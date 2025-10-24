MIK Group nâng tầm trải nghiệm khách hàng với đặc quyền MIK Signature Privileges

(VTC News) -

Mới đây, hàng ngàn chủ nhân dự án Imperia Signature Cổ Loa đã chính thức gia nhập CLB MIK Signature Privileges, chương trình đặc quyền dành riêng cho khách hàng cao cấp của MIK Group.

Bộ quà tặng chào mừng khách hàng gia nhập CLB MIK Signature Privileges.

Song song với việc hợp tác cùng các đối tác danh tiếng trong và ngoài nước như DKO Architecture, Azusa Sekkei, BOHO, StudioMilou, MHArchitect… kiến tạo nên không gian sống chuẩn mực quốc tế, MIK Group còn không ngừng mở rộng giá trị dành cho khách hàng thông qua những dịch vụ chăm sóc khác biệt.

Một trong những giá trị gia tăng nổi bật là việc MIK Group hợp tác cùng LynkID, nền tảng quà tặng kỹ thuật số hàng đầu, ra mắt thẻ quà LynkID phiên bản MIK Signature Privileges. Sự kết hợp này mang đến cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng.

Mỗi thẻ quà mở ra hệ sinh thái hàng trăm thương hiệu thượng hạng trong các lĩnh vực ẩm thực, mua sắm, nghỉ dưỡng và phong cách sống. Không chỉ là món quà tri ân, thẻ quà còn thể hiện nỗ lực của MIK Group trong việc kiến tạo trải nghiệm khác biệt, nơi công nghệ hòa quyện cùng phong cách sống thượng lưu, mang đến cho khách hàng sự tiện nghi và cảm xúc gắn kết trong từng trải nghiệm.

Khách hàng hào hứng trải nghiệm đặc quyền MIK Signature Privileges.

Đặc biệt, khi gia nhập CLB MIK Signature Privileges, khách hàng sẽ được kích hoạt dịch vụ Signature Concierge ngay sau khi nhận bàn giao căn hộ. Đây là hành trình chăm sóc trọn vẹn và cá nhân hóa, mang đến giải pháp hỗ trợ toàn diện từ công việc đến đời sống cá nhân. Với MIK Group, bàn giao căn hộ không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho mối quan hệ đồng hành bền vững cùng cư dân.

Thông qua Signature Concierge, cư dân được tận hưởng hệ thống dịch vụ cao cấp được thiết kế riêng theo nhu cầu, từ chăm sóc không gian sống, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý cho thuê đến đặt chỗ tiện ích và nhiều dịch vụ cá nhân hóa khác. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống, mà còn góp phần gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian, minh chứng cho cách MIK Group đầu tư cho chất sống, chứ không chỉ cho chỗ ở.

Imperia Signature Cổ Loa – Dự án đầu tiên kích hoạt chương trình MIK Signature Privileges.

Đại diện MIK Group chia sẻ, MIK Signature Privileges không đơn thuần là một chương trình chăm sóc khách hàng, mà là cam kết dài hạn của MIK Group trong hành trình đồng hành cùng khách hàng. “Chúng tôi mong muốn mỗi chủ nhân không chỉ hài lòng với căn hộ đã chọn, mà còn cảm nhận được giá trị sống, sự quan tâm và niềm tự hào khi trở thành một phần của cộng đồng MIK Group.”

Với chương trình MIK Signature Privileges, hơn cả những sản phẩm bất động sản cao cấp, MIK Group đang kiến tạo một hệ sinh thái sống toàn diện. Tại đó, mọi trải nghiệm từ ký kết, bàn giao đến tận hưởng cuộc sống đều được chăm chút bằng sự tinh tế và tận tâm. Bởi với MIK Group, thịnh vượng không chỉ là đích đến, mà là hành trình cùng khách hàng tạo dựng mỗi ngày.