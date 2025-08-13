Mẹ mất con vì chọn giờ đẹp để sinh mổ

(VTC News) -

Sinh thường vẫn là phương pháp tối ưu nhất cho cả mẹ và bé, còn mổ lấy thai nên được thực hiện theo chỉ định y khoa. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam đang ở mức báo động, vượt xa khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong đó, không ít gia đình chủ động chọn sinh mổ để "chọn giờ đẹp", hy vọng mang lại may mắn cho con.

Trường hợp đau lòng vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương là minh chứng cho những hậu quả đáng tiếc. Một bé được mổ lấy thai ở tuần 37 theo yêu cầu của gia đình để "chọn ngày giờ đẹp". Sau sinh, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, phải thở oxy và được chuyển đến Trung tâm Sơ sinh cấp cứu.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng, được chẩn đoán mắc tăng áp lực động mạch phổi nặng. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức tích cực, sử dụng nhiều kỹ thuật cao, nhưng trẻ vẫn không đáp ứng và không qua khỏi.

Trên thực tế, các bác sĩ cho biết ghi nhận nhiều trường hợp tương tự. Trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi được sinh mổ khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ, chỉ vì gia đình tin rằng việc "chọn giờ đẹp" sẽ mang lại vận may.

Trẻ suy hô hấp sau sinh mổ chủ động được điều trị tích cực tại Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam năm 2022 chiếm gần 37% tổng số ca sinh, gấp nhiều lần so với mức 10-15% mà WHO khuyến cáo. Một trong những nguyên nhân chính là việc các gia đình chủ động lựa chọn ngày, giờ sinh mổ theo quan niệm phong thủy, tâm linh.

Các chuyên gia y tế khẳng định, sinh mổ không phải là lựa chọn an toàn tuyệt đối. Việc can thiệp y khoa khi chưa có chỉ định tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và bé.

Với mẹ, sinh mổ có thể dẫn đến nguy cơ mất máu nhiều hơn, nhiễm trùng hậu phẫu, thời gian phục hồi lâu hơn. Về lâu dài, có thể tăng nguy cơ nhau tiền đạo, nhau cài răng lược trong những lần mang thai tiếp theo.

Đối với trẻ sơ sinh, sinh mổ chủ động khi chưa đủ tháng tiềm ẩn nguy cơ cao mắc các bệnh về đường hô hấp, điển hình là suy hô hấp. Trẻ chưa sẵn sàng thích nghi với môi trường bên ngoài, phổi chưa phát triển hoàn thiện. Ngoài ra, trẻ sinh mổ cũng không nhận được hệ vi sinh có lợi từ đường âm đạo của mẹ, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ miễn dịch và tiêu hóa sau này.

Các bác sĩ khuyến cáo sinh thường vẫn là phương pháp tự nhiên và an toàn nhất cho cả mẹ và bé. Sinh thường giúp mẹ hồi phục nhanh chóng, giảm nguy cơ biến chứng hậu sản, đồng thời hỗ trợ quá trình tiết sữa sớm.

Với em bé, áp lực co bóp của tử cung khi chuyển dạ giúp đẩy chất lỏng ra khỏi phổi, giảm nguy cơ suy hô hấp. Việc tiếp xúc với hệ vi sinh vật có lợi của mẹ cũng là bước khởi đầu quan trọng cho sự phát triển của hệ miễn dịch.

Sức khỏe và sự an toàn của mẹ và bé luôn là ưu tiên hàng đầu. Thay vì lo lắng chọn giờ sinh hay phương pháp can thiệp không cần thiết, các mẹ bầu nên chú trọng khám thai định kỳ, lắng nghe lời khuyên của bác sĩ và chọn cơ sở y tế uy tín. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo một hành trình sinh nở an toàn, trọn vẹn và mang đến khởi đầu khỏe mạnh cho con yêu.