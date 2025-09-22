Máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi: Bắt 2 Trưởng khoa BV Đa khoa Vùng Tây Nguyên

(VTC News) -

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu) và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đọc lệnh bắt giam Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 28/3/2024 đến ngày 31/12/2024, dù máy tán sỏi Laser của bệnh viện bị hỏng, không thể sử dụng nhưng hai trưởng khoa này vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình và ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án đã được thực hiện bằng máy Laser.

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc diện bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273,9 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33,1 triệu đồng; 20 hồ sơ ngoài bảo hiểm, bệnh nhân tự thanh toán gần 26 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện còn chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật hơn 60,3 triệu đồng.

Hai bị can bị bắt giam. (Ảnh: CACC)

Hành vi của các bị can gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản bệnh nhân gần 60 triệu đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cũng như quyền lợi, sức khỏe của người bệnh, tạo dư luận bức xúc.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.