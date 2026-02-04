Mất mùa do bão lũ, phật thủ tăng giá mạnh dịp Tết Nguyên đán 2026
Sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ, làng Đắc Sở (Hà Nội) - vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc - tất bật thu hoạch, năm nay giá tăng rõ rệt do bão lũ.
Video: Thu hoạch phật thủ trong vụ Tết Nguyên đán 2026.
Từng quả phật thủ được người dân cẩn thận chọn lựa cắt cành.
Sau thu hoạch, phật thủ được phân loại theo kích thước, thế dáng và đóng gói cẩn trọng trước khi vận chuyển, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm trầy xước, gãy “ngón”, khiến giá trị quả giảm đáng kể.
Từng quả phật thủ được vận chuyển đến tay khách hàng.
Những ngày này, nhiều khách hàng tìm đến các vườn trồng phật thủ để trực tiếp lựa chọn những quả đẹp làm quà biếu, tặng.
