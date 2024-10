Mimosa Wedding gây sốt với những album ảnh cưới chuyện tình lãng mạn

(VTC News) -

Mimosa Wedding - kể câu chuyện tình yêu qua từng tấm hình ảnh

Khi yêu, các cặp đôi có thể chụp rất nhiều bức ảnh kỷ niệm ghi lại những khoảnh khắc bên người mình thương. Nhưng những tấm ảnh pre - wedding không đơn thuần chỉ là một kỷ niệm. Đó là một nhân chứng cho mối tình được kết trái ngọt khi cả hai về chung một nhà. Mimosa Wedding hiểu được rằng, bộ album cưới mang một ý nghĩa đặc biệt với dâu rể. Bởi đó là lúc nửa kia rạng rỡ và hạnh phúc nhất.

Để có thể tạo nên dấu ấn cho mối tình ngọt ngào, lãng mạn của dâu rể; ghi lại những khoảnh khắc chân thực và hạnh phúc nhất, đội ngũ Mimosa Wedding với những bậc thầy về nhiếp ảnh cưới hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề dành nhiều tâm huyết từ lên ý tưởng, set up bối cảnh, ánh sáng, trang phục… để sáng tạo ra những concept chụp ảnh cưới lãng mạn nhất.

Ảnh cưới là dấu ấn kỷ niệm cho mối tình kết trái ngọt của các cặp đôi.

Dâu rể mơ về một câu chuyện tình yêu như chàng hoàng tử và nàng công chúa sang trọng, lãng mạn hay một câu chuyện tình ngọt ngào như xứ sở kim chi? Hoặc đơn giản là một mối tình nhẹ nhàng nhưng sâu đậm... qua đôi mắt nhìn của nghệ thuật gia, sự lắng nghe và nhạy bén trong nắm bắt từng khoảnh khắc, các nhiếp ảnh gia của Mimosa Wedding ghi lại bức ảnh đẹp mắt và kể lại một câu chuyện tình yêu qua bộ album cưới mang đậm nét cá nhân của dâu rể.

Từng nụ cười rạng rỡ, từng ánh mắt yêu thương Mimosa sẽ lưu giữ trọn vẹn sự hạnh phúc ấy.

All In One - tử tế và trách nghiệm tạo nên đẳng cấp

Hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực cưới, là một thương hiệu chụp ảnh cưới nhận được sự ưu ái và tin tưởng của nhiều cặp dâu rể - Mimosa Wedding không chỉ nỗ lực tạo ra những bộ ảnh cưới đặc biệt cho dâu rể mà còn nỗ lực để đem đến sự thoải mái, hài lòng nhất.

Bởi vậy, để dâu rể có được những trải nghiệm trọn vẹn, Mimosa Wedding xây dựng hệ thống dịch vụ All In One đầy đủ từ studio, váy cưới và đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, makeup artist:

Studio Juhee chụp ảnh cưới độc quyền. Các bối cảnh và setup concept chụp ảnh cưới đa dạng từ đơn giản, truyền thống đến hiện đại, sang trọng. Hệ thống đèn chiếu sáng, phông chụp, trang thiết bị chụp hình hiện đại.

Mimosa Academy - đơn vị đào tạo chụp ảnh cưới với nhiều khóa đào tạo nên những nhiệp ảnh gia hàng đầu trong lĩnh vực cưới.

Cali Bridal - thương hiệu váy cưới nhập khẩu cao cấp với những thiết kế lộng lẫy và thời thượng nhất cho cô dâu.

Mimosa Wedding là một thương hiệu cưới All in One uy tín được nhiều cặp đôi yêu thích.

Hơn 3.000 cặp đôi phục vụ mỗi năm và thực hiện hàng loạt những dự án chụp ảnh cưới của các người nổi tiếng như: diễn viên Bình An - á hậu Phương Nga; bộ ảnh của diễn viên Duy Hưng - Huyền Nguyễn; bộ ảnh cưới hot hợp tác giữa Xoài Non - ca sĩ Lou Hoàng, bộ ảnh album cưới mẫu của Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2024 - Vũ Thúy Quỳnh,...

Mimosa Wedding đang không ngừng học hỏi, sáng tạo và cống hiến để tạo ra những sản phẩm ảnh cưới độc nhất vô nhị cho dâu rể.

Bộ ảnh cưới hot rần rần mạng xã hội vừa qua trong bộ album mẫu hợp tác giữa Xoài Non và ca sĩ Lou Hoàng được thực hiện bởi Mimosa Wedding.

Diễn viên Duy Hưng - Huyền Nguyễn trong bộ album ảnh cưới theo concept truyền thống áo dài và retro.

Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2024 Vũ Thúy Quỳnh cũng từng thực hiện bộ album mẫu ảnh cưới biển của Mimosa Wedding.

Dâu rể mùa cưới 2024 hãy cùng nhau tạo dấu ấn tình yêu hạnh phúc nhất và cùng Mimosa Wedding kể lại câu chuyện tình yêu của bạn qua từng khoảnh khắc, trong mỗi khung ảnh một cách trọn vẹn nhé.

Thông tin chi tiết Mimosa Wedding tham khảo tại: Website: https://mimosawedding.vn/ Hotline: 038 576 6666 / 037 785 5555 Địa chỉ: 152 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội.