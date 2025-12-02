Miễn thuế, ưu đãi đặc khu - đòn bẩy sinh lời có '1-0-2'

(VTC News) -

Chính sách thuận lợi là đòn bẩy

Trong giai đoạn thị trường bất động sản phân hóa mạnh, lợi nhuận đến từ dòng tiền thật và nền tảng chính sách rõ ràng. Động lực mạnh mẽ chính là ưu đãi thuế và cơ chế khu kinh tế - nơi doanh nghiệp và nhà đầu tư được hưởng môi trường thông thoáng, chi phí đầu tư thấp hơn, thời gian triển khai rút ngắn và hiệu quả khai thác gia tăng theo từng năm.

Nhà đầu tư cá nhân có thể trực tiếp tạo ra tài sản có “sinh khí” - có thể vận hành, kinh doanh, cho thuê và tạo doanh thu thật thay vì chỉ chờ tăng giá. Tại các khu kinh tế ven biển, cơ chế miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất, cùng thời hạn ưu đãi dài đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí khởi tạo. Dòng vốn được giải phóng, dự án đi vào vận hành tạo ra dòng tiền, từ đó giá trị bất động sản tăng theo.

Chính sách tạo điều kiện thuận lợi với sản phẩm đất nền tại đặc khu kinh tế.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của các khu kinh tế hiện nay là thủ tục hành chính được rút ngắn và minh bạch hóa. Nhiều địa phương đã triển khai mô hình “một cửa - một đầu mối”, xử lý hồ sơ trực tuyến, công khai tiến độ giải quyết. Chỉ cần rút ngắn vài tháng trong quy trình phê duyệt, vòng quay vốn đã nhanh hơn, doanh nghiệp giảm chi phí lãi vay, còn nhà đầu tư cá nhân có thể sớm khai thác tài sản. Tốc độ chính là một phần của lợi nhuận - và Quảng Ninh là địa phương chứng minh điều đó bằng hành động thực tế.

“Nam châm” hút dòng tiền

Quảng Ninh nổi bật với cải cách mạnh mẽ và thu hút đầu tư, nhiều năm dẫn đầu về chuyển đổi số và môi trường kinh doanh. Tại Ban Quản lý Khu kinh tế, quy trình cấp phép được tinh gọn, thời gian xử lý rút ngắn, giúp nhà đầu tư yên tâm triển khai. Cải cách hành chính trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, đưa dòng vốn chất lượng cao đổ về tỉnh.

Vân Đồn là minh chứng cho thành quả ấy. Quy hoạch theo mô hình đặc khu kinh tế hiện đại, Vân Đồn sở hữu “tam giác hạ tầng” hiếm có: Sân bay quốc tế, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái và cảng biển tổng hợp. Không còn là “tiềm năng trên giấy”, Vân Đồn nay là cửa ngõ đón khách quốc tế, trung tâm logistics và điểm đến du lịch hàng đầu miền Bắc. Khi hạ tầng hoàn thiện, chi phí logistics giảm, khả năng kết nối mở rộng, giá trị đất tại đây tăng theo nhu cầu sử dụng thực thay vì đầu cơ.

Hạ tầng hiện đại là một lợi thế đặc biệt của Vân Đồn trở thành “Điểm hội tụ kép”.

Chính cơ chế ưu đãi kết hợp với hạ tầng hiện đại đã giúp Vân Đồn trở thành “điểm hội tụ kép” giữa công nghiệp xanh và du lịch - dịch vụ. Hàng loạt dự án công nghiệp sạch, khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại quy mô lớn đang hình thành, kéo theo sự xuất hiện của cộng đồng cư dân, lao động và doanh nghiệp dịch vụ. Bất động sản nơi đây vì thế từ tài sản “để đó” thành tài sản “biết làm việc”.

Tại Vân Đồn, hướng phát triển không còn là xây nhiều - bán nhiều, mà là kiến tạo hệ sinh thái sống - du lịch - thương mại vận hành quanh năm. Bãi tắm, phố đêm, quảng trường, công viên chủ đề, bến du thuyền, khu vui chơi... trở thành “nam châm” hút khách và nuôi dưỡng dòng tiền. Bất động sản không chỉ tăng giá trị theo hạ tầng, mà còn tạo lợi nhuận nhờ khai thác vận hành liên tục.

Sự cộng hưởng giữa ưu đãi chính sách, hạ tầng kết nối, du lịch bốn mùa và mô hình vận hành linh hoạt đang đưa thị trường bất động sản Vân Đồn bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Đây là thời điểm hiếm hoi mà thị trường hội đủ ba yếu tố: giá trị thật, thanh khoản tốt và tiềm năng sinh lời bền vững. Nhà đầu tư không chỉ chờ “sóng giá”, mà có thể chủ động vận hành - kinh doanh - thu lợi nhuận thực, một hướng đi phù hợp với xu thế “tài sản hai chiều” (tích sản và khai thác) đang lan rộng.

Phương Đông Wonder Island là điểm giao thoa kết nối giữa đô thị hiện đại và văn minh tại đặc khu kinh tế mới.

Giữa trung tâm Vân Đồn, Phương Đông Wonder Island (khu đô thị mới xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) là minh chứng sống động cho sức bật ấy. Dự án tọa lạc trên trục kết nối sân bay, cao tốc và khu hành chính, được quy hoạch bài bản giữa nghỉ dưỡng và an cư. Mỗi lô đất tại đây không chỉ là chốn an cư mà còn là “đơn vị kinh doanh độc lập”, vừa ở, vừa khai thác dịch vụ du lịch - thương mại. Với nhà đầu tư biết nhìn xa, đây không chỉ là một khoản đầu tư, mà là phần đất của tương lai - nơi giá trị được đo bằng sức sống, hiệu quả vận hành và dự báo khả năng sinh lời dài lâu.