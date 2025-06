MEYGROUP tạo dấu ấn mạnh mẽ với cú chào sân bùng nổ tại Nam Thủ đô

(VTC News) -

“Forest Bloom in the City” – sự kiện giới thiệu dự án Galia Hanoi do Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland (MEYGROUP) tổ chức vào sáng 29/6 tại khách sạn Meliá Hanoi. Sự kiện vừa là lời chào chính thức tới thị trường Thủ đô, đồng thời là minh chứng rõ nét cho tâm huyết, sự chỉn chu và triết lý nhân văn mà MEYGROUP gửi gắm vào một “Tuyệt tác vượt thời gian” tại khu Nam Hà Nội.

Khi thiên nhiên trở thành chất liệu kể chuyện

Được dàn dựng như một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, sự kiện "Forest Bloom in the City" dẫn dắt người tham dự đi qua ba chặng trải nghiệm: "Nguồn cội kiến tạo", "Mạch nguồn phát triển" và "Lan tỏa phồn vinh". Mỗi chương được dàn dựng tựa như hành trình lớn lên của một cây cổ thụ - biểu tượng cho cuộc sống bền vững, nhân văn và đầy cảm hứng mà Galia Hanoi theo đuổi.

Ngay từ khu vực sảnh đón, khách mời được dẫn dắt qua những không gian sắp đặt nghệ thuật mô phỏng hệ tiện ích xanh của dự án, nơi "rừng đứng" mọc lên giữa lòng đô thị. Các vách trưng bày, bản vẽ thiết kế và thông điệp từ Chủ đầu tư được thể hiện sinh động, gợi mở về một không gian sống không chỉ đẹp về hình thức mà giàu cảm xúc và mang giá trị lâu dài.

Mỗi chi tiết trong hành trình nghệ thuật "Forest Bloom in the City" đều kể một phần câu chuyện về Galia Hanoi – “Tuyệt tác vượt thời gian” giữa lòng Nam Thủ đô.

Toàn bộ chương trình được dàn dựng công phu, sáng tạo và ý nghĩa như một live concert thực thụ, thông qua các hình thức biểu diễn múa đương đại, bay trên không, nghệ thuật kể chuyện, hiệu ứng âm thanh - ánh sáng đa lớp ấn tượng và phần trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đặc biệt, chương trình khép lại bằng bản đồng ca đầy cảm xúc của bộ đôi ca sĩ khách mời là Lân Nhã và Bảo Trâm kết hợp cùng dàn hợp xướng, truyền tải thông điệp: “Thiên nhiên viết nên nhạc, tình thân là lời ca, và tâm hồn tìm thấy chốn thuộc về.”

Không khí sự kiện được giữ trọn vẹn cảm xúc xuyên suốt hơn hai giờ đồng hồ, tạo nên dư âm mạnh mẽ cả về hình ảnh lẫn cảm xúc. Từ hình ảnh thị giác đến trình diễn âm nhạc, "Forest Bloom in the City" chạm tới trái tim người tham dự bằng một tinh thần rất riêng: Chân thành, tận tâm, tử tế và bền vững - những “chất liệu nền” mà người kiến tạo MEYGROUP đã dùng để phác họa nên một “Tuyệt tác vượt thời gian” mang tên Galia Hanoi.

Ban Tổ chức dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng đến những khách hàng may mắn.

Galia Hanoi - Nơi tâm huyết được đặt vào từng chi tiết

Mượn hình ảnh một “phố thị nở hoa”, "Forest Bloom in the City" là tên chủ đề sự kiện nhưng cũng là cách MEYGROUP diễn đạt triết lý phát triển xuyên suốt tại Galia Hanoi: Nơi thiên nhiên được tôn trọng, con người được đề cao, và sự kết nối được vun đắp thông qua những trải nghiệm sống ý nghĩa.

Đại diện Chủ đầu tư chia sẻ: “Galia Hanoi là lời cam kết mà chúng tôi dành cho quý vị – một không gian sống tinh khiết, trong lành và gắn kết. Mỗi quyết định từ quy hoạch, thiết kế, chất liệu đến vận hành… đều được MEYGROUP thực hiện với tư duy luôn đặt quý khách hàng làm trọng tâm”.

Sự kiện giới thiệu dự án Galia Hanoi do MEYGROUP tổ chức thu hút hơn 1.500 khách hàng tham dự.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh rừng xanh bung nở giữa lòng đô thị, toàn bộ dự án Galia Hanoi được kiến tạo như một hệ sinh thái sống đa tầng với hơn 50 tiện ích sinh thái được quy hoạch theo trục dọc, từ tầng thấp đến tầng cao, từ cảnh quan ngoài trời đến các lớp tiện ích bên trong tòa nhà.

Mỗi tầng tiện ích là một chủ đề riêng biệt, gợi nhắc hành trình trưởng thành của con người: Khám phá, gắn kết, nuôi dưỡng, phát triển và tận hưởng. Đặc biệt, dự án được thiết kế và tư vấn bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới như Aedas (kiến trúc), HBA (nội thất) và Belt Collins (cảnh quan), hướng tới tiêu chuẩn công trình xanh Eedge đồng thời vẫn gìn giữ giá trị bản địa trong từng chi tiết.

Hệ sinh thái tiện ích của Galia Hanoi được thiết kế bởi Belt Collins (Hong Kong), mở ra không gian sống kết nối tự nhiên, nuôi dưỡng tinh thần, và tạo nên “chốn thuộc về” thực thụ cho mỗi người.

Galia Hanoi nằm trong lòng trung tâm tuyến Vành đai 3, giúp cư dân kết nối nhanh chóng với khu vực lõi đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch. Dự án quy mô 33 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 798 căn hộ cao cấp với nhiều lựa chọn diện tích và công năng. Đặc biệt, dự án sở hữu tầm nhìn 300 độ mặt nước ấn tượng với ba mặt giáp sông Hồng, hồ điều hòa và công viên Yên Sở, mang lại một trải nghiệm sống hiếm có ngay giữa lòng Hà Nội.

Galia Hanoi là tuyên ngôn sống của thế hệ cư dân hiện đại – nơi con người, thiên nhiên và cộng đồng giao hòa trong một tổng thể hài hòa. MEYGROUP khẳng định, dự án là bước khởi đầu, một “phát súng” mở màn bùng nổ cho hành trình kiến tạo chất sống tinh khiết tại Thủ đô, với tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của thương hiệu.

GALIA HANOI - Tổ hợp căn hộ hạng sang phía Nam Hà Nội Được phát triển bởi MEYGROUP ● Địa chỉ: Đường Đỗ Mười, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội