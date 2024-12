Mở bán với mức giá 'kịch sàn', The Opus One tạo sóng cho thị trường khu Đông

(VTC News) -

Ra mắt đúng thời điểm, “giải cơn khát” thị trường

Hai tòa căn hộ hạng sang OS1 và OS5 trong tổng số 4 tòa tại dự án The Opus One ra mắt vào giai đoạn lĩnh vực BĐS đang phục hồi tích cực. Dự án càng chiếm trọn “spotlight” trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung, do hàng tồn kho giảm và không có dự án mới nào được mở bán.

Báo cáo quý III/2024 của Savills tại thị trường TP.HCM cho thấy, nguồn cung căn hộ sơ cấp giảm 13% theo quý và 36% theo năm xuống chỉ còn 4.871 căn.

Dự án The Opus One chiếm trọn “spotlight” trong bối cảnh giá căn hộ liên tục lập đỉnh.

Chênh lệch cung - cầu lớn khiến giá trung bình của căn hộ tại TP.HCM neo ở mức cao. Ở phân khúc BĐS hạng sang, giá căn hộ liên tục lập đỉnh với mức chào bán từ 80 triệu đồng/m2 trở lên. Thêm vào đó, bảng giá đất mới được áp dụng từ tháng 10/2024 sẽ làm tăng chi phí đầu tư xây dựng, dự báo sẽ đẩy giá nhà tăng thêm tối thiểu 15 - 20%.

Yếu tố “thiên thời” của The Opus One thể hiện rõ nét khi đây là dự án hiếm hoi được hoàn thiện về khung pháp lý và các thủ tục liên quan đến chi phí đất đai trước khi bảng giá đất mới được áp dụng. Chủ đầu tư đã công bố mức giá bán thấp “kịch sàn” chỉ từ 65 triệu đồng/m2, trong khi nhiều dự án mới và cả các dự án cũ trên thị trường đã điều chỉnh tăng giá trong giai đoạn mở bán mới.

Đặc biệt, The Opus One là dự án hiếm hoi áp dụng phương án thanh toán giãn tiến độ lên tới 16 đợt, kéo dài tới thời điểm bàn giao toàn dự án (năm 2026). Nhờ đó, khách mua chỉ phải thanh toán từ 39 triệu đồng/tháng là đã có thể sở hữu ngay sản phẩm căn hộ hàng hiệu với tiềm năng tăng giá vượt trội.

The Opus One càng tăng nhiệt khi ra mắt ngay thời điểm “vũ trụ giải trí” VinWonders rục rịch ra mắt. Đây được xem là động lực chủ chốt giúp gia tăng giá trị BĐS gấp nhiều lần. Các nhà đầu tư vì thế đều tranh thủ cơ hội “chốt deal” dòng sản phẩm căn hộ Top 1 để đón đầu cơ hội tăng giá trong tương lai.

Một trong những vị trí hàng đầu đại đô thị và khu vực

Trong bất kì giai đoạn nào của thị trường, vị trí luôn là yếu tố quan trọng quyết định giá trị và tiềm năng sinh lời của BĐS. Các dự án có tính thanh khoản cao luôn nằm tại khu vực phát triển có hạ tầng giao thông đồng bộ. Nếu sản phẩm nằm ven sông, hồ, chắc chắn sẽ càng là mục tiêu “săn lùng” của giới đầu tư sành sỏi. Khi đối chiếu với The Opus One, người mua hoàn toàn bị thuyết phục bởi dự án hội tụ cùng lúc nhiều yếu tố “địa lợi” đắt giá.

Dự án Top 1 Vinhomes Grand Park hội tụ cùng lúc nhiều yếu tố “thiên thời, địa lợi”.

Thứ nhất, The Opus One thụ hưởng lợi ích từ khả năng siêu kết nối của Vinhomes Grand Park với đường Vành đai 3 xuyên tâm và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kế cận. Ngoài ra, sân bay quốc tế Long Thành với công suất phục vụ 25 triệu lượt khách/năm cũng tạo cầu nối đưa đại đô thị Vinhomes Grand Park trở thành điểm đến an cư, nghỉ dưỡng, mua sắm và vui chơi - giải trí sầm uất bậc nhất miền Nam.

Thứ hai, The Opus One được quy hoạch tại khu vực “trung tâm trong lòng trung tâm” của Vinhomes Grand Park, nằm gần nhất với hàng loạt siêu tiện ích của đại đô thị chỉ trong vòng 1-10 phút đi bộ. Cư dân The Opus One dễ dàng trải nghiệm tất cả các dịch vụ, tiện ích thời thượng và đẳng cấp nhất từ vui chơi, giải trí, mua sắm, cho đến chăm sóc sức khỏe, học tập, làm việc…

The Opus One sở hữu điều kiện sống sinh thái lý tưởng, mang đến cảm hứng “về nhà như về resort”.

Thứ ba, The Opus One còn chinh phục các nhà đầu tư khi nằm trong hệ sinh thái xanh của đại đô thị Vinhomes Grand Park trải dài trên quỹ đất 271ha, được bao bọc bởi 2 con sông lớn, nơi trung bình mỗi cư dân sở hữu 16m2 diện tích cây xanh, mặt nước.

Đây là điều kiện lý tưởng để dự án phát triển riêng một hệ tiện ích nội khu độc đáo như “vườn địa đàng mặt đất” với thác tràn, vườn sương mù, vườn treo nhiệt đới, khu thể thao dưới nước aqua gym, hồ bơi vô cực 3 tầng và pool-bar lấy cảm hứng thiết kế từ những ngọn đồi khoáng đạt.

Sở hữu mức giá cạnh tranh cùng nhiều giá trị vượt trội mở ra không gian sống hoàn hảo, các căn hộ hạng sang tại The Opus One nằm trong danh mục đầu tư không thể bỏ lỡ trong giai đoạn thị trường BĐS khởi sắc.

Vinhomes đang áp dụng Chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi dành cho khách mua The Opus One:

- Thanh toán theo tiến độ chuẩn: ưu đãi 10%

- Thanh toán theo tiến độ giãn thanh toán: ưu đãi 1-2% tháng

- Vay vốn ngân hàng: 70% giá bán, lãi suất 0% trong 30 tháng

- Khách mua từ 2-3 căn: ưu đãi 1-1,5%/căn mỗi căn.