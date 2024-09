Mobifone sẵn sàng công tác ứng phó siêu bão Yagi

(VTC News) -

Sáng 6/9, bão Yagi duy trì cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất 201 km/h, dự kiến đêm nay vào vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa to và dông lốc ở miền Bắc, Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4h, bão Yagi ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 200 km, cách Quảng Ninh 620 km. Bão duy trì sức gió mạnh nhất 201 km/h - cấp 16 siêu bão, giữ hướng Tây và di chuyển rất nhanh 20 km/h.

Để chủ động đối phó với những ảnh hưởng siêu bão Yagi có thể gây ra, MobiFone khẩn trương rà soát, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung để sẵn sàng ứng phó.

Tổng công ty thống nhất phương án phòng chống bão, thực hiện theo nguyên tắc “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ - lực lượng tại chỗ - phương tiện, vật tư tại chỗ - hậu cần tại chỗ), “ba sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và hiệu quả); Lập đoàn kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão tại các địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng,…

Về việc triển khai kiểm tra an toàn cơ sở mạng lưới, MobiFone tiến hành rà soát toàn bộ phương án phòng chống bão đã xây dựng, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an toàn mạng lưới kỹ thuật và kinh doanh; Kiểm tra 100% cơ sở hạ tầng nhà trạm (đặc biệt là cột cao) những khu vực trọng điểm ven biển, trạm Node tại những tỉnh nằm trong vùng tâm bão (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình).

Đổ nhiên liệu, đảm bảo 100% máy phát điện dự phòng sẵn sàng hoạt động trong trường hợp mất điện lưới; Thực hiện kiểm tra an toàn cơ sở hạ tầng các chi nhánh, cửa hàng kinh doanh, nhà trạm tại các điểm nguy cơ bị ngập lụt cục bộ; Sẵn sàng máy phát điện ứng cứu phục vụ công tác kinh doanh, hỗ trợ khách hàng.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone xây dựng phương án kỹ thuật nhằm ứng phó tối đa với siêu bão Yagi: Tổ chức trực giám sát 24/7 mạng lưới các tỉnh được xác định bão đổ bộ; Rà soát đánh giá năng lực dự phòng tất cả các tuyến/hướng truyền dẫn trục, Metro; Phương án xử lý ứng cứu trong trường hợp có sự cố; Sẵn sàng phương án mở Roaming với các nhà mạng khác, nhắn tin đến thuê bao khi có yêu cầu.

Về nhân lực, MobiFone bố trí trực ban chỉ huy các cấp và 100% nhân lực sẵn sàng ứng cứu thông tin kỹ thuật và kinh doanh.

Phát huy tinh thần của 4 Giá trị cốt lõi “Thần tốc - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, mặc dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức đến từ siêu bão Yagi nhưng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mọi mặt của MobiFone, công tác duy trì thông tin liên lạc cho người dân, cũng như phục vụ quá trình điều hành phòng, chống thiên tai của các cơ quan Nhà nước sẽ được đảm bảo thông suốt, an toàn trước, trong và sau bão.