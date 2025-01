Mê mẩn bộ tranh xoắn giấy rực rỡ sắc màu của cô gái Kon Tum

Với niềm đam mê với nghệ thuật xoắn giấy, chị Chu Thị Huệ (34 tuổi, sống ở phường Lê Lợi, tỉnh Kon Tum) thực sự "thổi hồn" vào những sợi giấy nhỏ vô tri và tầm thường, biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật đầy cuốn hút.

Nghệ thuật xoắn giấy - quilling không phải là loại hình mới mẻ trên thế giới nhưng vẫn còn khá xa lạ ở Việt Nam. Chỉ cần có những dải giấy đầy màu sắc cùng một chút tỉ mẩn, một chút thời gian, một chút kiên nhẫn, bất cứ ai cũng đều có thể tự tay làm quilling, nhưng để tạo ra những sản phẩm khiến ai ngắm cũng mê mẩn thì không dễ dàng.

Những bức tranh xoắn giấy của chị Huệ cực kỳ thu hút vì màu sắc vui tươi được kết hợp tinh tế và rất có hồn.

Được học kỹ thuật cơ bản về bộ môn này, chị Huệ nhanh chóng bị cuốn hút và quyết định tự mày mò, nghiên cứu cách tạo ra những tác phẩm độc đáo, bắt đầu từ những hình dáng đơn giản như cánh bướm, cánh hoa cho đến bức tranh phức tạp. Điều đặc biệt trong tranh xoắn giấy của chị là sự phối hợp hài hòa về màu sắc và hình khối, tạo nên bản giao hưởng thị giác thu hút.

Huệ kể lại: "Mình có cơ duyên với bộ môn này cách đây hơn 6 năm về trước. Mình được học kỹ thuật cơ bản từ một cơ sở dạy làm thiệp xoắn giấy, sau nửa tháng thì được nhận thiệp về nhà làm. Mình làm được 1-2 năm thì dịch COVID-19 bùng phát. Giai đoạn đỉnh điểm của dịch, hàng hóa công ty đình trệ, mọi người phải cách ly tại nhà. Vì quá rảnh, mình đã lên mạng ngắmnhững bức thiệp xoắn giấy họ làm rồi tự vẽ và tự xoắn theo".

Thời gian đầu, chị Huệ vẽ chưa đẹp nên thành phẩm không được ưng ý như mong đợi. Sau đó, chị in những bức hình mình thích rồi xoắn giấy lên để đỡ tốn thời gian. Lúc đầu tay nghề còn yếu, chưa có kinh nghiệm, sản phẩm chưa chau chuốt nhưng thành quả khiêm tốn đó vẫn khiến chị thêm say mê. Huệ in rất nhiều hình, cứ khi nào có thời gian rảnh hay có ý tưởng là lại bắt tay vào làm.

Chị Chu Thị Huệ mê làm tranh xoắn giấy từ 6 năm nay.

Chị Chu Thị Huệ tự nhận có chút năng khiếu hội họa, hồi nhỏ hay vẽ tranh giúp mấy thầy cô để phục vụ cho việc giảng dạy. Chị không trải qua lớp học hay khóa đào tạo bài bản nào, chỉ đơn giản thích là vẽ.

Về tranh xoắn giấy, chị Huệ cho biết, bức đơn giản nhất được hoàn thành sau 2-3 ngày, có những bức kéo dài đến vài tháng vì không tìm ra ý tưởng hoàn hảo nhất cho sản phẩm.

Những nét cơ bản cho người mới bắt đầu. "Để làm được một bức tranh xoắn giấy, đầu tiên là phải nhìn vào phôi in để nhận diện đâu là phần chính, đâu là phần phụ. Phần chính thì cần chú ý những gì nổi bật nhất để tập trung vào đó. Chọn những màu sắc phù hợp với phôi, dùng dây bọc trước viền, sau đó bắt đầu xoắn và tạo nét, rồi dùng keo dán cố định những chi tiết đó, cứ như vậy cho đến khi hoàn chỉnh bức tranh", chị Huệ cho biết chi tiết các công đoạn tạo ra một bức tranh xoắn giấy.

Khi đã có được những sản phẩm ưng ý, Huệ chụp lại đăng tải lên Facebook cá nhân, sau đó là các hội nhóm và nhận được "cơn mưa" lời khen cùng nhiều tin nhắn quan tâm đến sản phẩm. Nhờ đó, chị có những đơn hàng đầu tiên và theo thời gian, ngày càng nhiều người biết đến và ủng hộ chị.

Biến những sợi giấy nhỏ vô tri thành các bức tranh rực rỡ đầy sắc màu.

Các tác phẩm chị Huệ hầu hết đều mang chủ đề phụ nữ.

Những bức tranh xoắn giấy chị Huệ đang được bán với giá giao động từ 250 - 650 nghìn đồng, tùy vào chi tiết nhiều hay ít và độ khó của những chi tiết đó. Ngoài tranh, chị còn làm thiệp xoắn giấy.

"Chủ đề tranh của mình hường hướng về phụ nữ, nói chính xác hơn là những cô gái trẻ với sự hồn nhiên, yêu đời, cá tính, tự tin và khao khát hạnh phúc, luôn mang trong mình những nhiệt huyết, hoài bão của tuổi trẻ và sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức của cuộc đời. Mình muốn tranh của mình mang dấu ấn riêng với nét đặc trưng ấn tượng, không nhầm lẫn với bất kì tác giả nào", cô gái Kon Tum chia sẻ.

Có nhiều thông điệp đáng yêu trong tranh xoắn giấy của chị Huệ. Có những bức hướng con người ta nhìn sâu vào bên trong mình để nhìn nhận lại bản thân, chữa lành, yêu thương chính mình; có những bức là tình mẹ, tình thầy trò thiêng liêng, hướng chúng ta về cuội nguồn, nhắc nhở bản thân luôn biết ơn và cố gắng mỗi ngày.

Những bức tranh quê hương, đất nước mang thông điệp nhắc nhở bản thân đừng bao giờ quên nơi chúng ta đã sinh ra, nuôi dưỡng chúng ta đến hiện tại, mãi tự hào là con dân Việt Nam.

Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh xoắn giấy của chị Huệ:

Bức tranh ấm áp về tình cảm của gia đình 4 thành viên.

Một trong những bức tranh ấn tượng nhất về chủ đề phụ nữ của chị Huệ.

Tấm thiệp chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Những bức tranh xoắn giấy về cô giáo và học trò.

Tác phẩm của chị Huệ chạm đến trái tim của nhiều người.

Bức tranh đơn giản về đàn gà được nhiều người yêu thích.

Tranh con công và gà trống đẹp hút hồn qua bàn tay của chị Huệ.

Bức tranh quê hương với rất nhiều chi tiết xoắn giấy tỉ mỉ này là một sản phẩm khá kỳ công.

Mỗi bức tranh của chị Huệ đều mang thông điệp riêng.