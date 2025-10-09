Minh bạch và truy xuất nguồn gốc là cam kết phát triển bền vững của Vinamilk

(VTC News) -

Sáng 9/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), Bộ Công Thương phối hợp cùng các Bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức diễn đàn “Công nghệ Định danh và Truy xuất Nguồn gốc – Nâng tầm hàng Việt”. Sự kiện có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) – doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc trong sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh diễn đàn “Công nghệ Định danh và Truy xuất Nguồn gốc - Nâng tầm hàng Việt”.

Diễn đàn góp phần khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái thương mại minh bạch, hiện đại, tạo nền tảng giúp hàng hóa Việt nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, thị trường Việt Nam vẫn đối mặt với tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng và hàng giả mạo xuất xứ. Những sản phẩm này len lỏi từ chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, siêu thị đến cả các sàn thương mại điện tử, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người tiêu dùng.

Thực tế cho thấy, truy xuất nguồn gốc trở thành một công cụ vừa giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống lại tình trạng hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại; vừa là “tấm hộ chiếu” để sản phẩm Việt vượt qua hàng rào kỹ thuật, chinh phục các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản. Xa hơn nữa, truy xuất nguồn gốc còn là yếu tố quan trọng để nâng cao uy tín, xây dựng thương hiệu quốc gia và khẳng định vị thế của hàng Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận các chủ đề trọng tâm như: Truy xuất nguồn gốc trong quản lý thị trường hiện đại; Phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa trong bối cảnh Việt Nam tham gia hơn 20 hiệp định thương mại tự do; Chuẩn hóa hệ thống truy xuất trong thương mại điện tử; Trách nhiệm bảo đảm an ninh dữ liệu trong không gian số; Giải pháp công nghệ định danh, truy vết toàn trình và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm từ các doanh nghiệp điển hình trong thực tế áp dụng công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc tại doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có tọa đàm "Liên kết Nhà nước - Doanh nghiệp - Công nghệ: Đồng hành thúc đẩy định danh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa".

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk – trình bày tham luận.

Tại Diễn đàn, đại diện cho khối doanh nghiệp sản xuất, ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk – đã trình bày tham luận “Thực tế việc áp dụng công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc tại doanh nghiệp: Thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm”.

Theo ông Khánh, minh bạch nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp: “Với Vinamilk, minh bạch và truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là cam kết phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng mỗi sản phẩm đều cần một ‘tấm hộ chiếu minh bạch’ – để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu”.

Vinamilk là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) từ năm 2007, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản trị số và hiện đại hóa chuỗi cung ứng. Hệ thống ERP giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện các hoạt động từ sản xuất, tài chính, kho vận, phân phối đến nhân sự, tạo nền tảng dữ liệu tập trung, đồng bộ và có khả năng truy xuất toàn trình.

Thông qua việc tích hợp ERP với hệ thống truy xuất nguồn gốc, Vinamilk có thể lưu trữ và quản lý thông tin toàn bộ vòng đời sản phẩm - từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển đến điểm bán – giúp doanh nghiệp chủ động minh bạch thông tin với người tiêu dùng, cơ quan quản lý và các đối tác quốc tế.

Từ góc nhìn thực tiễn, Vinamilk cho biết việc ứng dụng công nghệ định danh mang lại nhiều lợi ích: Nâng cao hiệu quả quản trị, giảm sai sót trong vận hành, tăng năng suất và đặc biệt là củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu Việt.

Các nội dung chia sẻ của Vinamilk đã góp phần làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc cùng Nhà nước triển khai các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời khẳng định rằng minh bạch xuất xứ không chỉ là trách nhiệm mà còn là lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Kết thúc Diễn đàn, các đại biểu thống nhất cho rằng việc phát triển nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất trên phạm vi quốc gia, ứng dụng các công nghệ hiện đại như blockchain, IoT, mã QR, chuẩn GS1… sẽ là chìa khóa giúp Việt Nam xây dựng thị trường hàng hóa minh bạch, công bằng và bền vững.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như Vinamilk là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo và cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình nâng tầm hàng Việt, khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Vinamilk là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng tại Việt Nam, với gần 50 năm phát triển và đổi mới không ngừng. Vinamilk là đại diện thương hiệu sữa duy nhất của Việt Nam nằm trong Top 36 công ty sữa lớn nhất thế giới và đứng Top1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu. Với thị trường trong nước, Vinamilk hiện dẫn đầu ngành sữa nội địa và nằm trong TOP 10 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2024, theo Bảng xếp hạng VNR500. Hiện nay, Vinamilk sở hữu 16 nhà máy (trong đó có 2 siêu nhà máy tầm cỡ thế giới và 2 nhà máy tại Mỹ, Campuchia) và 15 trang trại bò sữa (gồm 14 trang trại trong nước và 1 trang trại tại Lào), với tổng đàn bò đang quản lý lên đến 130.000 con, đảm bảo nguồn cung sữa tươi nguyên liệu ổn định hàng năm đạt khoảng 400.000 tấn. Vinamilk có hơn 300 loại sản phẩm dinh dưỡng đa dạng phục vụ mọi lứa tuổi, bao gồm sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa đặc, kem, sữa thực vật, nước giải khát cùng nhiều sản phẩm khác. Những sản phẩm này đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế. Đến nay, các sản phẩm Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các thị trường lớn có tiêu chuẩn khắt khe như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Úc, New Zealand, … với tổng giá trị xuất khẩu lũy kế lên đến 3,5 tỷ USD. Riêng năm 2024, Vinamilk đạt tổng doanh thu cao nhất từ trước đến nay với khoảng 61.824 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước 4.569 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2023.