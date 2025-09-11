Màn hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú vì sao lại sốt đến vậy?

(VTC News) -

Match Day - ngày để các tân bác sĩ nội trú đăng ký, lựa chọn chuyên ngành sau khi vượt qua kỳ thi khó khăn nhất của ngành Y, được trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hằng năm.

Theo quy trình, các tân bác sĩ nội trú sẽ lần lượt bước lên vị trí đặt micro. Họ sẽ có 30 giây để hô vang tên và số thứ tự của mình theo điểm thi, sau đó lựa chọn chuyên ngành hiển thị ở màn hình trên sân khấu.

Thí sinh có điểm cao nhất được quyền chọn trước, các chuyên ngành khi đủ chỉ tiêu sẽ tự động đóng lại. Những người xếp thứ hạng sau sẽ tiếp tục chọn chuyên ngành còn chỉ tiêu.

Clip đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội (Video: Nhà trường)

Chương trình bác sĩ nội trú là một trong những bậc đào tạo khó và khắt khe nhất cho sinh viên ngành Y mới ra trường. Thí sinh phải vượt qua kỳ thi đầu vào với khối lượng kiến thức lớn, đồng thời trải qua quá trình học tập, thực hành liên tục tại bệnh viện.

Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT, thí sinh dự thi bác sĩ nội trú phải đáp ứng nhiều tiêu chí: tốt nghiệp chính quy loại khá trở lên; không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trong thời gian học; tuổi đời không quá 27; đủ sức khỏe làm việc lâu dài trong ngành Y (một số ngành còn có yêu cầu sức khỏe riêng).

So với các chương trình cao học hay chuyên khoa I, kỳ thi bác sĩ nội trú được đánh giá là khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt mỗi thí sinh chỉ được thi một lần, với số lượng chỉ tiêu rất hạn chế. Một số chuyên ngành chỉ tuyển vài người mỗi năm.

Bộ Y tế đánh giá đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện. Tại Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất (từ năm 1974).

Thông tin từ trường Đại học Y Hà Nội, kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 900 thí sinh tham dự, trong khi chỉ tiêu bác sĩ nội trú chỉ hơn 400.

Năm nay, 7 người trong top 20 chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Kế đến là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 lựa chọn. Các chuyên ngành khác được các thí sinh lựa chọn bao gồm Ung thư (3), Chẩn đoán hình ảnh (2), Nội tim mạch (2), Nhi khoa (1) và Gây mê hồi sức (1).

Gửi lời chúc mừng đến các tân bác sĩ nội trú, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho rằng chuyên ngành nào cũng xứng đáng để học tập, nghiên cứu và đều phải vất vả, kiên trì như nhau.

"Các bạn cần chuẩn bị tinh thần ba năm học nội trú sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất. Ngoài học, các bạn còn phải làm, đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của nhà trường và bệnh viện", GS.TS Nguyễn Hữu Tú nói.