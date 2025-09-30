Lũ từ thượng nguồn đổ về, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ chìm trong biển nước

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa to đến rất to khiến nhiều khu vực từ miền núi đến đồng bằng chìm trong biển nước.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sáng nay (30/9), tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trời đã ngớt mưa. Tuy nhiên, từ đêm qua (29/9) đến nay, lũ từ thượng nguồn ào ào đổ về khiến nhiều vùng hạ du, đặc biệt là trung tâm TP Vinh (cũ) ngập sâu.
Tại chợ Vinh, từ rạng sáng nay, nước đã bắt đầu xâm lấn và rất nhanh chóng bủa vây toàn bộ ngôi chợ lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.
"Nước lớn trong đêm khiến chúng tôi trở tay không kịp. Không ít tiểu thương khóc ròng vì hàng hóa bị ngâm trong nước, hư hỏng" - bà T. - một tiểu thương buôn bán ở chợ Vinh - nói.
Khu vực ngập sâu nhất là dãy ki-ốt kinh doanh hàng vải, giày dép và tuyến đường phía sau chợ.
Nhiều tiểu thương dùng bạt, gia cố bao cát để ngăn dòng nước tràn vào cơ sở kinh doanh của mình.
Các tuyến đường ở phường Trường Vinh cũng chìm trong biển nước do lũ từ thượng nguồn đổ về trong đêm.
Người dân bì bõm lội qua đoạn đường ngập nước để về nhà.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập úng di dời đồ đạc đến nơi khô ráo.
Hai hôm nay, mưa bão gây mất điện trên diện rộng nên người dân ở Nghệ An đổ xô đi mua máy phát điện.
Bình luận