Miền Bắc mưa rất to kéo dài đến hết tuần và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 20/6

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm 19/6 và sáng sớm 20/6, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận lượng mưa rất lớn, có nơi gần 750mm. Dự báo trong những ngày tới, mưa dông tiếp tục gia tăng cả về diện rộng lẫn cường độ, đặc biệt tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo quan trắc của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 19/6 đến 3h ngày 20/6 có nơi trên 50mm như: Tân Lập 1 (Hà Giang) 159,4mm; Nghiên Loan (Bắc Kạn) 60,8mm; Ia Đal (Kon Tum) 80,2mm; Thống Nhất (Đồng Nai) 58mm… Đặc biệt, Đạ Tẻh (Lâm Đồng) lượng mưa quan trắc được lên tới 748mm.

Hôm nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, trong đó vùng núi và trung du cục bộ mưa rất to trên 300mm. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 20/6, mưa tiếp tục duy trì ở nhiều khu vực trên cả nước. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biển 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối cùng ngày đến đêm 22/6, các khu vực này đón đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dao động 50-120mm, có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng cũng đặc biệt lưu ý hiện tượng mưa cục bộ với cường suất lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ khiến rủi ro về ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở tại khu vực đồi núi gia tăng.

Không chỉ vùng núi, chiều tối và đêm cùng ngày, đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào tối và chiều tối.

Trái ngược với diễn biến mưa dông ở phía Bắc và Tây Nguyên, Nam Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong ngày 20-21/6 tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37°C, một số nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 37°C.

Chiều tối và đêm, các tỉnh miền Trung khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Tuy nhiên, các đợt mưa này mang tính giải nhiệt tạm thời, không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng thời tiết nắng nóng đang xảy ra. Theo dự báo, hình thái thời tiết này sẽ kéo dài nhiều ngày tới.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6, cơ quan khí tượng cho biết, đêm 21/6 đến đêm 22/6, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó, vùng núi và trung du vẫn là trọng điểm mưa lớn với khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ mưa rất to. Các nguy cơ về thiên tai liên quan như lũ quét, sạt lở và ngập úng tiếp tục được duy trì ở mức cảnh báo cao.

Từ 23/6, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, thời kỳ từ 21-23/6, các khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, chủ yếu xảy ra vào chiều tối và tối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 20/6/2025

Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Phía Đông Bắc Bộ đồng bằng ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Vùng núi và trung du ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.