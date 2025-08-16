MediaMart tổng lực giảm giá, xả hàng hè: Giảm sâu đến 50% hàng nghìn sản phẩm

(VTC News) -

Đây là dịp để khách hàng thoải mái sắm sửa các thiết bị làm mát, đồ gia dụng hay điện tử với giá giảm sâu, vừa giải quyết nhu cầu mua sắm mùa nóng, vừa tiết kiệm chi phí một cách tối đa.

Tháng 8, khi mùa nóng đang dần khép lại, MediaMart tập trung mạnh mẽ vào chiến dịch “TỔNG LỰC GIẢM GIÁ – XẢ HÀNG HÈ -50%”, mang đến cơ hội mua sắm hiếm có cho khách hàng. Không chỉ dừng lại ở ưu đãi giá sốc, chương trình còn quy tụ hàng ngàn sản phẩm gia dụng, điện tử, làm mát và thiết bị nhà bếp với mức giảm sâu chưa từng có:

TV Smart 4K 65inch Samsung, LG, SONY COEX giá chỉ từ 11,49 triệu đồng - nhận quà cao cấp lên đến 3.6 triệu đồng; Điều hòa 9000BTU Inverter Funiki, Casper, Samsung, Coex giảm tới 38%, giá chỉ từ 6,29 triệu; Tủ lạnh 2 cửa dưới 450L AQUA, Toshiba, Samsung, COEX, giảm tới 37%, giá chỉ từ 4,69 triệu;

Ngoài mức giảm giá hấp dẫn, khách hàng còn nhận ngay hàng loạt quà tặng thiết thực như quạt cây, ấm siêu tốc, đèn bàn, miễn phí lắp đặt, giao nhanh 2H cùng chính sách trả góp 0%. Đây chính là cơ hội “làm mới” tổ ấm dịp cuối hè, vừa tiện nghi, vừa tiết kiệm chi phí tối đa.

Smart TV giảm sốc – Giải trí cực đã, xả hàng cuối hè

Cuối hè, chẳng gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình cùng quây quần trước chiếc Smart TV màn hình lớn, thưởng thức những bộ phim hấp dẫn, trận cầu kịch tính hay chương trình thiếu nhi sinh động. Không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn, TV thế hệ mới còn giúp kết nối các thành viên trong gia đình theo cách gần gũi và tiện lợi nhất.

Tại MediaMart, loạt Smart TV chính hãng đang được ưu đãi sâu đến gần 50%, đa dạng kích thước và công nghệ, phù hợp cho cả phòng khách rộng rãi lẫn không gian riêng tư:

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UT8050PSB ThinQ AI giảm 49% chỉ còn 9,39 triệu – Tặng Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000đ

Smart Tivi LG 4K 75 inch 75UR7550PSC ThinQ AI giảm 47% chỉ còn 16,99 triệu

TV LED Smart 55" Coex 55UT8000X 4K Ultra HD Android TV giảm 44% chỉ còn 8,69 triệu

TV LED Smart 65" Coex 65UT8000X 4K Ultra HD Android TV giảm 39% chỉ còn 11,49 triệu – Tặng Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D

TV LED Smart 65" Coex 65UT7000XG 4K Ultra HD Google TV giảm 37% chỉ còn 11,99 triệu – Tặng Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D

Không dừng lại ở TV, MediaMart còn mang đến loạt loa kéo – loa điện công suất lớn cho những bữa tiệc cuối hè thêm sôi động:

Loa xách tay Acnos CS366 Plus 750W (2 mic) giảm 33% chỉ còn 3,99 triệu – Trả góp 0% + tặng suất giao hàng 150k + voucher 10 triệu

Loa kéo di động Best S40 2000W Bass40 (2 mic) giảm 33% chỉ còn 7,99 triệu – Trả góp 0% + tặng suất giao hàng 150k + voucher 10 triệu

