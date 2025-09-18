Máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi: Giám đốc bật khóc, nói 'rất đau lòng'

(VTC News) -

Clip ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bật khóc.

Liên quan đến vụ máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bật khóc và cho biết, sự việc khiến ông rất đau lòng và đây là một điều rất đáng tiếc.

"Tôi rất đau lòng khi lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải kỷ luật và xử phạt hành chính nhiều cán bộ như vậy. Sau sự việc này, tôi có thể xin nghỉ. Hiện tại với vai trò là người đứng đầu, tôi rất xin lỗi mọi người", ông Giáp nói.

Trong buổi họp báo ngày 18/9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Sở đã chuyển sang cơ quan Công an toàn bộ hồ sơ vụ việc máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ năm 2023 nhưng hồ sơ của 255 bệnh nhân vẫn thể hiện được tán sỏi bằng kỹ thuật này.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk thông tin vụ việc.

Ông Nay Phi La thừa nhận, đến thời điểm này sở mới báo cáo vụ việc là chậm và có lỗi vì sự chậm trễ này.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, vào đầu tháng 7, Sở thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua kiểm tra, ghi nhận tại bệnh viện này tồn tại bất cập về việc có 255 ca tán sỏi laser được thực hiện trong thời gian máy tán sỏi hư hỏng, không còn sử dụng.

Vì vậy, Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên họp, rà soát, làm việc với các phòng, khoa để giải trình.

Đến đầu tháng 8, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi xảy ra sự việc.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, lúc đó là Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên giải trình nội dung máy tán sỏi hỏng từ tháng 11/2023 nhưng đã thực hiện 255 ca tán sỏi trong năm 2024.

Theo giải trình của ông Hoàng, từ tháng 5-2024 đến tháng 11/2024, ông đã áp dụng phương pháp phẫu thuật khác để thực hiện trên bệnh nhân, nhưng hồ sơ bệnh án ghi là dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng Laser.

“Khi thực hiện, tôi cũng đã có báo cáo với Ban giám đốc bệnh viện. Tuy nhiên, từ sau tháng 11/2024 trở đi, tôi không thực hiện dịch vụ kỹ thuật này nữa do sợ vướng đến thủ tục thanh toán”, trích giải trình của ông Hoàng có trong báo cáo.

Còn ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật, Gây mê hồi sức của bệnh viện cho rằng nhiệm vụ của khoa là xếp lịch mổ, phân công kíp gây mê, không tham gia vào nội dung hội chẩn và công tác chuyên môn của kíp phẫu thuật.

Tại cuộc họp trên, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho rằng việc máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ tán sỏi và áp dụng để tính tiền là sai.

Còn ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc bệnh viện khẳng định, trả lời của hai bác sĩ trưởng khoa nói trên là thiếu tinh thần trách nhiệm, không trung thực, hoàn toàn sai với quy chế chuyên môn, quy chế hội chẩn, quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế phẫu thuật.

Ông Thịnh cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm của hai bác sĩ trưởng khoa để xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Sau khi có kết luận, Bệnh viện đã quyết định kỷ luật các cá nhân vi phạm. Cụ thể:

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và không làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ.

Ông Lê Xuân Vinh, Phó Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Bà Trần Thị Kim Oanh, nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, các cá nhân liên quan khác phải kiểm điểm rút kinh nghiệm và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của bệnh viện.