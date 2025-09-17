MediaTek bắt tay TSMC phát triển chip tiến trình 2nm, hứa hẹn đột phá hiệu năng

(VTC News) -

MediaTek khẳng định là một trong những công ty đầu tiên phát triển chip sử dụng tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC. (Nguồn: MediaTek)

Ngày 17/9, MediaTek thông báo họ là một trong những đối tác đầu tiên hợp tác với TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM) để phát triển chip sử dụng tiến trình N2P – phiên bản nâng cao của công nghệ bán dẫn 2nm.

Tiến trình N2P của TSMC ứng dụng cấu trúc bóng bán dẫn nanosheet, giúp tăng hiệu năng lên tới 18%, giảm điện năng tiêu thụ khoảng 36% và tăng mật độ logic 1,2 lần so với tiến trình N3E hiện tại.

Ông Joe Chen – Chủ tịch MediaTek – cho biết: “Sự đổi mới của MediaTek trên nền tảng công nghệ 2nm của TSMC một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong ngành, khi liên tục tiên phong với các tiến trình bán dẫn hiện đại nhất.”

TSMC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình N2P trong chiến lược phát triển nanosheet, cam kết cải tiến công nghệ để đáp ứng nhu cầu điện toán tiết kiệm năng lượng.

Tiến sĩ Kevin Zhang – Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Phát triển kinh doanh & Bán hàng toàn cầu, kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành TSMC – chia sẻ: “Sự hợp tác liên tục giữa chúng tôi với MediaTek tập trung vào việc tối đa hóa hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện trên nhiều ứng dụng.”

Chipset sử dụng tiến trình 2nm sẽ được ứng dụng trong các thiết bị flagship, máy tính, ô tô, trung tâm dữ liệu và nhiều lĩnh vực khác. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành của thiết bị.

MediaTek (TWSE: 2454) là công ty bán dẫn không dây toàn cầu, cung cấp giải pháp kết nối cho gần 2 tỷ thiết bị mỗi năm. Hãng dẫn đầu trong các công nghệ đột phá như AI, 5G và 6G, mang đến nền tảng cho một thế giới thông minh hơn, kết nối hơn.