền tảng mạng di động chất lượng cao. Với độ phủ sóng rộng, độ trễ trung bình dưới 10ms, tốc độ cao và hạ tầng do người Việt làm chủ, Viettel đang góp phần đưa Việt Nam trở thành bệ phóng lý tưởng cho các ứng dụng công nghệ thế hệ tiếp theo.