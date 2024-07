Microsoft chưa hết 'họa', gamer, dịch vụ tòa án chịu trận

(VTC News) -

Hôm 30/7, Microsoft thông báo điều tra sự cố ảnh hưởng đến nhiều người dùng, ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ Microsoft 365 và Azure.

"Chúng tôi hiện đang điều tra các sự cố truy cập và hiệu suất giảm sút với nhiều dịch vụ và tính năng của Microsoft 365. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại MO842351 trong trung tâm quản trị", Microsoft 365 cho biết trên X.

Tuy nhiên, nhiều người dùng báo cáo gặp sự cố khi kết nối với trung tâm quản trị Microsoft 365 và mở trang Trạng thái tình trạng dịch vụ. Trang này vốn sẽ cung cấp thông tin theo thời gian thực về các sự cố ảnh hưởng đến Microsoft Azure và trung tâm quản trị Microsoft 365/Power Platform.

Chỉ trong 2 tuần, hàng triệu người dùng Microsoft đã gặp ít nhất 4 sự cố lớn nhỏ. (Ảnh: Computer World)

Hiện tại, công ty cho biết sự cố này ảnh hưởng đến người dùng trên toàn thế giới nhưng chỉ tác động đến một số dịch vụ nhất định.

Kể từ khi sự cố này bắt đầu vào tối 30/7 giờ Việt Nam, Downdetector cũng đã nhận được hàng trăm báo cáo, trong đó người dùng bị ảnh hưởng cho biết Entra, Intune và Power Apps cũng đã ngừng hoạt động. Họ còn gặp sự cố khi kết nối với các trang web Microsoft 365 và Outlook. Ngoài ra, Xbox Live và Minecraft cũng không thể truy cập.

Tối 30/7, chỉ riêng ở Anh đã có hơn 2.000 báo cáo về việc Minecraft không thể truy cập được. Người dùng phàn nàn về việc không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft trên Nintendo Switch để chơi tựa game này.

Theo Mirror, một số dịch vụ của Tòa án Anh (Her Majesty's Courts and Tribunals Service) cũng bị đình trệ do Azure. "Điều này dường như liên quan đến sự cố ngừng hoạt động của Microsoft Azure trên toàn cầu. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra", cơ quan này viết trên X.

Ngân hàng NatWest, một trong những ngân hàng lớn nhất ở London, Anh, cũng nằm trong số những đơn vị gặp khó khăn do sự cố ngừng hoạt động của Microsoft hôm 30/7.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình, ngân hàng cho biết: "Chúng tôi nhận thấy sự cố khiến một số khách hàng không thể truy cập vào một số trang web của chúng tôi. Chúng tôi đang khắc phục sự cố và xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra".

Hiện vẫn chưa rõ mức độ tác động của các vấn đề mà một số người dùng Microsoft gặp phải. Tuy nhiên sự cố lần này chắc chắn không nghiêm trọng bằng vụ CrowdStrike gây ra hỗn loạn toàn cầu hôm 19/7.

Đến khoảng 4h sáng (giờ Việt Nam), Microsoft cho biết họ đã giải quyết được sự cố lần này, nguyên nhân được cho là do một "cuộc tấn công DDoS" và "bị khuyếch đại" do lỗi phòng thủ.