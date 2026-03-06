Lùm xùm của người mặc áo nhà tu: Đừng vì chiếc lá sâu mà chặt cả cây bồ đề

(VTC News) -

Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao trước vụ việc liên quan đến một người mặc áo tu hành được gọi là nhà sư với pháp danh Thích Nhuận Đạt. Phần lớn thông tin hiện vẫn xuất phát từ các bên liên quan trên mạng xã hội và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên, trên mạng xã hội tràn ngập ý kiến bày tỏ sự bức xúc, những lời chỉ trích gay gắt không chỉ dành cho cá nhân liên quan mà còn lan sang cả Phật giáo nói chung.

Đây không phải là lần đầu một vụ việc liên quan đến người mặc áo tu gây tranh cãi trong dư luận. Mỗi lần như vậy, một câu hỏi quen thuộc lại được đặt ra: Liệu một cá nhân sai phạm có thể làm lung lay giá trị của cả truyền thống tôn giáo?

Trách nhiệm của người khoác áo tu hành

Trước hết phải nói rõ: Trong Phật giáo, chiếc áo cà sa không phải là biểu tượng của quyền lực hay đặc quyền. Nó là biểu tượng của sự từ bỏ, kỷ luật và trách nhiệm đạo đức. Một người xuất gia không chỉ sống cho bản thân mình. Mỗi lời nói và hành vi của họ đều được xã hội nhìn như hình ảnh đại diện cho Đạo Phật.

Chính vì vậy, khi một người khoác áo tu có những phát ngôn hoặc hành động gây tranh cãi, tác động của nó không dừng lại ở cá nhân. Nó có thể làm tổn thương niềm tin của nhiều Phật tử và tạo ra những hoài nghi trong xã hội.

Trong thời đại mạng xã hội, tác động ấy còn mạnh hơn trước rất nhiều. Chỉ một đoạn video vài chục giây cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng nghìn bình luận, tranh cãi và suy diễn. Một sự việc cá nhân nhanh chóng bị đẩy lên thành câu chuyện “của cả tôn giáo”.

Nhưng cũng cần nhìn nhận công bằng: Phật giáo chưa bao giờ dung túng sai phạm của tu sỹ.

Ngay từ thời Đức Phật, trong Tăng đoàn cũng từng xuất hiện những trường hợp vi phạm giới luật. Nhưng thay vì che giấu, Đức Phật đã thiết lập một hệ thống giới luật rất nghiêm minh để giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn. Nguyên tắc nổi tiếng trong Phật giáo là: “Giới luật còn thì Phật pháp còn”.

Thay vì che giấu, Đức Phật đã thiết lập một hệ thống giới luật rất nghiêm minh để giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn.

Nói cách khác, nếu một tu sĩ không giữ được giới luật, chính họ đã tự làm tổn thương con đường tu tập của mình. Việc các cơ quan của Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng trước những vụ việc gây tranh cãi không chỉ là phản ứng trước dư luận. Đó còn là trách nhiệm cần thiết để bảo vệ uy tín của Tăng đoàn và niềm tin của Phật tử.

Một tôn giáo trưởng thành không phải là tôn giáo không có sai lầm. Một tôn giáo trưởng thành là tôn giáo dám nhìn thẳng vào sai lầm để chấn chỉnh.

Đừng vì một chiếc lá sâu mà chặt cả cây bồ đề

Nhìn rộng hơn, vụ việc lần này phản ánh một thách thức lớn của Phật giáo trong thời đại truyền thông số. Khi mạng xã hội trở thành không gian lan truyền thông tin chủ yếu, bất kỳ ai cũng có thể trở thành “người truyền đạt giáo lý” chỉ với một chiếc điện thoại và một tài khoản mạng.

Điều này tạo ra một nghịch lý. Phật pháp có thể lan tỏa nhanh hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời những cách diễn giải hời hợt, những phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc mang tính cá nhân cũng dễ dàng lan truyền không kém.

Nhiều người trẻ ngày nay tiếp cận Phật giáo qua những đoạn video ngắn trên mạng thay vì qua kinh sách hay các bậc thầy chân chính. Khi giáo pháp bị cắt vụn thành những “nội dung giải trí”, nguy cơ lớn nhất không phải là tranh cãi nhất thời, mà là sự hiểu sai kéo dài.

Vì vậy, câu chuyện đặt ra không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay một vụ việc cụ thể. Nó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn hơn của những người khoác áo tu trong thời đại truyền thông: mỗi lời nói đều có thể trở thành hình ảnh đại diện cho Phật giáo trước hàng triệu người.

Tuy nhiên, cũng cần tránh một phản ứng cực đoan khác đang ngày càng phổ biến trên mạng xã hội: chỉ cần một vụ việc gây tranh cãi là đủ để phủ nhận toàn bộ giá trị của Phật giáo.

Một chiếc lá sâu có thể rơi xuống, nhưng điều đó không làm cây bồ đề mất đi bóng mát. Trái lại, nó nhắc nhở rằng cây cần được chăm sóc cẩn trọng hơn.

Trong suốt lịch sử dân tộc, Phật giáo đã góp phần nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần khoan dung và đời sống đạo đức của xã hội. Từ những ngôi chùa làng bình dị đến những vị cao tăng có ảnh hưởng quốc tế, Phật giáo vẫn đang đóng góp âm thầm vào đời sống tinh thần của cộng đồng.

Những đóng góp ấy không thể bị xóa bỏ chỉ vì một vài hiện tượng cá nhân gây tranh cãi.

Một chiếc lá sâu có thể rơi xuống, nhưng điều đó không làm cây bồ đề mất đi bóng mát. Trái lại, nó nhắc nhở rằng cây cần được chăm sóc cẩn trọng hơn để những chiếc lá khỏe mạnh tiếp tục tỏa bóng cho đời.

Và có lẽ, đó cũng là điều xã hội mong đợi: Không phải sự bao che, mà là sự minh bạch; không phải những tranh cãi vô tận, mà là nỗ lực gìn giữ niềm tin chung.

