Microchip Technology ra mắt dòng sản phẩm vi điều khiển AVR® SD

(VTC News) -

Các MCU này được trang bị cơ chế an toàn chức năng tích hợp được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng có yêu cầu khắt khe về an toàn. Được kết hợp với khung khổ phần mềm an toàn chuyên biệt, đây là dòng MCU phổ thông đầu tiên ở tầm giá này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu an toàn Cấp độ C (ASIL C) và tính toàn vẹn an toàn cấp 2 (SIL 2) trên ô tô với các phép kiểm tra an toàn dự phòng.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chức năng an toàn của dòng sản phẩm, các MCU này tuân thủ hệ thống quản lý an toàn chức năng được TÜV Rheinland chứng nhận.

Các tính năng an toàn phần cứng bao gồm CPU khóa lõi kép, Bộ chuyển đổi analog sang kỹ thuật số (ADC) kép, Mã sửa lỗi (ECC) trên toàn bộ nhớ, mô-đun bộ điều khiển lỗi chuyên dụng, cơ chế chèn lỗi, hiển thị thông tin điện áp và thời gian.

Các tính năng này góp phần rút ngắn thời gian phát hiện lỗi và hạ thấp độ phức tạp của phần mềm. Dòng sản phẩm AVR® SD có khả năng phát hiện lỗi nội tại một cách nhanh chóng và chính xác, cho phép các ứng dụng đáp ứng yêu cầu khắt khe về thời gian phát hiện lỗi (FDTI) tới mức thấp nhất là 1 mili giây, giúp tránh được các tình huống nguy hiểm và nâng cao độ tin cậy.