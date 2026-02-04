  • Bình luận

04/02/2026 06:03:18 +07:00

Mất mùa do bão lũ, phật thủ tăng giá mạnh dịp Tết Nguyên đán 2026

(VTC News) -

Sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ, làng Đắc Sở (Hà Nội) - vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc - tất bật thu hoạch, năm nay giá tăng rõ rệt do bão lũ.

Video: Thu hoạch phật thủ trong vụ Tết Nguyên đán 2026.

Những ngày cận Tết, các vườn phật thủ ở Đắc Sở (xã Dương Hòa, Hà Nội) rộn ràng vào vụ thu hoạch, người dân tất bật chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường. Tuy nhiên năm nay, nguồn hàng đẹp khá khan hiếm do bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Sở hữu hai vườn phật thủ với hơn 500 gốc, chị Tạ Thị Thùy Dung cho biết, các trận bão lũ trong tháng 9 và 10 vừa qua đã gây ngập úng nghiêm trọng, làm hư hỏng hàng trăm cây.

Sau bão lũ, dù được chăm sóc tích cực nhưng nhiều gốc phật thủ vẫn phục hồi chậm, sinh trưởng kém, khiến sản lượng và chất lượng đều không tốt như mọi năm. Đặc biệt, rất khó chọn những quả đạt mẫu mã loại 1.

Cùng hoàn cảnh, vườn phật thủ của chị Thảo năm nay cũng lâm vào tình trạng khan hiếm quả đẹp.

Chị Thảo cho biết, những quả phật thủ đẹp, có thể bán giá tiền triệu nhưng hầu như đã được thương lái đặt mua từ sớm; phần còn lại chủ yếu là hàng giá thấp, sản lượng cũng giảm so với năm ngoái.

Những quả phật thủ có dáng “bàn tay Phật”, ngón xòe đều, màu sắc hài hòa, bề mặt bóng đẹp luôn được thị trường ưa chuộng dù giá bán cao.

Từng quả phật thủ được người dân cẩn thận chọn lựa cắt cành.

Sau thu hoạch, phật thủ được phân loại theo kích thước, thế dáng và đóng gói cẩn trọng trước khi vận chuyển, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm trầy xước, gãy “ngón”, khiến giá trị quả giảm đáng kể.

Từng quả phật thủ được vận chuyển đến tay khách hàng.

Người trồng cho biết, do tác động bởi thời tiết nên giá phật thủ năm nay tăng 20 - 30% so với năm trước, riêng loại 1 có mức giá cao gấp đôi.

Chính giá bán cao đã khiến người nông dân vẫn giữ được nguồn thu ổn định dù sản lượng năm nay giảm so với mọi năm.

Theo ghi nhận, giá phật thủ loại thường dao động từ 100.000 - 1.000.000 đồng/quả; riêng những quả kích thước lớn, thế dáng đẹp có thể đạt mức 1.000.000 - 3.000.000 đồng.

Những ngày này, nhiều khách hàng tìm đến các vườn trồng phật thủ để trực tiếp lựa chọn những quả đẹp làm quà biếu, tặng.

Minh Đức
