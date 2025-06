Miho Store đồng hành cùng mẹ Việt chăm con ngoan khỏe với rong biển Sung Gyung

(VTC News) -

Mẹ Việt và hành trình chăm con ngoan khỏe không hề dễ dàng

Trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, nhiều mẹ Việt đang phải đối mặt với không ít thử thách như con biếng ăn, chậm lớn, hay ốm vặt.... Điều này phần lớn xuất phát từ chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý hoặc thiếu kiến thức chăm sóc chuẩn khoa học. Việc không biết cách cân bằng các nhóm chất, lạm dụng thực phẩm không lành mạnh, hay đơn giản là thiếu nguồn cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chất lượng khiến nhiều mẹ cảm thấy bế tắc.

Thấu hiểu những trăn trở ấy, Miho Store – thương hiệu mẹ và bé do CEO Anna Nguyễn sáng lập đã không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm dinh dưỡng thiết thực, an toàn và hiệu quả, giúp mẹ Việt giảm áp lực trong hành trình nuôi dưỡng những mầm non tương lai.

CEO Anna Nguyễn bên đội ngũ nhân viên của Miho Store.

Sản phẩm chính mà Miho Store cung cấp là các thực phẩm dành cho mẹ và bé như rong biển đến từ thương hiệu lớn của Hàn Quốc với mức giá hợp lý và cạnh tranh. Sản phẩm tại Miho Store được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Đặc biệt, luôn đi kèm với chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo tận tâm, hỗ trợ 24/7, bảo hành nhanh gọn, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Và một trong những sản phẩm được hàng ngàn mẹ Việt yêu thích tại Miho Store chính là rong biển tẩm gia vị Sung Gyung. Đây được coi là bí quyết tuyệt vời giúp mẹ chăm con nhàn tênh, hỗ trợ bé phát triển toàn diện.

Rong biển tẩm gia vị Sung Gyung - Bí quyết giúp mẹ chăm con ngoan khỏe

Rong biển tẩm gia vị Sung Gyung là dòng rong biển dinh dưỡng đến từ Hàn Quốc, được sản xuất bởi Sung Gyung Food - thương hiệu uy tín với hơn 40 năm kinh nghiệm. Không chỉ được yêu thích tại xứ sở Kim Chi, đây còn là sản phẩm tiêu biểu góp phần tạo nên tên tuổi của Miho Store trên thị trường Việt Nam.

Miho Store tự hào đưa sản phẩm rong biển dinh dưỡng chất lượng chuẩn Hàn Quốc về Việt Nam.

Trước khi quyết định mang sản phẩm về Việt Nam, CEO Anna Nguyễn đã không ngần ngại đến tận nhà máy của đối tác ở nước ngoài để đánh giá từng công đoạn sản xuất. Rong biển tẩm gia vị Sung Gyung đã trải qua 7 bước kiểm định khắt khe, đạt huy chương vàng "sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng" của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng và được công nhận tại nhiều thị trường quốc tế.

Nhờ hương vị thơm ngon, tự nhiên, sản phẩm dễ dàng sử dụng, chỉ cần rắc trực tiếp vào cháo, cơm, súp… là mẹ đã có ngay bữa ăn dinh dưỡng trọn vẹn cho bé. Đặc biệt, Sung Gyung còn là lựa chọn lý tưởng cho cả gia đình, bổ sung năng lượng và dưỡng chất cần thiết một cách an toàn, tiện lợi.

Các khách hàng nhí vô cùng yêu thích rong biển tẩm gia vị Sung Gyung.

Miho Store luôn đặt chất lượng, độ an toàn và hiệu quả thực tế lên hàng đầu, rong biển tẩm gia vị Sung Gyung chính là cái tên đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó. Và để giúp mẹ Việt dễ dàng tiếp cận sản phẩm dinh dưỡng này, Miho Store đã mở rộng các hình thức phân phối đa dạng và tiện lợi: từ website, fanpage đến sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, mẹ Việt có thể dễ dàng mua hàng chính hãng chỉ với 1 cú chạm.

Hành trình nuôi dưỡng con ngoan, lớn khỏe luôn cần sự kiên trì, tình yêu thương và đặc biệt là những lựa chọn thông minh từ người mẹ. Với sản phẩm rong biển tẩm gia vị Sung Gyung, Miho Store không chỉ mang đến giải pháp ăn dặm tiện lợi mà còn truyền cảm hứng cho mẹ Việt tự tin chăm sóc con theo cách khoa học và hiện đại hơn.