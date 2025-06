Lùm xùm nghi vấn lừa đảo hàng trăm triệu tiền vé trước thềm concert Chông Gai

(VTC News) -

Chỉ ít ngày trước khi concert Anh trai vượt ngàn chông gai bước vào hai đêm cuối tại Hưng Yên (14–15/6), mạng xã hội dậy sóng với loạt bài tố cáo hành vi lừa đảo bán vé ''nội bộ'' thông qua mạo danh các fanpage nổi tiếng, trong đó có cả MC – YouTuber nổi tiếng Dustin Phúc Nguyễn. Số tiền mà các nạn nhân chuyển khoản cho đối tượng mạo danh ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chủ page "Cây bàng non của anh Duy Nhất" lên tiếng sau khi bị tố lừa đảo tiền vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tối muộn 10/6, mạng xã hội Threads xuất hiện loạt bài đăng từ fanpage Cây Bàng Non của anh Duy Nhất, phản ánh tình trạng nhiều người hâm mộ bị lừa đảo khi mua vé concert thuộc zone “Điêng Lên” (vị trí sát sân khấu). Các bài viết gọi tên trực tiếp fanpage Dustin On The Go cùng người được cho là quản lý kênh, tạm gọi là T., với cáo buộc đã nhận tiền đặt vé từ fan nhưng không thực hiện cam kết giao vé như đã hứa.

Một trong những chia sẻ được lan truyền nhanh chóng cho biết: “Em đã gom order và chuyển khoản cho chị liên tục 144 vé. Chị hứa sẽ gửi vào ngày 7/6 rồi dời sang 10/6, nhưng giờ em không thể liên hệ được với chị. Em tin tưởng vì chị từng tặng áo, từng chở quạt cho em ở các Day trước…”.

Một số dân mạng tìm đến tài khoản tick xanh của anh tài Duy Nhất để nói về vụ scam vé này song nam VĐV chưa có phản hồi chính thức nào.

Ngay sau khi vụ việc lan rộng, sáng 11/6, MC Dustin Phúc Nguyễn lên tiếng trên fanpage Dustin On The Go, khẳng định kênh của anh đang bị lợi dụng tên tuổi vào mục đích lừa đảo. “Kênh vừa tiếp nhận thông tin từ khán giả là có hiện tượng mạo danh để thực hiện một số hành vi bất chính. Chúng tôi đang xử lý và sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra”, thông báo viết.

MC Dustin Nguyễn lên tiếng về việc liên quan đến vụ lừa đảo tiền vé concert Chông Gai.

Trên trang Facebook cá nhân, Dustin thể hiện rõ thái độ cứng rắn nhưng không giấu được sự bức xúc trước vụ việc. Dustin cũng khẳng định bản thân không liên quan đến vụ việc. “Mọi người ơi, hãy bình tĩnh. Mình hiểu đây là sự việc nghiêm trọng và ảnh hưởng tới nhiều người. Sáng mai Dustin sẽ lên trình báo công an để đi đến cùng vụ việc. Mong mọi người cho Tin (tên thân mật của Dustin) thời gian để xử lý thông tin và sẽ sớm phản hồi lại”, Dustin nói.

Trong khi phía Dustin Phúc Nguyễn đang tích cực vào cuộc để làm rõ, thì fanpage Cây Bàng Non cũng liên tục đăng đàn giải trình. Chủ page cho rằng bản thân cũng là nạn nhân bị T. - một người từng xuất hiện thân thiết trong các hoạt động fan – lợi dụng niềm tin để trục lợi từ cộng đồng hâm mộ.

Tuy nhiên, việc liên đới tên tuổi các cá nhân nổi tiếng như Dustin khiến vụ việc càng thêm phức tạp, gây hoang mang cho hàng loạt khán giả đã chuyển khoản.

Một số nạn nhân cũng đã trình báo với cơ quan công an. Vụ việc đang được cộng đồng theo dõi sát sao, trong khi các fan vẫn hy vọng sẽ có hướng xử lý rõ ràng và sớm được hoàn trả khoản tiền đã mất.