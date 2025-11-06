Mẹ bỉm Nghệ An sinh 6 con vẫn đẹp như hoa hậu, một mình chăm con và kinh doanh

(VTC News) -

Vừa nuôi cả đàn con vừa kinh doanh mà vẫn giữ được sắc vóc và năng lượng tích cực, chị Nguyễn Thị Tuyết (34 tuổi, sống tại xã Diễn Châu, Nghệ An) trở thành “idol” đúng nghĩa trong mắt nhiều người. Trong khi nhiều người sợ sinh con thứ hai vì sợ vất vả, không đủ tài chính, người phụ nữ này lại sinh tới 6 đứa con trong vòng 8 năm.

"Nghe qua, ai cũng nghĩ là 'nhỡ' nhưng với nhà mình, đó hoàn toàn là lựa chọn có chủ đích. Vợ chồng mình muốn đông con. Nhà đông con thì vui, có thêm động lực để cày kiếm tiền, để sống trách nhiệm hơn”, chị Tuyết chia sẻ.

Chị kết hôn với anh Nguyễn Hữu Hùng (38 tuổi) vào năm 2013. Từ năm 2014 đến 2022, chị liên tục “vượt cạn”; 6 đứa trẻ, ba trai ba gái, đều chào đời bằng sinh thường.

“Người ta bảo sinh dày thế chắc cực lắm, nhưng thực ra cơ thể mình trộm vía rất khỏe, các lần mang thai đều thuận lợi. Mình chỉ gặp chút vấn đề là sau nhiều lần mang thai, tử cung có phần bị chèn ép nhiều hơn. Ngoài ra, thời điểm sau khi sinh bé thứ hai, mình phải mổ áp xe vú. Mình vẫn đi làm, vẫn bán hàng, vẫn chăm con bình thường”, chị kể.

Mẹ bỉm Nghệ An sinh 6 con vẫn giữ được vóc dáng xinh đẹp.

Gia đình hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Tuyết.

Vừa làm mẹ vừa làm bà chủ

Không chỉ “đẻ giỏi”, chị Tuyết còn là người phụ nữ không chịu ngồi yên. Bên cạnh việc chăm sóc 6 con nhỏ, chị điều hành một spa và còn kinh doanh online. Loại hình công việc này giúp chị chủ động thời gian, có thể vừa làm vừa chăm con. Khách quen, việc đều nên chị không bị gò bó.

Hai năm nay, chồng Tuyết ra nước ngoài làm việc. Chị một mình cáng đáng toàn bộ việc nhà và nuôi con. Anh Hùng, chồng chị, chia sẻ: "Vì vợ thích đông con nên tôi chiều, chứ thật ra tôi cũng lo cho sức khỏe của vợ. Giờ đi xa, tôi chỉ biết gọi điện hằng ngày hỏi han, nhắc các con nghe lời mẹ".

Nhà có thuê người giúp việc để phụ nấu ăn, dọn dẹp. Còn lại, việc chăm con, dạy học, tắm giặt… tất cả đều do chị Tuyết lo. Ông bà ngoại ở xa, ông bà nội tuổi cao nên hầu như việc gì chị cũng tự làm.

Bà mẹ 6 con bắt đầu ngày mới lúc 5h, nấu bữa sáng, soạn quần áo, kiểm tra sách vở cho 4 bé lớn trước khi các con tự đạp xe đến trường. Sau đó, chị chuẩn bị cho hai bé út đến lớp mẫu giáo. Khi sáu đứa nhỏ đã yên vị ở trường, chị mới bắt đầu công việc tại spa. Buổi trưa, tranh thủ chợ gần nhà, chị mua đồ về nấu cơm, chiều lại đón con, dạy học, giặt giũ, cơm nước. Đến gần nửa đêm, chị mới được ngả lưng.

“Nhà đông con nên các bé dễ lây nhau, bé này bệnh là bé kia dính ngay. Có đợt bốn đứa nhập viện liền lúc, mình chỉ biết khóc. Cũng may có bác họ bên cạnh giúp mình khi cần gấp. Dù vất vả nhưng mình vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Đông con thì khổ thật, nhưng nhìn chúng ríu rít quanh mình, bao mệt mỏi tan hết. Nghĩ sau này mình già, có nhiều con cháu sum vầy cũng vui chứ”, người phụ nữ Nghệ An chia sẻ.

Vừa làm mẹ, vừa làm chủ không hề dễ dàng, nhưng chị Tuyết luôn cố gắng.

Các con là động lực để chị phấn đấu mỗi ngày.

