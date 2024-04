MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy.

Gia đình luôn luôn là ưu tiên số 1 của tôi

- Theo dõi MC Hoàng Trang có thể thấy chị đúng chuẩn người phụ nữ “nữ công gia chánh” khi ngoài công việc là lao vào nội trợ, bếp núc, cắm hoa. Chị từng chia sẻ được truyền cảm hứng những điều này từ mẹ - NSND Hà Vy?

Mẹ tôi suốt thời tuổi trẻ là đi diễn leo đèo lội suối, đến khi về hưu rồi vẫn đi dàn dựng, tổ chức biểu diễn, thu âm, dạy học... Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy mẹ mình lơ là gia đình một phút nào. Gia đình đối với mẹ luôn là ưu tiên số 1.

MC Hoàng Trang VTV trong ngày mẹ ruột được phong NSND.

Chỉ cần có thời gian, chỗ yêu thích nhất của mẹ tôi chính là cái bếp. Thú vui của bà là nấu thật nhiều món ngon và nhìn mọi người ăn là đã thấy no trong khi bản thân không cần ăn. Mẹ tôi cũng là một người duy mỹ, thích cái đẹp và ưa sự gọn gàng. Vậy nên mẹ suốt ngày dọn nhà, không bao giờ thấy rảnh rỗi.

Tất bật đối với bà có khi là một niềm vui. Nhiều lúc tôi nghĩ có khi rảnh rỗi quá là mẹ tôi phát ốm. Ở bên cạnh mẹ lâu quá nên tôi ảnh hưởng. Cũng có lúc lười biếng, mệt mỏi thì không nấu cơm, cả nhà cùng thống nhất gọi đồ về ăn. Nhưng đa phần, tôi luôn luôn cố gắng vào bếp, bởi chồng con bảo: Cơm mẹ nấu là ngon nhất!

- Có mẹ là NSND nổi tiếng, chị có cảm thấy áp lực?

Tôi thấy cuộc đời mình hạnh phúc nhất bởi sinh ra là con gái mẹ Vy. Tôi có một người mẹ tuyệt vời. Đi đâu tôi cũng giới thiệu rằng tôi là con mẹ Vy. Thứ áp lực duy nhất nếu có, có lẽ là làm sao để xứng là con mẹ Vy.

Mẹ tôi không phải là nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhưng có nhiều cống hiến, làm nghệ thuật hết mình, luôn luôn học hỏi. Tôi không xinh cũng không hát hay như mẹ, nấu ăn càng thua xa. Nhưng có một điều chắc chắn tôi giống mẹ y hệt. Đó là thái độ sống và phong cách sống: thẳng thắn, chân thật, không màu mè, yêu - ghét rõ ràng.

- MC Hoàng Trang là mẫu người phụ nữ của gia đình hơn là công việc?

Tôi không biết như thế nào mới được coi là mẫu phụ nữ của gia đình nhưng chắc chắn gia đình luôn luôn là ưu tiên số 1 của tôi. Tất cả những thứ khác đều xếp từ thứ hai trở đi. Vì yêu nghề và đôi khi cuộc sống, tôi rất bận rộn với các chương trình, dự án và những bộ phim.

Ngoài chương trình ở Đài, tôi còn nhận làm thêm nhiều việc khác như viết kịch bản văn học, làm phim, làm phóng sự, dẫn chương trình…. tất cả những gì phù hợp với chuyên môn mà tôi có thể cống hiến sau khi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ của cơ quan. Thế nên quỹ thời gian của tôi luôn ở trong tình trạng hạn hẹp.

Vậy nhưng chỉ cần không phải đi công tác, tôi yêu ngôi nhà của mình lắm. Đi chơi phải có cả gia đình, nếu không tôi sẽ khó mà cảm thấy vui. Thường phụ nữ thích tụ tập chị em bạn dì, đi chơi xa mà không có chồng con để có thế giới riêng còn tôi lại không nằm trong số đó. Không phải vì chồng cấm mà vì tôi không thích đi như thế.

Tôi luôn thấy niềm vui sẽ chỉ trọn vẹn khi ở cạnh mình là những người thân. Những kỳ nghỉ dù dài hay ngắn, tôi thường dành trọn cho gia đình, tranh thủ mọi lúc để gần chồng, con, bố mẹ, anh chị em họ hàng.

