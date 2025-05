Lừa bán sắt vụn, gã thanh niên cưỡng hiếp một phụ nữ thu mua phế liệu

(VTC News) -

Ngày 8/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Bảo (SN 2006, trú tại thôn Tân Hà xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 1, Điều 141, Bộ luật Hình sự.

Thực nghiệm hiện trường vụ án.

Trước đó ngày 30/4, Công an xã Tân Bình (Đầm Hà) tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà T. làm nghề thu mua phế liệu, bị một gã thanh niên hiếp dâm.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 30/4, bà T. một mình đi xe máy từ thị trấn Đầm Hà (Đầm Hà, Quảng Ninh) về nhà thì gặp một thanh niên đang đứng ở khu vực phía trước cây xăng dầu B12 thuộc thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà vẫy lại.

Sau đó, nam thanh niên đặt vấn đề có sắt vụn muốn bán cho bà T. nên bà T đồng ý và đi theo thanh niên này.

Tuy nhiên, khi đến đoạn đường vắng người qua lại khu vực đường liên thôn, thuộc thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình, thanh niên này đã cưỡng ép để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của bà T. Sau đó, hắn đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, dưới sự hướng dẫn, phối hợp trực tiếp của Tổ điều tra cơ sở Đội Điều tra thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã Tân Bình đã triển khai xác minh, rà soát nóng.

Đến 24h cùng ngày, đã có đủ căn cứ triệu tập Nguyễn Thế Bảo.

Tại Cơ quan Công an, Bảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Đồng thời, Tổ điều tra cơ sở kịp thời triển khai các biện pháp, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra.