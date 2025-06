Miền núi và trung du Bắc Bộ mưa như trút, có nơi trên 180mm

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 9/6

Tin mưa lớn và cảnh báo lũ quét, sạt lở ở vùng núi, trung du Bắc Bộ

Đêm qua 8/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 22h ngày 8/6 đến 3h ngày 9/6 có nơi trên 70mm như: Phúc Lợi (Yên Bái) 114,2mm; Vĩ Thượng (Hà Giang) 72,4mm; Phù Lưu (Tuyên Quang) 78,8mm…

Ngày 9/6, mưa rào và dông tiếp tục diễn ra rải rác khắp Bắc Bộ với lượng từ 10-30mm, cục bộ mưa to, lượng mưa vượt ngưỡng 50mm.

Từ chiều tối 9/6 đến sáng 10/6, mưa lớn mở rộng với cường độ tăng mạnh. Vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, cá biệt có nơi vượt 180mm. Trong khi đó, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng chịu ảnh hưởng bởi các đợt mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ chiều tối nay đến sáng 10/6, mưa lớn trút xuống miền núi và trung du Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ)

Một trong những cảnh báo được nhấn mạnh là nguy cơ mưa lớn cường suất cao, đặc biệt có thể đạt ngưỡng trên 100mm trong vòng 3 giờ, có thể gây ngập úng nhanh chóng tại các đô thị và vùng trũng thấp, cũng như làm gia tăng áp lực sạt lở tại các khu vực đồi núi.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt các huyện: Hàm Yên, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương, TP Tuyên Quang, Yên Sơn.

Từ chiều 10/6, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Ngoài ra, chiều và tối 9/6, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Cũng vào thời điểm này, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trái ngược với miền Bắc, khu vực miền Trung - từ Nghệ An đến Phú Yên - tiếp tục chìm trong nắng nóng diện rộng. Ngày 9/6 được dự báo là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua tại khu vực này. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 35-37°C, có nơi vượt 37°C, có thể gây sốc nhiệt, mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ em. Từ 10/6, nắng nóng tại miền Trung xu hướng dịu dần. Mặc dù nền nhiệt còn ở mức cao, nhưng các hình thái thời tiết cực đoan sẽ giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt và sản xuất.

Trên biển, hiện nay, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 1h sáng nay ở khoảng 16.5-17.5 độ Vĩ Bắc, 117.5-118.5 độ Kinh Đông.

Ngày và đêm 9/6, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao vùng quẩn đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Đêm 9/6, Bắc vịnh Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 1,5-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 9/6/2025

Hà Nội chiều và đêm mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Thanh Hóa-Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37°C, phía Nam 32-35°C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.