Meta lên tiếng về sự cố mất tài khoản tại Việt Nam

(VTC News) -

Trên tài khoản chính thức của mình ở Facebook, Meta cho biết đã ghi nhận sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam. Đại diện của hãng cho hay, đội ngũ kỹ thuật đang ưu tiên xử lý và đến thời điểm hiện tại, một số tài khoản đã được khôi phục.

Các fanpage lớn để avatar mặc định. (Ảnh: MH)

Liên quan đến việc thay đổi ảnh đại diện, đại diện Meta cho biết thêm, Facebook hiện tích hợp nhiều lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản người dùng. Đồng thời, nền tảng mạng xã hội này cũng khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư.

Việc ảnh đại diện tự động thay đổi về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật của Facebook.

Trước đó, sáng 4/1, cộng đồng mạng xôn xao khi nhiều Fanpage có hàng triệu lượt thích và theo dõi như Theanh28 Entertainment, Beatvn, Tuyền Văn Hóa, Top Comment… cùng với nhiều tài khoản cá nhân người dùng đã bị “bay màu” trên nền tảng này.

Cũng trước đó, không ít Fanpage lớn tại Việt Nam đã đồng loạt gỡ ảnh đại diện và ảnh bìa. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi đây là sự cố kỹ thuật, làn sóng báo cáo (report hàng loạt) hay biện pháp phòng ngừa của chính chủ trang.

Nhiều tin đồn từ cộng đồng mạng cũng cho rằng thuật toán trí tuệ nhân tạo của Meta đang tiến hành đợt quét "nhận diện khuôn mặt," khiến bất kỳ tài khoản nào sử dụng ảnh chính chủ đều có nguy cơ bị khóa vĩnh viễn.