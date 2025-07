Meey Group hợp tác đơn vị quốc tế đào tạo và hướng dẫn xây dựng báo cáo ESG

(VTC News) -

Ngày 11/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với TUV NORD Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình chuẩn hóa báo cáo ESG theo chuẩn GRI. Sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững, hội nhập toàn cầu.

ESG - nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững và hội nhập

Sự kiện nói trên là một phần trong chuỗi hoạt động mà Meey Group đang triển khai để hiện thực hóa khát vọng "Born in Vietnam, Build for the World" – từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn mình trở thành thương hiệu toàn cầu.

Lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo hai bên, phía khách mời có ông Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Ban Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA); ông Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Tổng thư ký và chánh văn phòng Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) và các chuyên gia trong lĩnh vực luật, tài chính, bất động sản...

Lãnh đạo hai bên đặt bút ký hợp tác chiến lược.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược, TUV NORD Việt Nam sẽ đồng hành cùng Meey Group trong ba giai đoạn then chốt: Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống vận hành; Hướng dẫn thu thập dữ liệu và xây dựng các chủ đề trọng yếu trong từng lĩnh vực ESG; Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo ESG (môi trường, xã hội và quản trị) theo tiêu chuẩn GRI-Global Reporting Initiative (sáng kiến báo cáo toàn cầu).

Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần, mà còn là sự kết nối về tầm nhìn và giá trị chiến lược, khi cả hai bên cùng chia sẻ định hướng kiến tạo một hệ thống doanh nghiệp minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Bùi Khuê – Giám đốc Phát triển Bền vững TUV NORD Việt Nam - cho biết, ESG đang trở thành điều kiện tiên quyết nếu doanh nghiệp muốn tiếp cận vốn và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Hiện nay nhiều sàn giao dịch lớn đều đã áp các yêu cầu bắt buộc về báo cáo ESG như SGX (Singapore) áp dụng với ngành tài chính, năng lượng từ 2022–2023; HKEX (Hồng Kông) từ tháng 7/2020;…

Ngoài ra, doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn ESG không chỉ bị loại khỏi các chỉ số như MSCI, FTSE, iShares ESG ETF mà còn khó gọi vốn hoặc bị định giá thấp hơn. Tại Việt Nam, các chuẩn mực quốc tế như ISSB và GRI đang được thử nghiệm để áp dụng cho các doanh nghiệp niêm yết.

Ông Đặng Bùi Khuê – Giám đốc Phát triển Bền vững TUV NORD Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ.

“Vì vậy, chính sự kiên định theo đuổi các nguyên tắc ESG sẽ giúp Meey Group củng cố hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại, gia tăng mức độ tin cậy đối với nhà đầu tư, đặc biệt là các đối tác cùng chia sẻ giá trị phát triển bền vững, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp từng bước hội nhập sâu vào các chuẩn mực toàn cầu.”, ông Khuê nhấn mạnh.

Ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Meey Group - khẳng định, ESG giờ đây không còn là xu hướng mà là bộ tiêu chuẩn bắt buộc để bất kỳ doanh nghiệp nào muốn gọi vốn, tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Để được định giá đúng và được thị trường quốc tế công nhận, doanh nghiệp phải minh bạch và nói bằng ngôn ngữ chung toàn cầu - đó chính là ESG.

Ông cũng nhấn mạnh: “Hợp tác chính thức với TUV NORD – một tổ chức hàng đầu thế giới về đánh giá cấp chứng nhận, kiểm định, thử nghiệm, đào tạo… là bước đi đầu tiên trong hành trình chuẩn hóa ESG theo tiêu chuẩn quốc tế và là một phần không thể tách rời trong chiến lược IPO quốc tế của Meey Group.”, ông Hoàng Mai Chung chia sẻ.

Và đặt nền móng cho mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế

Được biết, TUV NORD Việt Nam là thành viên của TUV NORD Group, một tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm và kiểm định chất lượng toàn cầu, có uy tín đến từ Đức. Tập đoàn này hiện có hơn 14.000 nhân viên và hơn 100 chi nhánh trải dài khắp các châu lục.

Với cam kết mạnh mẽ đối với khách hàng trong và ngoài nước, TUV NORD Group luôn nỗ lực mang đến những dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất. TUV NORD Việt Nam được thành lập từ năm 2005, kế thừa từ văn phòng đại diện của TUV NORD Group tại Việt Nam đã hoạt động từ năm 2001.

Với phương châm "Làm cho thế giới an toàn hơn", TUV NORD Việt Nam đã và đang cung cấp dịch vụ cho hơn 800 doanh nghiệp và tổ chức trong nhiều lĩnh vực đa dạng như Dịch vụ, Điện, Điện tử, Cơ khí, Ngân hàng, Thương mại, Sản xuất, Vận tải, Thực phẩm, Gas, Dầu mỏ...

Còn tại Việt Nam, Meey Group được đánh giá là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, dẫn đầu chuyển đổi số bất động sản. Với hệ sinh thái 26 sản phẩm công nghệ thông minh, toàn diện, giải quyết được nhiều “nút thắt” của thị trường bất động sản và đô thị Việt Nam, Meey Group đã liên tiếp giành được nhiều giải thưởng danh giá như Sao Khuê, TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam, Dot Property Vietnam Awards 2024… và được Hội kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhân “Doanh nghiệp sở hữu Bộ giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản có số lượng sản phẩm nhiều nhất Việt Nam”.

Đại diện lãnh đạo hai bên và các khách mời tại buổi lễ.

Trước khi hợp tác với TUV NORD Việt Nam, Meey Group cũng chủ động “bắt tay” với các tổ chức uy tín quốc tế như PwC để tái cấu trúc tổ chức, Richard Moore Associates để tư vấn chiến lược thương hiệu; kết nối với BSI Việt Nam để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn thông tin; áp dụng BSC/KPI - bộ công cụ quản trị thực thi chiến lược tiên tiến nhất thế giới hiện nay làm "la bàn" định hướng cho hành trình phát triển…

Với sự công nhận từ nhà đầu tư ngoại (Quỹ GEM của Mỹ đã cam kết “rót” 80 triệu USD vào hệ sinh thái Meey Group) và sắp tới là thương vụ hợp tác với “ông trùm” tư vấn tài chính ARC, Meey Group đang từng bước đặt nền móng quan trọng, tiến tới mục tiêu lớn hơn: Tìm kiếm IPO tại Mỹ và mở rộng thị trường quốc tế.