Mikazuki Japanese Resorts&Spa khởi công khách sạn 15 tầng và khu biệt thự 14 căn

(VTC News) -

Ngày 18/11, tại khu du lịch Xuân Thiều, đường Nguyễn Tất Thành, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, Mikazuki Japanese Resorts & Spa chính thức khởi công giai đoạn 2 của dự án, đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí và ẩm thực mang đậm tinh thần Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Việc mở rộng này hứa hẹn góp phần nâng tầm chất lượng du lịch, mở rộng trải nghiệm lưu trú cao cấp dành cho cộng đồng địa phương, du khách trong nước và quốc tế.

Thiết kế khu biệt thự lấy cảm hứng từ triết lý tối giản và sự hòa hợp với thiên nhiên.

Giai đoạn 2 được quy hoạch thành một tổ hợp đa chức năng, bao gồm tòa khách sạn 15 tầng cao 63m và khu biệt thự 14 căn với sảnh lễ tân riêng biệt. Khi đi vào vận hành, tòa khách sạn mới sẽ hòa cùng công trình khách sạn 22 tầng hiện hữu, tạo nên hình ảnh “trăng lưỡi liềm” đặc trưng, biểu tượng của Tập đoàn Mikazuki, vươn mình ôm trọn vịnh Đà Nẵng thơ mộng.

Tòa khách sạn 15 tầng dự kiến mang đến 139 phòng với diện tích tối thiểu 50m², tất cả đều sở hữu tầm nhìn hướng biển, một trong những dấu ấn tạo nên trải nghiệm thư giãn đúng tinh thần nghỉ dưỡng Mikazuki. Thiết kế ban công zic-zac độc đáo tạo nên hiệu ứng thị giác hiện đại, tăng tính thẩm mỹ và tối ưu hóa tầm nhìn toàn cảnh biển.

Trong khi đó, khu biệt thự 14 căn lấy cảm hứng từ triết lý tối giản và sự hòa hợp với thiên nhiên trong kiến trúc Nhật Bản. Khu biệt thự mới được thiết kế theo dạng song lập, kết nối tinh tế với cảnh quan đặc trưng của dự án như sông Phú Sĩ, núi Phú Sĩ và cầu Hữu nghị Việt – Nhật.

Mỗi biệt thự sở hữu hồ bơi riêng khoảng 32m² và khu vườn nội khu lên đến 500m², như một “khoảng xanh an yên” để du khách thả mình thư giãn và tận hưởng sự riêng tư. Toàn khu được bố trí mở về hai phía: Sông Phú Sĩ và tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, mang đến hai sắc thái cảnh quan khác biệt – vừa yên bình, vừa khoáng đạt.

“Giai đoạn 2 của dự án là minh chứng cho cam kết lâu dài của Mikazuki trong hành trình lan tỏa tinh hoa văn hóa Nhật Bản đến với du khách và cộng đồng địa phương. Không chỉ đơn thuần là mở rộng không gian lưu trú, chúng tôi hướng tới kiến tạo những giá trị nghỉ dưỡng mới mẻ, nơi tiện ích hiện đại hòa quyện cùng trải nghiệm và phong cách sống đậm chất Nhật Bản.

Với tầm nhìn đó, Da Nang Mikazuki không chỉ là một khu nghỉ dưỡng, mà còn là biểu tượng giao thoa văn hóa, nơi mỗi du khách đều có thể tìm thấy sự an yên, tinh tế và gắn kết – những giá trị khiến họ mong muốn quay trở lại nhiều lần, cùng gia đình và những người thân yêu” - đại diện Mikazuki Japanese Resorts & Spa chia sẻ.