Lý do siêu phẩm mới của Vinhomes được ráo riết săn lùng trước 'giờ G'

Nha Trang - Đô thị vịnh tiếp theo của châu Á

Nha Trang sở hữu 3 yếu tố được ví như công thức tạo thành công cho các biểu tượng nghỉ dưỡng toàn cầu, như Monaco, Sentosa, Victoria Harbour… bao gồm: cấu trúc địa lý lý tưởng, dòng khách chi tiêu cao và khả năng vận hành ổn định.

Nằm trọn trong lòng vịnh kín, Nha Trang được bao bọc bởi núi và đảo. Địa hình bằng phẳng, kết nối vượt trội trên cả 3 trục: đường không, đường thủy và đường bộ. Bờ biển dài gần 7km trải dài tạo sự gắn kết tự nhiên giữa không gian đô thị và không gian du lịch.

Sự đan xen liền mạch giữa biển, núi, đảo và phố xá hiện đại hình thành nên chuỗi trải nghiệm phong phú, từ tắm biển, nghỉ dưỡng cao cấp, leo núi, khám phá văn hóa bản địa đến vui chơi giải trí với các tiện ích hiện đại. Chính cấu trúc độc đáo này khiến Nha Trang khác biệt hoàn toàn so với những điểm đến thuần thiên nhiên hoặc nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Nha Trang là mũi nhọn du lịch của Việt Nam, với công suất hàng chục triệu lượt khách mỗi năm

Đặc biệt, Nha Trang là một trong số rất ít đô thị biển tại châu Á có thể khai thác du lịch quanh năm, không phụ thuộc mùa vụ. Đô thị này sở hữu trung bình 300 ngày nắng đẹp mỗi năm, nền nhiệt mát mẻ, hiếm khi gặp mưa bão. Đây chính là yếu tố thiên phú không thể tạo ra bằng đầu tư hay quy hoạch, được ví như loại tài sản vô hình nhưng lại tác động trực tiếp đến hiệu suất khai thác thực tế của các ngành dịch vụ.

Với du khách, điều kiện thời tiết ổn định giúp lên kế hoạch du lịch dễ dàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng. Với giới kinh doanh, điều này đồng nghĩa với công suất hoạt động liên tục 12 tháng/năm, tối ưu hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, khí hậu nắng ấm cũng thúc đẩy mạnh các mô hình dịch vụ ngoài trời như rooftop bar, beach club, cà phê sân vườn, giải trí đêm ven biển, thể thao nước, pop-up trải nghiệm… mang lại biên lợi nhuận cao, bền vững.

Sức hút của Nha Trang được minh chứng bằng nhiều con số ấn tượng. Năm 2025, Khánh Hòa với hạt nhân là Nha Trang đón hơn 16,4 triệu lượt khách. Trong số này, khách quốc tế chiếm 5,5 triệu lượt, tương đương hơn 1/4 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2025.

Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 66.700 tỷ đồng, tương đương gần 2,7 tỷ USD. Kế hoạch 2026 đặt mục tiêu 18,8 triệu lượt khách và doanh thu 77.000 tỷ đồng, đưa Nha Trang bước vào nhóm đô thị có công suất khai thác du lịch hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo cáo của Agoda, Nha Trang nằm trong top những điểm đến có thời gian lưu trú dài nhất châu Á. Viện Kinh tế Mastercard xếp Nha Trang vào top 15 điểm đến mùa hè hấp dẫn nhất thế giới năm 2025, vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong khu vực.

Vinhomes Pearl Bay - Điểm neo dòng tiền giữa đô thị vịnh

Trong bức tranh tăng trưởng của Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay - dự án sắp ra mắt tại số 9 Trần Phú, được giới đầu tư ví như “điểm neo vàng” của dòng chảy thương mại, dịch vụ.

Vị trí số 9 Trần Phú nằm ngay sát ga cáp treo nối liền trung tâm Nha Trang với đảo Hòn Tre. Mỗi năm, hàng triệu lượt khách đi qua điểm trung chuyển này để tiếp cận hệ sinh thái Vinpearl.

Nằm trên trục đường Trần Phú, Vinhomes Pearl Bay có lợi thế kế biển, song vẫn gắn liền với nhịp đô thị sôi động.

Cùng lúc, tuyến đường Trần Phú cũng là trục di chuyển chính đón dòng khách từ sân bay quốc tế Cam Ranh vào trung tâm thành phố. Sự hiện diện của dự án ngay trên hành trình kết nối giữa sân bay và lõi du lịch giúp tăng tối đa khả năng tiếp cận cho mọi loại hình lưu trú và dịch vụ.

Trong tương lai gần, khi cảng số 5 Trần Phú hoàn thiện định hướng trở thành cảng du lịch chuyên biệt, khu vực này sẽ tiếp nhận thêm một lớp khách quy mô lớn từ các hãng tàu đến từ châu Âu, châu Mỹ, Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Như vậy, cả ba luồng khách chính đến với Nha Trang, nối đất liền và đảo, từ sân bay vào trung tâm và từ tàu biển cập bến đều hội tụ tại Vinhomes Pearl Bay. Điều này tạo ra một “điểm neo” có mật độ tiếp cận tự nhiên cao bậc nhất khu vực.

Từ Vinhomes Pearl Bay, du khách chỉ mất 5 phút qua ga cáp treo Vinpearl để đến với siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng, giải trí Hòn Tre.

Dự án được quy hoạch với diện tích gần 34ha, bao gồm hơn 800 sản phẩm thấp tầng, boutique hotel, shophouse thương mại và các mô hình du lịch dịch vụ. Vinhomes Pearl Bay sẽ là một tổ hợp vận hành liên tục, với bãi biển riêng dài hơn 1 km, bến du thuyền nội khu, tuyến phố thương mại, công viên, quảng trường, clubhouse và hệ sinh thái sống, kinh doanh và giải trí toàn diện.

Những thế mạnh này kết hợp hoàn hảo với lợi thế vốn có của Nha Trang, tạo điều kiện lý tưởng để các mô hình kinh doanh sinh lời bền vững và đón trọn dòng khách quốc tế đang ngày một gia tăng.

Bên cạnh đó, giá trị tài sản tại Vinhomes Pearl Bay còn được kỳ vọng gia tăng bền vững theo thời gian, khi quỹ đất lõi đô thị ven biển và trong lòng vịnh Nha Trang - vốn cực kỳ khan hiếm và không còn dư địa phát triển mới.