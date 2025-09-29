'Mấy chục năm đi biển, lần đầu gặp cảnh khủng khiếp vậy'

(VTC News) -

Khẩn trương giải cứu, tìm kiếm 2 tàu cá gặp nạn và 9 thuyền viên mất tích ở Quảng Trị.

Chiều 29/9, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực đưa tàu cá BV 92756 TS (1 trong 2 tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi trên vùng biển Quảng Trị) lên bờ. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm vị trí tàu cá còn lại và 9 thuyền viên đang mất tích.

4 người được cứu sống sau sự cố là các anh: Nguyễn Trọng Chí (SN 1979, trú tỉnh An Giang); Sa Lêh (SN 1989, trú tỉnh An Giang); Trần Quốc Chung (SN 1985 trú Nghệ An) và Đồng Văn Thanh (SN 1985). Cả 4 người sau khi được chăm sóc hiện sức khoẻ ổn định. Tuy nhiên, họ vẫn bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc sinh tử, lênh đênh trên sông Gianh giữa lúc bão số 10 đang quần thảo.

Những thuyền viên may mắn sống sót, sau khi được chăm sóc hiện sức khỏe cơ bản ổn định. (Ảnh: Nguyên Linh)

Thuyền viên Sa Lêh cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, anh ở trên tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS, trên tàu khi ấy có 9 người, trong đó có 2 thợ máy.

"Chúng tôi vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi nói chuyện thì gió bão nổi lên ầm ào. Sóng vỗ mạnh vào tàu, neo đứt, máy tàu đề không nổ. Con tàu xoay vòng rồi bị sóng nhấn chìm chỉ trong chớp mắt. Tôi bị hất văng xuống nước, tay vẫn cầm chiếc đèn pin. Liên tiếp những cơn sóng dữ nhấn chìm, hất tung tôi lên. Mấy chục năm đi biển, chưa lần nào tôi gặp cảnh khủng khiếp đến vậy. Tôi nghĩ mình khó qua khỏi, may mà tôi có mặc phao nên sóng đánh trôi dạt vào bờ...", anh Sa Lêh run run nói.

Cả 4 người may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc về thời khắc sinh tử đêm 28/9. (Ảnh: Nguyên Linh)

Đi trên tàu cá mang số hiệu BV 92754 TS gặp nạn cùng thời điểm với tàu BV - 92756 TS, anh Đồng Văn Thanh nhớ lại: "Cả 4 người đang nói chuyện thì sóng lớn ập tới, đánh bay tất cả xuống nước. Lúc ấy đêm tối mịt mùng, mưa gió bão bùng, tôi chỉ biết nghiến răng, cầu nguyện.

Lúc trôi dạt, tôi thấy thấp thoáng ánh đèn pin của anh Sa Lêh, liền cố bơi lại nắm tay nhau. Nhưng rồi sóng dữ liên tiếp đánh mạnh, cuốn mỗi người mỗi ngả. May mắn là cả hai chúng tôi đều được sóng đánh dạt vào bờ và thoát nạn...".

Thuyền viên Nguyễn Trọng Chí đi trên tàu BV - 92756 TS ánh mắt chưa hết sợ hãi kể: "Khi rơi xuống nước, tôi và đứa cháu tên Phan Thanh Nh. nắm chặt tay nhau. Hai cậu cháu cầm tay nhau chừng 5 phút, sóng lớn lại đánh mạnh, cuốn chúng tôi ra xa. Tôi bị trôi khoảng 4km ra cửa biển sông Gianh rồi dạt vào bờ nhưng cháu Nh. thì không thấy đâu nữa...".

Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ chiếc tàu cá BV 92756 TS (1 trong 2 tàu cá gặp nạn) được phát hiện trôi dạt, lật úp trên vùng biển Cửa Ông (thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Hoàng Cuối)

Có mặt tại hiện trường giải cứu tàu BV 92756 TS, bà Nguyễn Thị B. (chủ tàu) ngồi gục trên bờ cát, gần như kiệt sức. Khi sự cố xảy ra, bà ở trên bờ, trên tàu không có người thân của bà nhưng nhiều thuyền viên của bà đến nay chưa rõ tung tích.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, lúc 23h30 ngày 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị - phía trên sát cầu Gianh, là khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo, trôi tự do. 4 thuyền viên may mắn tự bơi được vào bờ, trong khi 9 thuyền viên còn lại đang mất tích.

4 thuyền viên may mắn thoát nạn cho biết, tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS do bà Nguyễn Thị B. (SN 1971, ngụ TP.HCM) làm chủ. Trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, 2 tàu đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh). Trên tàu lúc này chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng ở lại để trông coi tàu.

Chiếc xe cẩu cỡ lớn cũng được điều đến khu vực bờ biển thôn Thanh Hải để tham gia gỗ trợ trục vớt tàu cá BV 92756 TS.

Đến 22h30 ngày 28/9, khi bão số 10 giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy, nấu cơm và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản. Đến 23h30, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên bị đứt dây neo, trôi tự do, 4 thuyền viên bơi vào bờ và được Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc, 9 người còn lại đang mất tích.

Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Tuy nhiên, do đêm tối, mất điện lưới trên diện rộng, mưa lớn, gió thổi mạnh nên công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn.

Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ... được huy động tham gia giải cứu, tìm kiếm 2 tàu cá gặp nạn và 9 thuyền viên còn mất tích.

Lúc 7h ngày 29/9, lực lượng cứu hộ triển khai 1 tàu BP-07-12-03/09 CBCS; 1 xuồng MS-BP-07-15-01/05 CBCS tìm kiếm trên sông Gianh và 4 tổ cơ động với 40 người của các đơn vị tuyến biển tuần tra dọc bờ sông và ven biển để tìm kiếm 9 thuyền viên còn đang mất tích. Đồng thời, thông báo cho các lực lượng địa phương có liên quan để phối hợp tìm kiếm.

Đến 9h25 ngày 29/9, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS đang bị trôi dạt trên biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 50 mét trong tình trạng bị lật úp.