Bí quyết của mẹ đông con là dạy trẻ tự lập

Nhiều người thắc mắc, làm sao một người phụ nữ có thể quán xuyến sáu đứa con cùng lúc. Chị Tuyết cho biết bí quyết là dạy con tự lập càng sớm càng tốt.

Các con được rèn thói quen sinh hoạt nghiêm ngặt từ nhỏ, từ việc đánh răng, rửa mặt, gấp chăn đến việc ăn uống, học hành đúng giờ. Con gái lớn của chị biết rửa bát từ lớp 2, các bé đến 4–5 tuổi đều tự tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Các con lớn biết phụ mẹ trông em, dọn dẹp nhà cửa.

Sáu đứa trẻ vẫn ngủ chung trong một phòng để mẹ tiện chăm sóc, trò chuyện. Mỗi tối, chị thường phải đọc tên từng bé để điểm danh, nhiều khi đọc nhầm, con cái cười ầm lên. Chị kể lại một kỷ niệm khiến nhiều người bật cười: “Hồi đẻ bé thứ 5, bác sỹ hỏi mình có mấy đứa, tên gì. Trong cơn đau đẻ, mình không nhớ nổi thứ tự, phải cười trừ. Các điều dưỡng, bác sỹ còn gọi mình là ‘idol’ vì quá giỏi khi đẻ nhiều con".

Tính sơ sơ, mỗi tháng chi phí nuôi 6 con của nhà chị Tuyết rơi vào khoảng 50–60 triệu đồng, bao gồm học phí, ăn uống, sinh hoạt và thuốc men. Chị bảo, tiền có thể kiếm lại, còn con cái là niềm vui, là lý do để chị cố gắng hơn mỗi ngày.

Anh Hùng dù làm việc xa quê vẫn luôn dành thời gian gọi video về nhà mỗi tối. Anh bảo, vợ "đúng kiểu siêu nhân" khi vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm chủ.

Chị Tuyết cho biết bí quyết là dạy con tự lập càng sớm càng tốt.

Dù chồng đi làm xa nhà, nhưng luôn dành thời gian gọi video về nhà mỗi tối.

Bận đến mức quên ăn nhưng vẫn phải đẹp

Nhìn dáng người nhỏ nhắn, làn da sáng mịn của chị Tuyết, ít ai tin rằng người phụ nữ này từng sinh đến 6 lần, được nhiều người gọi là “hot mom xứ Nghệ”. Chị chia sẻ: “Thật ra mình không có thời gian tập tành gì đâu, nhiều khi bận quá quên cả ăn. Nhưng làm trong ngành làm đẹp, mình biết chăm chút bản thân sao cho hợp lý”.

Sau mỗi lần sinh, chị không kiêng khem quá mức mà chú trọng ăn đủ chất để có sữa cho con. Thực đơn thường có thịt bò, cá thu, thịt lợn, rau củ và trái cây. Bên cạnh đó, chị dùng đai định hình và kem săn da để hỗ trợ giữ dáng, giúp da không bị chùng sau sinh.

Cơ địa Tuyết dễ xuống cân nên chị chỉ cần ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ là cơ thể tự điều chỉnh; quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái. Theo chị Tuyết, khi phụ nữ biết yêu bản thân, họ sẽ có năng lượng tích cực để yêu chồng, yêu con và cân bằng cuộc sống. Giữ dáng không phải để khoe, mà để khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn, làn da sáng mịn của chị Tuyết, ít ai tin rằng chị từng sinh đến 6 lần.

Chị đang điều hành spa, nuôi con và quản lý việc kinh doanh online.

Giữa những áp lực của việc làm mẹ, làm vợ, làm bà chủ kinh doanh, chị Tuyết luôn giữ được nụ cười và sự lạc quan. Những ai từng gặp đều cảm nhận được năng lượng tích cực toát ra từ chị. “Mình cũng có lúc tủi thân, lúc con ốm mà không kịp lo hết cho cả sáu đứa, có lúc chỉ muốn buông xuôi. Nhưng nghĩ đến chồng con, nghĩ đến tương lai, mình lại gượng dậy”, chị chia sẻ thật lòng.

“Đừng sợ sinh con, đừng sợ cực. Khi mình có niềm tin và tình yêu, mọi thứ đều có thể vượt qua. Sinh nhiều con không làm mình yếu đi, chỉ khiến mình mạnh mẽ và biết trân trọng cuộc sống hơn thôi. Con cái là tài sản quý nhất của mình”, bà mẹ 6 con nói.