Loa điện Dalton TS-15A6000 (2 mic) 2200W Bass 40cm 2x15" giảm 35% chỉ còn 12,99 triệu – Trả góp 0% + tặng voucher 500k + suất giao hàng 150k + voucher 10 triệu

Trọn bộ tiện nghi mùa hè: Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đồng loạt giảm sốc

Dù đã sang cuối hè nhưng oi nóng vẫn còn hiện hữu, khiến nhu cầu lắp đặt điều hòa trở thành lựa chọn cần thiết cho nhiều gia đình. Hiểu rõ điều đó, MediaMart tung ra loạt ưu đãi hấp dẫn cho các mẫu điều hòa chất lượng – từ máy làm mát tức thì, di động tiện lợi đến dòng inverter tiết kiệm điện năng. Không chỉ giúp xua tan nóng bức, đây còn là cơ hội vàng để đầu tư cho sự thoải mái lâu dài với chi phí cực kỳ tiết kiệm. Các sản phẩm đang được giảm sốc bao gồm:

Dàn lạnh điều hòa Funiki 1 chiều 9.000BTU/1HP HSC 09TMU giảm 36% chỉ còn 4,79 triệu – Trả góp 0%

Điều hòa di động Casper 9.000BTU PC-09TL33 giảm 37% chỉ còn 4,49 triệu – Trả góp 0%

Dàn lạnh điều hòa Samsung 1C Inverter 9.000BTU AR10DYHZAWKNSV giảm 38% chỉ còn 7,49 triệu – Miễn phí 100% vật tư ống đồng tiêu chuẩn 5m + Trả góp 0%

Dàn lạnh điều hòa Coex 1C Inverter 9.000BTU/1HP CA-09IN35 giảm 29% chỉ còn 6,29 triệu – Miễn phí 5m ống đồng + Tặng công lắp đặt 250.000đ

Dàn lạnh điều hòa Coex 1C Inverter 12.000BTU/1HP CA-12IN35 giảm 20% chỉ còn 7,99 triệu – Miễn phí 5m ống đồng + Tặng công lắp đặt 250.000đ + Ổ cắm điện 5 lỗ Roler RES-1005.5 trị giá 269.000đ

Dàn lạnh điều hòa Coex 1C Inverter 18.000BTU/1HP CA-18IN35 giảm 22% chỉ còn 11,69 triệu – Miễn phí 5m ống đồng + Tặng công lắp đặt 250.000đ + Quạt cây 7 cánh Coex CF-7124 trị giá 1,19 triệu

Những ngày oi nóng cuối hè khiến nhu cầu bảo quản thực phẩm luôn được các gia đình quan tâm hàng đầu. Một chiếc tủ lạnh hiện đại, tiết kiệm điện, dung tích phù hợp sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bữa ăn gia đình luôn tươi ngon, trọn vẹn dinh dưỡng. Hiểu điều đó, MediaMart giới thiệu loạt tủ lạnh chính hãng đang giảm giá sâu, đa dạng lựa chọn từ dung tích nhỏ gọn cho gia đình ít người đến dòng cỡ lớn tiện nghi cho nhu cầu sử dụng lâu dài. Khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm

Tủ lạnh Toshiba Inverter 312L GR-RT416WE-PMV(58)-MM giảm 24% chỉ còn 7,49 triệu – Tặng Ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G trị giá 649.000đ + Trả góp 0%

Tủ lạnh Aqua 143L AQR-T160FA(BS) giảm 6% chỉ còn 4,69 triệu – Tặng Ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G

Tủ lạnh Samsung Inverter 236L RT22M4032BU/SV giảm 27% chỉ còn 6,69 triệu – Tặng Ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G + Trả góp 0%

Tủ lạnh 2 cửa Inverter 255L Coex RT-4005BS giảm 24% chỉ còn 6,49 triệu – Tặng Ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G