Do đặc thù nghề nghiệp hay phải đi công tác xa nhà để làm chương trình, nên tôi cảm thấy khoảnh khắc quý giá nhất là khoảnh khắc được ở nhà, nghe con cười, nhìn con ăn. Cũng có thể bởi vì tôi luôn luôn bị ám ảnh mình bận rộn quá, ít thời gian các con tôi sẽ thiệt thòi. Thế nên ngoài công việc, tôi chỉ thích ở nhà, rất ít khi tụ tập cà phê. Nếu có mời bạn bè ăn cơm, tôi cũng thích mời về nhà, tự nấu nướng, vừa đỡ ồn ào, vừa vui và an toàn nữa. Tôi thuộc tuýp nghiện nhà.

Nếu rỗi quá, tôi sẽ bị ốm

Hoàng Trang thích bận rộn giống mẹ.

- Có khi nào chị cảm thấy áp lực và quá bận bịu vì ôm đồm nhiều việc như vậy?

Đúng là tôi ôm đồm nhưng đó là tự nguyện. Tính tôi thích bận rộn giống mẹ. Tôi nghĩ ai cũng cần sự nghỉ ngơi nhưng nếu rỗi quá, tôi sẽ bị ốm. Áp lực chắc chắn có, thậm chí thường xuyên. Như tháng 4 này chẳng hạn, tôi đi công tác liên miên, quá nhiều chương trình đang chờ, năm nay tôi còn phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp Cao học nữa.

Và tôi lại tham lam, vẫn thích nhà mình đẹp nên dọn dẹp, cắm hoa, trang trí nhà cửa. Áp lực thường chỉ là thứ khách quan tác động và tôi cố gắng để hoàn thành tất cả mọi việc trong khả năng có thể. Nếu mệt quá, tôi sẽ tự nghỉ ngơi. Tôi nghĩ chỉ có duy nhất một thứ không thể quyết định được là nhiệm vụ của cơ quan. Làm truyền hình bạn phải luôn luôn cố gắng bởi chương trình là một chuỗi không bao giờ dừng lại.

Từ "ôm đồm" là rất đúng với tôi, tôi đang tập để bớt ôm đồm đi nhưng với người tham lam như tôi thì e rằng hơi khó!

Gia đình hạnh phúc của MC Hoàng Trang VTV.

- Khán giả nói chị lúc nào cũng giàu năng lượng, Hoàng Trang tự nhận xét điều này như thế nào?

Ngay cả bạn bè hay khán giả của tôi cũng thường hỏi tôi rằng sao lúc nào cũng giàu năng lượng thế? Thực ra chính những người tôi gặp, những nơi tôi đến, những câu hỏi đặt ra trước mắt tôi đã làm nên con người Hoàng Trang hôm nay. Tôi luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt muốn khám phá, háo hức và tò mò.

Nghề báo cho tôi cơ hội được chạm vào nhiều thứ mà người khác khó để tiếp cận. Tôi biết ơn những chuyến đi để thực hiện các chương trình văn hóa, lịch sử, tôi có nhiều hiểu biết, trở nên giàu có bởi vốn sống phong phú. Và tôi nghĩ điều giá trị nhất tôi có được khi được tiếp cận với văn hóa và lịch sử ở góc nhìn nghề nghiệp chính là một cuộc sống đầy sắc màu, không ngày nào giống ngày nào. Tôi là một người rất cả thèm chóng chán, vừa hay công việc của tôi khiến mọi thứ luôn luôn mới mẻ. Thế nên công việc này mới giữ chân tôi được đến bây giờ!

Tôi không thẩm mỹ gì ngoại trừ làm răng sứ

Hoàng Trang kỹ tính khi lên hình nhưng đơn giản ở ngoài đời.

- Trong 1 bài phỏng vấn, chị từng chia sẻ bản thân không phải là người quá đầu tư vào ngoại hình trong khi hiện nay công việc truyền hình cần có ngoại hình?

Ngoại hình không phải là thứ tôi ưu tiên nhất trong nghề nghiệp. Không phủ nhận ngoại hình ngày càng trở nên quan trọng và đóng vai trò thành công rất lớn trong mọi nghề nghiệp chứ không riêng truyền hình. Với tôi, vẻ đẹp không nằm ở quần áo mà ở sự phù hợp. Tôi không quá đầu tư vào ngoại hình mà ưu tiên nội dung chương trình.

