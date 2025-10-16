Luật Nhà giáo: Nâng cao vị thế và bảo vệ đội ngũ nhà giáo

(VTC News) -

Đây là bước tiến quan trọng trong việc thể chế hóa tôn chỉ “tôn vinh, bảo vệ, phát triển nghề giáo”. Luật không chỉ đưa ra các chính sách cụ thể về lương, tuyển dụng, bảo vệ danh dự, hỗ trợ giáo viên vùng khó, mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người.

Cùng với nhiều chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong những năm qua, Luật Nhà giáo sẽ mở ra cơ hội mới cho giáo viên yên tâm cống hiến, xây dựng một nền giáo dục công bằng, bền vững và phát triển.