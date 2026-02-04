Mất mùa do bão lũ, phật thủ tăng giá mạnh dịp Tết Nguyên đán 2026

Chị Thảo cho biết, những quả phật thủ đẹp, có thể bán giá tiền triệu nhưng hầu như đã được thương lái đặt mua từ sớm; phần còn lại chủ yếu là hàng giá thấp, sản lượng cũng giảm so với năm ngoái.