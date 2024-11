MM Mega Market – Top 3 Doanh nghiệp Chuyển đổi số trong lĩnh vực Marketing

(VTC News) -

Trong những năm qua, MM Mega Market tập trung mở rộng bán hàng hợp kênh (omni-channel) và có bước chuyển mình từ bán lẻ truyền thống sang số hóa hiện đại.

Năm 2019, chi phí Marketing đầu tư chủ yếu cho Kênh truyền thống với tỷ lệ lên đến 75%, trong khi đó Digital chỉ chiếm 25%. Với chiến lược chuyển đổi số, MMVN có sự chuyển mình rõ rệt, chỉ trong vòng 5 năm, tỷ lệ này đã thay đổi thành 77% dành cho Digital, 23% còn lại duy trì các kênh truyền thống.

Trong cuộc đua số hóa và phát triển mô hình bán hàng đa kênh, MM Mega Market phát triển website mua hàng MM Click & Get cho Hộ gia đình, phục vụ đối tượng khách hàng thường xuyên mua sắm tại nhà. Cuối năm 2023, MMVN ghi nhận doanh thu bán hàng từ MM Click & Get tăng 73% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, nền tảng Thương mại điện tử MM Mall trên kênh MM Pro dành cho khách hàng Chuyên nghiệp B2B được xem là chiến lược trọng điểm trong sự đổi mới sáng tạo của MMVN. Tại Đông Nam Á, thương mại điện tử dành cho bán sỉ vẫn là đại dương xanh với tốc độ phát triển đầy hứa hẹn.

Nắm bắt xu thế, MM Mega Market trở thành ông lớn đầu tiên khai phá mạnh mẽ thị trường đặc biệt này trong cuộc đua số hóa tại Việt Nam với sàn thương mại điện tử MM Mall trên kênh MMPro.

Mục tiêu của MMVN là đưa lên sàn danh mục các nhà cung cấp lớn, cho phép nhà cung cấp cá nhân hóa các ưu đãi đến các đơn hàng đặc biệt, và mang đến trải nghiệm chủ động trong mua hàng trực cho khách hàng doanh nghiệp B2B. Cuối năm 2023, có hơn 5.000 khách hàng B2B của MMVN mua sắm trên MM Mall.

Ngoài ra, MM Mega Market phát triển ứng dụng MCARD, cho phép khách hàng tích lũy điểm và quy đổi e-Voucher mua sắm. Hiện tại, MCARD đã có hơn 1.2 triệu lượt khách hàng đăng ký. MMVN còn có bước cải tiến trong việc phát triển AdShare giúp đồng bộ hóa dữ liệu, giảm thiểu tối đa chi phí quảng cáo, cũng như cá nhân hóa khuyến mãi theo hành vi và thói quen mua sắm của từng khách hàng.