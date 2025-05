MIK Group định nghĩa chuẩn sống Timeluxe Living tại The Matrix One Premium

(VTC News) -

Tiên phong định vị phong cách sống

Điều dễ nhận thấy ở MIK Group là trong hơn một thập kỷ phát triển, Tập đoàn bất động sản này luôn có cách làm mới mình ở từng sản phẩm cụ thể. Sau dấu ấn của dòng căn hộ mang thương hiệu Imperia với không gian xanh và chuẩn sống cao cấp, MIK Group tiên phong định hình phong cách sống hạng A tại dự án The Matrix One. Đây cũng là dòng sản phẩm Landmark cao cấp nhất của ông lớn bất động sản này khi hội tụ đủ các yếu tố: Vị trí trung tâm – Kiến trúc độc đáo mang tính điểm nhấn – Trải nghiệm sống “vượt chuẩn”.

Sự tiên phong của MIK Group thể hiện ở việc không ngừng nâng cấp “chuẩn sống” từ tốt đến tinh túy, từ đầy đủ đến có chọn lọc. Trong mỗi dự án được phát triển, MIK Group đều đặt yếu tố con người làm trung tâm, kiến tạo không gian sống không chỉ tiện nghi mà còn truyền cảm hứng.

The Matrix One – dự án đầu tiên trong dòng sản phẩm Landmark của MIK Group.

Với tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới không ngừng, năm 2025, MIK Group tiếp tục mang đến một định nghĩa khác biệt về sự sang trọng – nơi đẳng cấp không còn dừng lại ở vật chất, mà được thể hiện qua chiều sâu trải nghiệm sống.

Điển hình cho tinh thần đó chính là triết lý Timeluxe Living – một phong cách sống đề cao giá trị của thời gian, cảm xúc và tinh thần, thay vì chỉ tập trung vào sự xa hoa hữu hình. Không chạy theo những tiêu chuẩn xa xỉ truyền thống, Timeluxe Living hướng đến việc giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc quý giá, tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và không gian sống thanh bình.

Nói cách khác, mỗi căn hộ của dự án, mỗi con người sống tại đây được đặt trong một bầu trời tiện nghi, tiện ích hiện đại, đẳng cấp và tinh tế, tạo nên nhiều hơn các điểm chạm, rung động về mặt cảm xúc, mang đến cuộc sống tinh thần đầy đủ, giàu năng lượng.

Không chỉ vậy, với các dự án theo phong cách Timeluxe Living, chủ sở hữu không chỉ có được các không gian riêng tư đẳng cấp (căn hộ), với sự “dư dả” về mặt vật chất, tiện ích mà còn có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc với cộng đồng tinh hoa thông qua các “điểm kết nối” được thiết kế khéo léo trong lòng dự án. Từ đó tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống, quan hệ và tính cộng đồng.

The Matrix One Premium - định nghĩa mới về đẳng cấp vượt thời gian

The Matrix One Premium là minh chứng rõ nét cho triết lý sống mới – Timeluxe Living do MIK Group kiến tạo. Dự án gồm hai tòa tháp cao nhất phía Tây Hà Nội – The Luxe 44 tầng và The Elite 37 tầng sẽ thực sự là một biểu tượng mới cho những gì sang trọng, hào nhoáng nhưng cũng đề cao sự thưởng thức, trải nghiệm sống bậc nhất Hà Nội.

Đề cao tính bền vững và sự trường tồn, các căn hộ tại The Matrix One Premium đều được trang bị nội thất hiện đại, từ những thương hiệu hàng đầu. Việc bàn giao “vượt chuẩn” với sự đầu tư kỹ lưỡng vào từng vật liệu và chi tiết căn hộ sẽ là cơ sở cho những khoảnh khắc trải nghiệm quý giá của cư dân sau này.

The Matrix One Premium đầu tư kỹ lưỡng về không gian sống cho cư dân đem đến những khoảnh khắc quý giá.

Nâng niu các trải nghiệm và chăm sóc cho đời sống tinh thần, sức khoẻ của khách hàng, chủ đầu tư còn bố trí tới hơn 20 tiện ích trong nhà phục vụ nhu cầu cả gia đình và cá nhân theo mọi lứa tuổi như phòng đọc, phòng yoga, thư viện, tea, lounge, business space,… Trong lòng dự án cũng sẽ có tổ hợp thương mại dịch vụ thời thượng, từ đại siêu thị, hệ thống nhà hàng, food court, thời trang, mỹ phẩm, các cửa hàng tiện lợi, các trải nghiệm thời thượng và niche,... phục vụ trọn vẹn các nhu cầu hàng ngày tới những dịp đặc biệt.

Trung tâm thương nằm trong hệ tiện ích đa tầng tại The Matrix One Premium.

Không chỉ vậy, cư dân tại The Matrix One Premium sẽ được trải nghiệm các dịch vụ cao cấp khác như: VIP Concierge Service; Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cá nhân hóa; Dịch vụ chăm sóc cây xanh chuyên nghiệp; Giải pháp quản lý và cho thuê căn hộ cao cấp;…

Với 990 căn hộ thượng lưu, nơi đề cao “chất” sống thời đại mới theo phong cách Timeluxe Living, MIK Group qua The Matrix One Premium một lần nữa cho thấy nhiệt huyết của mình trong việc kiến tạo nên những cộng đồng tinh hoa mới.