Tôi vẫn nói với quay phim rằng quan trọng nhất là nhân vật, nhân vật đẹp bởi là trung tâm. Người dẫn chỉ là kết nối. Tuy nhiên trong mọi bối cảnh, tôi luôn luôn cố gắng chỉn chu nhất. Tôi có thể dẫn chương trình ở sân khấu lớn, cũng có thể bước xuống ruộng để trò chuyện với người nông dân mà vẫn thấy mình phù hợp. Sự đầu tư của tôi nằm ở tư duy suy nghĩ làm sao để mỗi lần xuất hiện không thiếu đi sự tôn trọng khán giả.

Còn ở bên ngoài, tôi mặc đơn giản, cũng không thích trang điểm đậm khi đi ra ngoài. Tôi không thẩm mỹ gì ngoại trừ làm răng sứ do men răng không đẹp.

Mẹ hay chê tôi xuề xòa nhưng tôi lại cảm thấy mình rất tự do, vì tôi không bị hình ảnh trên tivi của mình làm cho bên ngoài mất tự nhiên. Tôi quan điểm tôi làm một nghề như bao nhiêu nghề nghiệp khác, chẳng qua đặc thù của truyền hình khiến tôi được biết đến nhiều hơn một chút nên tuyệt đối không hề có khái niệm nổi tiếng.

Khoảnh khắc hạnh phúc ở đời thường của vợ chồng MC Hoàng Trang.

Tôi và chồng cực kỳ ít điểm chung

- Ông xã là phiên bản cùng dấu hay trái dấu với chị?

Hoàn toàn trái dấu. Tôi và chồng có cực kỳ ít điểm chung. Tôi lãng mạn và bay bổng, anh ấy khô như ngói. Tôi duy mỹ và cầu toàn, anh ấy lại xuề xoà. Tôi ăn mặn, anh ăn nhạt. Tôi rất ghét người hút thuốc lá nhưng anh ấy mãi không thể nào bỏ được thuốc lá…

Nhưng trái dấu mới hút nhau. Vợ chồng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, phải kết luận rằng thực sự là duyên nợ. Dù có khác nhau như thế nào, đến bây giờ chúng tôi vẫn ở bên nhau, gần 20 năm.

- Sau nhiều năm bên nhau, vợ chồng chị vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, bí quyết là gì?

Chồng tôi là người ít nói, hình như chẳng bao giờ anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi mặc dù tôi rất muốn nghe câu này. Anh ấy bảo các con rằng: "Đàn ông nói ít thôi. Hãy chứng minh bằng việc làm". Có lẽ anh ấy cảm thấy rất đau đầu khi có người vợ như tôi. Tôi thích nghe những lời ngọt ngào còn anh chẳng bao giờ nói. Tôi quan niệm rằng yêu phải nói như "đói thì phải ăn". Nhưng xem ra mọi "chiêu" của tôi đều chưa tác dụng lắm vì anh ấy vẫn ít nói như thế. Tôi hay gọi chồng tôi là “khúc củi biết bay”.

- Biến cố lớn nhất trong hôn nhân của chị và cách chị vượt qua?

Cuối năm 2021 chồng tôi bị tai nạn rất nặng. Đó là quãng thời gian vô cùng vất vả, thậm chí còn cảm thấy tương lai mù mịt. Nhưng anh ấy đã hồi phục ngoài sức tưởng tượng. Còn tôi cố gắng chăm sóc anh bằng tất cả tình yêu, tình thương và sự chia sẻ.

Tôi thấy may mắn vì có nhiều bạn bè tốt, nhiều mối quan hệ tốt, còn anh ấy may mắn vì có vợ tháo vát, luôn đưa ra những quyết định đúng và cần thiết vào những lúc sinh tử. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi mạnh mẽ thế mà có lẽ bởi chẳng còn cách nào khác. Tôi nghĩ tất cả những điều đó có được là do phúc ấm tổ tiên.

Hoàng Trang hạnh phúc sau biến cố.

Chuyện của chúng tôi đúc kết lại vỏn vẹn hai chữ "duyên nợ". Mọi sự khác biệt về tính cách đều có thể vượt qua nếu có tình thương và trách nhiệm. Yêu đương nhiều lúc phai nhạt nhưng chúng tôi cùng có trách nhiệm và nghĩ về những điều lớn hơn, chẳng hạn tương lai của con, sự gắn kết giữa 2 gia đình, nhìn vào cái được của đối phương mà bỏ qua những điều còn chưa hợp. Quan trọng nhất là khi đã lựa chọn cố gắng cả hai tự sửa mình và lắng nghe nhiều hơn.