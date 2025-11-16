Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không tiếp khách, nhận hoa chức mừng 95 năm thành lập

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gừi lời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, cấp ủy các cấp; sự phối hợp của Nhà nước, chính quyền các cấp; sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian qua.

Trong dịp này, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đang tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, tập trung tổ chức hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, hoạt động an sinh xã hội.

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khóa X.

Thực thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trương không tổ chức các hoạt động chúc mừng, tiếp khách; không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, đồng hành của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân để MTTQ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tháng 2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng.

Hội nghị cũng vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối Cách mạng Việt Nam, trong đó có những nội dung về yêu cầu tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đó là cơ sở quan trọng để sau đó Đảng ta xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Chỉ thị xác định Hội phản đế đồng minh phải bảo đảm tính công nông, đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để Mặt trận thực sự là của toàn dân và nhấn mạnh: "giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công".

Hội Phản đế Đồng minh là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý luận và thực tiễn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là thành quả của kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đủ trưởng thành, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Từ đó tới nay, tuy có những hình thức và tên gọi khách nhau cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc.