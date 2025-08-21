MEDIA FBTQ: Giải pháp truyền thông hiệu quả cho ngành y

(VTC News) -

Trong kỷ nguyên số hóa y tế và chuyển dịch thói quen tiếp cận thông tin của người dân, việc đầu tư truyền thông bài bản trở thành yếu tố sống còn đối với các cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám và nhà thuốc.

Với định hướng "truyền thông sát ngành – sát khách hàng", Công ty Cổ phần Truyền thông MEDIA FBTQ đang trở thành đối tác chiến lược của nhiều đơn vị y tế trên toàn quốc.

“Truyền thông trong lĩnh vực y tế không thể áp dụng khuôn mẫu từ các ngành tiêu dùng. Cần sự am hiểu chuyên môn, trách nhiệm pháp lý và khả năng truyền tải rõ ràng, đúng mực”, ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc điều hành MEDIA FBTQ, nhấn mạnh trong buổi chia sẻ với phóng viên.

Truyền thông thực chiến từ trải nghiệm người bệnh

Khác với các đơn vị truyền thông đại trà, MEDIA FBTQ lựa chọn cách tiếp cận truyền thông từ hành vi thực tế của người sử dụng dịch vụ y tế. Thay vì chỉ tập trung vào quảng bá hình ảnh, công ty xây dựng hệ thống nội dung dựa trên hành trình tìm hiểu – tương tác – ra quyết định của khách hàng.

“Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng chiến lược ‘nói đúng và trúng’, cung cấp thông tin đúng với mối quan tâm của người dân, đúng thời điểm họ cần tìm hiểu”, ông Khánh chia sẻ.

Chiến lược của MEDIA FBTQ bao gồm các giải pháp toàn diện: Xây dựng thương hiệu cá nhân cho y bác sĩ, sản xuất video tư vấn sức khỏe, triển khai chatbot – landing page chuẩn ngành, đào tạo kỹ năng telesales – tư vấn cho nhân sự y tế, đến quản lý khủng hoảng truyền thông và chuẩn hóa nội dung theo đúng hành lang pháp lý.

Đội ngũ chuyên môn cao – quy trình chuyên biệt

MEDIA FBTQ tự hào sở hữu đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên sâu cả về truyền thông và chuyên ngành y dược. Sự kết hợp này cho phép công ty xử lý nội dung nhạy cảm một cách linh hoạt, chính xác và tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành.

Các quy trình sản xuất nội dung tại MEDIA FBTQ được chuẩn hóa từ khảo sát – phân tích hành vi khách hàng – xây dựng chân dung người dùng – xác lập thông điệp – đến triển khai sáng tạo đa phương tiện. Nhờ đó, doanh nghiệp đối tác không chỉ được truyền thông hiệu quả mà còn được bảo vệ thương hiệu dài hạn.

Gắn kết – đồng hành – phát triển bền vững

Khởi đầu từ nhóm truyền thông hỗ trợ các nhà thuốc vùng cao, MEDIA FBTQ đã phát triển mạnh mẽ nhờ sự kiên định với triết lý “chậm mà chắc”. Công ty không chạy theo xu hướng lan truyền ngắn hạn, mà tập trung xây dựng nội dung có chiều sâu, truyền tải giá trị chuyên môn, và thúc đẩy niềm tin từ cộng đồng.

“Truyền thông trong lĩnh vực y tế không chỉ để bán hàng, mà còn là công cụ nâng cao hiểu biết, định hình niềm tin, và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, ông Nguyễn Quốc Khánh khẳng định.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, MEDIA FBTQ định hướng trở thành trung tâm hỗ trợ truyền thông chuyên biệt cho ngành y, đồng hành cùng các đơn vị không chỉ về mặt hình ảnh – mà còn cả chiến lược vận hành, đào tạo nhân sự, và chuẩn hóa pháp lý.

