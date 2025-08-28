Mẹo gọt vỏ hành ko bị cay mắt

(VTC News) -

Theo chuyên trang Healthy Living của AARP, sử dụng dao thật sắc khi gọt hành là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để hạn chế hiện tượng cay mắt. Dao cùn sẽ làm vỡ nhiều tế bào hành hơn, từ đó giải phóng ra hợp chất sulfur – nguyên nhân chính khiến mắt bị kích thích.

Ngoài ra, làm lạnh hành từ 10–15 phút trong ngăn đá hoặc 30 phút trong ngăn mát tủ lạnh cũng giúp làm chậm phản ứng hóa học tạo khí cay. Nhiệt độ thấp khiến enzyme trong hành hoạt động chậm lại, từ đó hạn chế lượng khí phát ra.

Một mẹo khác được nhiều người đồng thuận là không nên cắt phần gốc hành (rễ) trước, vì đây là nơi tập trung nhiều hợp chất lưu huỳnh nhất – chất dễ bay hơi gây cay mắt. Hãy để phần gốc lại sau cùng để giảm tối đa lượng khí kích ứng bị giải phóng.

Gọt hành là việc đơn giản nhưng lại khiến nhiều người “khóc dở mếu dở” vì bị cay mắt.

Trên nền tảng TikTok và được chia sẻ lại bởi New York Post, bác sĩ giới thiệu mẹo đơn giản, đặt một chiếc khăn giấy ẩm gần thớt khi gọt hành. Cách làm này giúp “thu hút” phần lớn khí cay, nhờ khả năng hút ẩm của giấy, từ đó hạn chế khí bay lên mắt.

Bật quạt, mở cửa sổ hoặc sử dụng máy hút mùi cũng là cách được các chuyên gia khuyên dùng, điều này giúp thổi bay hợp chất sulfur trước khi chúng có cơ hội tiếp xúc với mắt.

Một giải pháp khác được khuyên dùng là đeo kính bảo hộ (onion goggles) – loại kính chuyên dụng để cắt hành. Dù hơi cồng kềnh nhưng đây là rào chắn vật lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, mẹo thú vị khác được nhiều người chia sẻ là thở bằng miệng thay vì mũi khi gọt hành. Điều này giúp giảm khả năng hút khí hành lên vùng mắt và mũi – nơi nhạy cảm với khí cay.

Gọt hành không cay mắt không phải là điều không thể. Với những mẹo đơn giản và được kiểm chứng từ cả chuyên gia lẫn người dùng, bạn có thể thoải mái nấu ăn mà không phải “rơi nước mắt” nữa.