Mắc lỗi trong trận đấu của CLB Công an Hà Nội, trọng tài bị treo còi hết mùa

Theo đó, ông Trần Ngọc Nhớ bị Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) "treo còi" đến hết mùa giải 2023/2024. Như vậy, ông Nhớ không được sắp xếp làm nhiệm vụ trong các trận đấu tại vòng 25,26 V.League. Vị vua áo đen này cũng không xuất hiện ở vòng bán kết và trận chung kết cúp Quốc gia.

Trọng tài bỏ qua phạt đền cho CLB Công an Hà Nội.

Ở trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hải Phòng, trọng tài Trần Ngọc Nhớ mắc lỗi nghiêm trọng khi bỏ qua quả phạt đền mà CLB Công an Hà Nội đáng được hưởng.

Phút 44, Geovane xâm nhập vòng cấm và có đường chuyền vào phía trong. Bóng trúng tay hậu vệ Phạm Trung Hiếu của CLB Hải Phòng. Dù vậy, ông Nhớ không thổi phạt đền cho đội chủ nhà.

Trong văn bản khiếu nại mà CLB Công an Hà Nội mới gửi VPF, họ còn chỉ ra thêm một pha bóng khác mà trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã ra quyết định chưa chính xác.

Ông Ngọc Nhớ bị treo còi đến hết mùa.

Ở phút thứ 1, cầu thủ Geovane (CLB Công An Hà Nội) ghi bàn nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng. Tình huống thổi phạt này là vô lý và cướp trắng bàn thắng mở tỉ số của Công An Hà Nội. Đáng chú ý, VAR không can thiệp tình huống bàn thắng hợp lệ này.

CLB Công an Hà Nội đặt dấu hỏi về công tác trọng tài ở trận đấu này, đặc biệt là các quyết định của ông Trần Ngọc Nhớ và trọng tài phòng VAR Nguyễn Đình Thái. Trước đó, đội đương kim vô địch V.League từng gửi văn bản việc điều hành của các trọng tài trong trận đấu gặp TP.HCM và Bình Dương.

Sau chuỗi trận thua kéo dài vừa qua, CLB Công an Hà Nội vừa có được chiến thắng với tỉ số 5-1 trước CLB Hải Phòng. Dù vậy, họ đã hết cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Đây là thời điểm khó khăn với CLB Công an Hà Nội và họ phải hướng đến mùa giải tiếp theo. Đội bóng ngành công an sắp đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Nguyễn Quang Hải.