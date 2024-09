Lũ trên sông Cầu tại TP Thái Nguyên đang giảm nhưng vẫn ở mức cao

Sáng 10/9, thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn Thái Nguyên, trên sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bẩy lũ đã đạt đỉnh vào lúc 1h ngày 10/9, mức 2.881cm. Đỉnh lũ này cao hơn 73cm so với đỉnh lũ lịch sử xuất hiện vào ngày 5/7/2001 và cao hơn 181cm so với báo động cấp 3.

Hiện tại, lúc 7h ngày 10/9, lũ đạt mức 2.864cm (giảm 17cm so với đỉnh lũ), ở mức cao hơn 5cm so với trận lũ lịch sử xảy ra ngày 5/7/2001 và cao hơn 164cm so với báo động cấp 3.

Tại Trạm thủy văn Chã lúc 7h ngày 10/9, mực nước lũ ở mức 966cm và tiếp tục có xu thế tăng.

Dự báo trong 24 giờ tới, trên sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bẩy, lũ tiếp tục xu thế giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Tại Trạm thủy văn Chã, lũ tiếp tục tăng và khả năng đạt mức trên báo động cấp 3 vào chiều tối 10/9.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thuỷ văn Thái Nguyên, đây là trận lũ có diễn biến phức tạp do ảnh hưởng từ mưa lớn cục bộ ở phía thượng lưu, làm gia tăng mức độ ngập lụt ven sông kéo dài, nguy cơ sạt lở bờ sông, đê bao, gây ngập úng vùng trũng thấp và hầu hết các khu vực thuộc trung tâm TP Thái Nguyên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3.

Mực nước lũ trong sông lên cao, gây ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và đời sống của nhiều vùng dân cư sinh sống dọc theo hai bờ sông Cầu. Cụ thể:

Ngập úng các vùng trũng thấp, vùng ven sông Cầu tại các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, TP Phổ Yên và TP Thái Nguyên.

Ngập úng tại một số tuyến đường, khu dân cư trung tâm TP Thái Nguyên: Khu vực các phường Quang Vinh, Đồng Tâm, Trưng Vương, Túc Duyên, Cao Ngạn, Cam Giá; khu ngã tư sư san nền, ngã năm Tỉnh ủy, đường Hùng Vương và một số tuyến phố chính…

Nước lũ dâng cao gây ngập úng với độ sâu ngập lớn nhất 0,3-0,5m, có nơi cao hơn 0,7m; thời gian ngập phổ biến từ 12-24 giờ, có nơi lâu hơn.

Lũ tác động gây nguy hiểm tại một số khu vực ngầm tràn, đập tràn, cầu phao, các tuyến đê xung yếu dọc hai bờ sông phía hạ du sông Cầu… đe dọa đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ sáng 10/9 đến đêm 10/9, trung du và vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Trong đó, Lào Cai, Yên Bái mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 11/9, khu vực này mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ, có nơi trên 120mm.

Từ sáng 10/9 đến đêm 10/9, đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 300mm.

Ngày và đêm 11/9, khu vực này mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.