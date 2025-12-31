Luật giao thông điều chỉnh, mùa cao điểm đến gần: Tài xế cần thích ứng ra sao?

(VTC News) -

Luật giao thông cập nhật, tài xế vừa chạy xe vừa thích ứng

Trong năm 2025, Luật Giao thông đường bộ được cập nhật với nhiều quy định mới, hướng tới hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả vận hành giao thông. Luật ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng trong cách thức quản lý và vận hành như số hạng GPLX tăng từ 13 lên 15. Hệ thống giấy phép lái xe được điều chỉnh theo hướng quản lý tập trung, gắn với cơ chế trừ điểm.

Công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe được chuyển về Bộ Công an, góp phần thống nhất dữ liệu và tăng tính liên thông trong quản lý người điều khiển phương tiện. Hệ thống camera giám sát, camera AI được triển khai đồng bộ tại các đô thị lớn….

Song song đó, theo quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ 1/10/2025, ôtô chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Từ 1/10/2025, chủ xe ô tô bắt buộc phải chuyển đổi sang tài khoản giao thông để lưu thông trên cao tốc thu phí không dừng. (Ảnh minh hoạ)

Dù quy định đã rõ, nhiều tài xế vẫn gặp khó khăn khi thích ứng. Tính đến 30/9/2025, về cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông, tuy nhiên mới có hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Như vậy, hàng triệu chủ phương tiện có nguy cơ không thể qua trạm thu phí, nhất là dịp cao điểm Tết tới đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại thao tác sai, rủi ro lừa đảo hoặc chưa có nhu cầu qua trạm thu phí.

Giải pháp nào cho tài xế khi mùa cao điểm đang tới?

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Giáp Ngọ. Với giới tài xế, đây là giai đoạn cao điểm tạo thu nhập khi lưu lượng di chuyển và vận chuyển hàng hóa cuối năm tăng mạnh. Trong bối cảnh luật giao thông siết chặt, nhiều tài xế cho biết đã thay đổi thói quen lái xe để tránh rủi ro.

Anh Hùng, tài xế xe tải tuyến liên tỉnh chia sẻ rằng từ đầu năm nay anh lái xe kỹ hơn hẳn. “Giờ vượt đèn đỏ hay dùng điện thoại là phạt tiền triệu, còn bị trừ điểm bằng lái. Mình chạy đường dài, chỉ cần bị trừ vài lần là rất mệt.”

Các bác tài nâng cao ý thức để thích ứng sự thay đổi của luật giao thông. (Ảnh minh họa)

Với nhiều tài xế, nâng cao ý thức giao thông đồng nghĩa với việc chủ động giữ gìn con đường hành nghề ổn định. Tuân thủ luật và xây dựng văn hóa giao thông không chỉ giúp đảm bảo an toàn, mà còn bảo toàn giấy phép lái xe, yếu tố nền tảng để hành nghề bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh các lỗi có thể phòng tránh, tài xế vẫn đối mặt với rủi ro bị động tại trạm thu phí điện tử, như tài khoản giao thông không đủ số dư gây gián đoạn hành trình.

Vì vậy, nhu cầu về một phương thức thanh toán giao thông ổn định, ít phát sinh rủi ro trở nên rõ ràng hơn trong mùa cao điểm. Đặc biệt khi từ 01/01/2026, chủ phương tiện ePass cần đảm bảo số dư trong phương thức thanh toán liên kết với tài khoản giao thông ePass để tránh gián đoạn khi lưu thông qua trạm thu phí.

Trên thực tế, tài xế có thể liên kết ePass với nhiều phương thức thanh toán khác nhau, từ ví điện tử, thẻ tín dụng đến tài khoản ngân hàng. Trong số đó, hình thức liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money được nhiều tài xế lựa chọn nhờ thao tác đơn giản, dễ sử dụng và tích hợp các dịch vụ tối ưu cho người dùng ePass. Đáng chú ý, hình thức liên kết này không phát sinh phí duy trì hay phí giao dịch khi qua trạm.

Liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money giúp hành trình thông suốt. (Ảnh: Viettel)

Bên cạnh đó, Viettel Money còn phát triển các dịch vụ tài chính số tối ưu cho khách hàng ePass, hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn thanh toán trong quá trình lưu thông. Ví dụ: tính năng Nạp tiền tự động, cho phép Viettel Money tự động theo dõi số dư và nạp từ ngân hàng liên kết khi tài khoản xuống dưới hạn mức đã đặt, đảm bảo dòng tiền luôn sẵn sàng cho các giao dịch qua trạm ETC. Hay Ví trả sau dành riêng cho khách hàng ePass được xem như một “nguồn tiền dự phòng”, hỗ trợ tài xế linh hoạt xử lý những tình huống phát sinh ngoài dự tính.

Thực tế cho thấy, trong mùa cao điểm lễ, Tết, chỉ một phương tiện gặp trục trặc thanh toán cũng có thể gây ùn ứ dây chuyền tại trạm thu phí. Việc chuẩn bị sẵn sàng tài khoản giao thông và phương thức thanh toán phù hợp từ sớm giúp tài xế chủ động và nhẹ đầu hơn khi cầm lái.