Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông bắt giữ bạn gái, cướp điện thoại

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam vừa ra quyết định tạm giữ Trần Phú Bình (30 tuổi, trú thôn Thạnh Hòa 2, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi “Bắt người trái pháp luật”, được quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 15h20 ngày 31/12/2024, Công an TP Tam Kỳ tiếp nhận trình báo của chị B.T.T.N. (trú thôn Định Yên, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) với nội dung, khoảng 12h cùng ngày, chị bị Trần Phú Bình khống chế trước cổng Công ty In Quảng Nam (phường An Xuân, TP Tam Kỳ), đưa lên xe máy chở đến khu vực trước Ga Tam Kỳ.

Đến nơi, chị N. vùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế của Bình, chạy vào nhà vệ sinh Ga Tam Kỳ trốn. Bình đuổi theo, trèo vào nhà vệ sinh giật chiếc điện thoại hiệu Oppo của chị N. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trần Phú Bình. (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ tin báo của chị N., lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét.

Tổng hợp thông tin do bị hại cung cấp và trích xuất hệ thống camera trên các tuyến đường, công an xác định nghi can Trần Phú Bình đang có mặt tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. Ngay trong chiều 31/12/2024, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ phối hợp Công an xã Tam Đàn triệu tập Bình đến làm việc. Nghi phạm khai nhận hành vi nêu trên.

Bước đầu, công an xác định, giữa Bình và chị N. có quan hệ tình cảm nhưng thời gian gần đây nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến Bình phát sinh động cơ và hành vi phạm tội.