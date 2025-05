MIK Group bắt tay thương hiệu kiến trúc Nhật Bản kiến tạo The Matrix One Premium

(VTC News) -

Để hiện thực hóa tham vọng này, MIK Group bắt tay với Azusa Sekkei, thương hiệu kiến trúc huyền thoại Nhật Bản với gần 80 năm kinh nghiệm.

Sự chọn lọc khắt khe tạo nên khác biệt đẳng cấp

Trong hành trình nối dài những giá trị đỉnh cao tại tổ hợp The Matrix One, MIK Group chính thức giới thiệu dự án mới: The Matrix One Premium, dòng sản phẩm cao cấp nhất thuộc bộ sưu tập Landmark danh giá. Dự án được kiến tạo dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa, đang kiếm tìm không gian sống vừa sang trọng, vừa mang giá trị biểu tượng và tính trường tồn.

Với triết lý phát triển dựa trên sự chuẩn mực và bền vững, MIK Group luôn theo đuổi sự chỉn chu trong từng chi tiết, từ quy hoạch tổng thể đến thiết kế kiến trúc. Tinh thần cầu toàn ấy được thể hiện rõ qua sự khắt khe trong việc lựa chọn đối tác đồng hành, những đơn vị sở hữu tư duy thiết kế tinh tế, nhân văn và đủ năng lực hiện thực hóa các chuẩn sống quốc tế mới.

Chính triết lý phát triển nhất quán này làm nên dấu ấn khác biệt và thành công vượt trội của MIK Group tại nhiều dự án cao cấp như bộ sưu tập Imperia hay Imperia Signature. Và tại The Matrix One Premium, việc hợp tác cùng Azusa Sekkei, một trong ba công ty kiến trúc hàng đầu Nhật Bản, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bài bản, dài hạn và đầy tính chọn lọc của MIK Group.

Tên tuổi của Azusa gắn liền với các dự án đòi hỏi độ chính xác, kỹ thuật và thẩm mỹ khắt khe nhất như: sân bay, sân vận động, tổ hợp nghỉ dưỡng và công trình biểu tượng văn hóa. Nổi bật trong số đó là: K-Arena Yokohama, khu nghỉ dưỡng Four Seasons Minato Mirai 2, cảng quốc tế Yokohama Hammerhead và Sân vận động Quốc gia Nhật Bản phục vụ Olympic Tokyo 2020.

Công trình tiêu biểu tổ hợp nghỉ dưỡng Minato Mirai 2 của thương hiệu Four Seasons do Azusa thiết kế.

Với triết lý "Architectural Design with Passion", thiết kế bằng cảm xúc, vì con người và cộng đồng, Azusa Sekkei luôn hướng tới việc kiến tạo những công trình không chỉ đẹp về hình thức, mà còn bền vững theo thời gian, hòa quyện với thiên nhiên và truyền cảm hứng cho đời sống cư dân. Chính tư duy này đã chạm tới định hướng phát triển của MIK Group, nhà phát triển bất động sản luôn tiên phong trong việc đưa những chuẩn mực sống quốc tế vào không gian đô thị Việt Nam.

The Matrix One Premium: Kiến tạo ngôn ngữ thiết kế trường tồn

Tại The Matrix One Premium, triết lý thiết kế nhân văn và sâu sắc của Azusa Sekkei được thể hiện trọn vẹn trong từng chi tiết, từ mặt đứng công trình đến cảnh quan tổng thể, tạo nên một tuyên ngôn kiến trúc trường tồn giữa lòng Hà Nội.

Khác biệt với phần lớn các dự án trên thị trường, nơi mặt đứng thường chỉ là phần “trang trí ngoài cùng”, MIK Group đặc biệt chú trọng đầu tư vào thiết kế facade như một yếu tố cốt lõi (DNA) trong kiến tạo không gian sống bền vững. Từng đường nét trên mặt đứng đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện rõ tinh thần tỉ mỉ, cầu toàn mà MIK Group theo đuổi trong mỗi sản phẩm thuộc bộ sưu tập Landmark.

Lấy cảm hứng từ sự vận động liên tục của dòng chảy không khí, hai tòa tháp của The Matrix One Premium vươn cao với những đường thẳng mềm mại, thanh thoát, tạo nên cảm giác như công trình đang “thở” cùng nhịp sống đô thị hiện đại. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, đây chính là biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng, trường tồn của cộng đồng cư dân tinh hoa.

The Matrix One Premium khẳng định tuyên ngôn thiết kế trường tồn.

Thiết kế cảnh quan cũng phản ánh rõ nét triết lý sống gần gũi với thiên nhiên. Không gian cảnh quan tại The Matrix One Premium được thiết kế với phong cách thanh lịch, trường tồn theo thời gian, chắt lọc tinh hoa kiến trúc Nhật Bản kết hợp hài hòa với xu hướng kiến trúc đương đại. Từng mảng xanh, lối dạo bộ hay khu vườn tĩnh lặng đều được tính toán chi tiết để mang lại trải nghiệm sống cân bằng giữa hiện đại và bản sắc, điều mà MIK Group luôn coi là dấu ấn riêng trong chiến lược phát triển bất động sản cao cấp.

The Matrix One Premium chắt lọc tinh hoa kiến trúc Nhật Bản kết hợp hài hòa với xu hướng kiến trúc đương đại.

Mọi không gian trong The Matrix One Premium đều lấy cư dân làm trung tâm, hướng tới việc tạo dựng một môi trường sống không chỉ đẹp mắt mà còn tràn đầy năng lượng tích cực. Những khoảng không gian mở, những khu vực sinh hoạt cộng đồng, vườn dưỡng sinh, không chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần, xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.

Sự kết hợp giữa tư duy thiết kế chuẩn mực Nhật Bản của Azusa Sekkei và khát vọng nâng tầm chất lượng sống của MIK Group được kỳ vọng sẽ kiến tạo nên một The Matrix One Premium khác biệt, tuyệt tác đỉnh cao trong bộ sưu tập Landmark của nhà phát triển địa ốc giàu kinh nghiệm.

Với The Matrix One Premium, MIK Group không chỉ phát triển thêm một phân khu nhà ở, mà còn gửi gắm một triết lý sống: "Không gian sống thượng lưu cần được tạo nên bởi những tư duy tinh tế và tiên phong nhất thế giới."