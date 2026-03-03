Mắc dị tật 'phổi thừa' suốt 56 năm không hay biết

(VTC News) -

Bệnh viện Bình Dân vừa điều trị thành công một trường hợp phổi biệt lập nội thùy bằng phẫu thuật robot - ca bệnh hiếm gặp tại Việt Nam.

Bệnh nhân N.N.T. (56 tuổi, Tây Ninh) phát hiện tổn thương ở thùy dưới phổi trái khi khám sức khỏe tổng quát. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận khối tổn thương kích thước 23x26mm, đủ cơ sở xác định ông mắc phổi biệt lập nội thùy - dị tật bẩm sinh hiếm gặp, còn được gọi là “phổi thừa”.

Đáng chú ý, khối phổi biệt lập này được nuôi bởi một nhánh động mạch xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ ngực xuống, có đường kính lên tới 17mm - kích thước lớn bất thường, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt nếu vỡ hoặc can thiệp không kiểm soát.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công (Ảnh: BVCC)

ThS.BS.CKII Nguyễn Văn Việt Thành, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực - Bướu cổ cho biết, Phổi biệt lập là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0,15% đến 6,4% các dị tật phổi. Hiểu một cách đơn giản, đây là phần mô phổi “dư thừa” phát triển bất thường từ thời kỳ phôi thai. Nó không có chức năng hô hấp và không thông với đường dẫn khí bình thường.

Thách thức lớn nhất của ca mổ nằm ở chính nhánh động mạch nuôi bất thường này. “Mạch máu to, dễ vỡ và dính nhiều do tình trạng viêm nhiễm mạn tính xung quanh. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây chảy máu không kiểm soát”, bác sĩ Thành nói.

Trước đây, phổi biệt lập thường được xử lý bằng phẫu thuật mở với đường rạch lớn, phải banh sườn để tiếp cận tổn thương. Dù kỹ thuật nội soi lồng ngực giúp giảm xâm lấn, nhưng trong những trường hợp có mạch máu bất thường kích thước lớn, việc thao tác vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sau hội chẩn toàn viện, ê-kíp quyết định sử dụng hệ thống robot Da Vinci nhằm tối ưu độ chính xác. Ca mổ kéo dài khoảng 120 phút. Hệ thống robot cung cấp hình ảnh 3D độ phân giải cao, phóng đại nhiều lần, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ cấu trúc mạch máu sâu trong lồng ngực và kiểm soát an toàn nhánh động mạch bất thường.

Kết thúc ca phẫu thuật, toàn bộ phần phổi biệt lập được cắt trọn, động mạch chủ ngực xuống được bảo tồn an toàn, không ghi nhận biến chứng chảy máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh. Đặc biệt, nếu có biểu hiện viêm phổi tái diễn tại cùng một vị trí, ho ra máu hoặc tình cờ phát hiện khối bất thường ở phổi, cần đến cơ sở y tế chuyên sâu để được tầm soát bằng chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT). Phẫu thuật sớm trước khi xuất hiện biến chứng là giải pháp điều trị triệt để và an toàn nhất.