Tủ lạnh 2 cửa Inverter 274L Coex RT-4009ISW (lấy nước ngoài) giảm 26% chỉ còn 6,99 triệu – Tặng Ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G

Quần áo nhiều mồ hôi, bụi bẩn khiến việc giặt giũ trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Thay vì mất thời gian với việc giặt tay, một chiếc máy giặt thông minh sẽ giúp gia đình bạn “chia việc” hiệu quả: giặt nhanh, sạch sâu, tiết kiệm điện nước và vận hành êm ái. Trong dịp xả hàng cuối hè, MediaMart mang đến loạt máy giặt chính hãng với mức giá hấp dẫn, từ các mẫu lồng ngang hiện đại đến dung tích lớn cho cả gia đình. Một số sản phẩm nổi bật đang ưu đãi gồm:

Máy giặt lồng ngang Toshiba Inverter 10.5Kg TW-T21BU115UWV(MG) giảm 19% chỉ còn 8,49 triệu – Tặng Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000đ + Trả góp 0%

Máy giặt lồng ngang Aqua Inverter 8.5Kg AQD-A852J.BK giảm 17% chỉ còn 5,99 triệu – Tặng Ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G trị giá 649.000đ

Máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 10Kg EWF1025DQWB giảm 32% chỉ còn 7,79 triệu – Tặng Ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G trị giá 649.000đ + Trả góp 0%

Máy giặt lồng ngang Inverter 9.5Kg Coex FW-90CW1408IGB giảm 30% chỉ còn 7,59 triệu – Tặng Ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G trị giá 649.000đ

Máy giặt lồng ngang Inverter 10.5Kg Coex FW-10CW1408IGB giảm 29% chỉ còn 8,49 triệu – Tặng Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000đ

Đồ gia dụng ưu đãi lớn – Mua một lần, tiện ích cả năm

Giai đoạn cuối hè cũng là lúc MediaMart mang đến loạt ưu đãi “mát tay” cho các sản phẩm gia dụng, giúp căn bếp thêm tiện nghi, ngôi nhà thêm thoáng mát mà vẫn tiết kiệm chi phí. Những món đồ quen thuộc như quạt cây công suất mạnh, nồi cơm điện nấu ngon dẻo, hay máy lọc nước đảm bảo an toàn sức khỏe… nay đều đang giảm giá hấp dẫn, kèm nhiều quà tặng giá trị. Đây chính là cơ hội để bạn nâng cấp tổ ấm, vừa tận hưởng sự tiện lợi, vừa chủ động kiểm soát ngân sách gia đình.

Một số sản phẩm nổi bật trong chương trình ưu đãi tháng 8:

Quạt cây Điện cơ QD400X-MS-đk giảm 41% còn 790.000đ

Quạt cây 5 cánh động cơ AC Hitachi LF-A6RCGN xám có điều khiển giảm 30% còn 1,49 triệu

Quạt cây 7 cánh Roler RF-7127A màu xám (điều khiển từ xa) giảm 35% còn 1,29 triệu – Tặng ổ cắm điện 3 lỗ Roler RES-1004.3 trị giá 249.000đ

Nồi cơm điện cơ 1,8L Cuckoo CR-1021 đỏ – Korean giảm 35% còn 1,69 triệu

Nồi cơm điện tử 1,8L Toshiba RC-18NTFV(W) – Thailand giảm 40% còn 2,58 triệu

Máy lọc nước Sunhouse 8 cấp SHA8879K giảm 47% còn 2,99 triệu – Tặng cây lọc đứng + Combo 3 lõi lọc chỉ 99.000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 9 cấp KGHP66 để gầm giảm 38% còn 3,39 triệu – Tặng cây lọc đứng

Sắm công nghệ xịn – Giá giảm cực khủng, nâng cấp ngay hôm nay

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị công nghệ phục vụ công việc, học tập và giải trí. Nắm bắt nhu cầu đó, MediaMart triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho loạt sản phẩm laptop và smartphone chính hãng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với mức chi phí tiết kiệm.

Ở nhóm laptop, nhiều mẫu máy được giảm giá sâu kèm quà tặng giá trị. Tiêu biểu có ASUS ExpertBook B1502CVA-NJ0175W chỉ còn 12,99 triệu đồng (giảm 5 triệu đồng), Acer Aspire 5 A514-54-5127 giá 10,99 triệu đồng (giảm 4,5 triệu đồng), HP 14-ep0112TU 8C5L1PA giảm 6,5 triệu đồng còn 14,99 triệu đồng, Dell Inspiron 3520 N5I5057W1 giảm còn 15,49 triệu đồng, hay Acer Aspire Go AG15-31P-32U6 chỉ còn 9,29 triệu đồng.

Không chỉ laptop, nhóm smartphone cũng ghi nhận mức giảm giá mạnh. iPhone 13 128GB hiện chỉ 11,69 triệu đồng (giảm 3,3 triệu đồng), iPhone 16 Pro Max 256GB phiên bản màu Sa mạc giảm gần 4,8 triệu đồng còn 30,19 triệu đồng. Các mẫu tầm trung như Samsung Galaxy A06 128GB còn 2,99 triệu đồng, hay Xiaomi Redmi Note 14 (6+128GB) chỉ còn 4,59 triệu đồng cũng nhận được nhiều quà tặng kèm và ưu đãi trả góp 0%.

Với chính sách giá cạnh tranh cùng đa dạng lựa chọn, MediaMart mang đến cơ hội để khách hàng “lên đời” công nghệ dễ dàng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trong giai đoạn cuối hè.

Không cần bỏ ra chi phí quá lớn, khách hàng vẫn có thể làm mới trải nghiệm công nghệ của mình với loạt phụ kiện thông minh đang được MediaMart giảm giá sâu trong tháng 8 này. Từ củ sạc nhanh, tai nghe bluetooth đến loa mini, camera giám sát – tất cả đều mang đến sự tiện lợi trong học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

Khách hàng có thể tham khảo nhiều sản phẩm nổi bật như:

Camera Wifi iMou Ranger 2C TA52P (5MP, đàm thoại, quay quét): chỉ 650.000đ, giảm 340.000đ kèm ưu đãi giảm 50% giá thẻ nhớ khi mua cùng camera.

Loa máy tính Bluetooth Microlab U210/2.1 (Bluetooth/ TF/ FM): chỉ 450.000đ, tiết kiệm 340.000đ và được giảm thêm 30% giá USB các loại khi mua kèm.

Tai nghe Bluetooth WK TWS V02 (2 tai nghe): giảm còn 350.000đ, giúp bạn tận hưởng âm nhạc và gọi điện rảnh tay tiện lợi.

Củ sạc nhanh Type C PD 25W Samsung EP-T2510 (màu trắng): giá ưu đãi 299.000đ, giảm gần 50% so với giá gốc.

Loa Bluetooth WK D20 3W: chỉ 199.000đ, gọn nhẹ, dễ dàng mang theo, phù hợp cho những buổi picnic hoặc nghe nhạc thư giãn mọi lúc, mọi nơi.

MediaMart – Mua sắm không lo giá, dịch vụ tận tâm

MediaMart cam kết mang tới sản phẩm chính hãng, giá thành tốt cùng nhiều tiện ích:

✔️ Miễn phí vận chuyển toàn quốc

✔️ Trả góp 0% lãi suất

✔️ Bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày (tuỳ sản phẩm)

Chương trình "TỔNG LỰC GIẢM GIÁ - XẢ HÀNG HÈ" áp dụng từ ngày 4/8 đến hết 29/8 tại hệ thống hơn 380 siêu thị MediaMart trên toàn quốc. Mua online tại: http://mediamart.vn hoặc gọi ngay 1900 6788 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng!