Lũ trên các sông ở Đà Nẵng, Huế duy trì mức cao, nhiều nơi chìm trong biển nước

(VTC News) -

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho biết trong ngày hôm qua (17/11), lũ trên 2 sông Vu Gia - Thu Bồn ở TP Đà Nẵng dao động ở mức trên BĐ2 đến trên BĐ3.

Mực nước lúc 2h ngày 18/11 trên các sông như sau: Sông Vu Gia tại Hội Khách: 15.24m, dưới BĐ2: 0.26m; tại Ái Nghĩa: 9.02m, trên BĐ3: 0.02m. Sông Thu Bồn tại Nông Sơn: 15.06m, trên BĐ3: 0.06m; tại Giao Thủy: 8.04m, trên BĐ2: 0.54m; tại Câu Lâu: 4.11m, trên BĐ3: 0.11m; tại Hội An: 2.06m, dưới BĐ3: 0.06m.

Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn đang dao động ở mức trên BĐ2 đến trên BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3.

Từ hôm nay đến 20/11, sông Hàn, sông Tam Kỳ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1 đến trên BĐ2. Tình trạng lũ trên các sông có khả năng còn kéo dài nhiều ngày.

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, trong 6 giờ qua (từ 21h ngày 17/11 đến 3h ngày 18/11), trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to như: Trà Dơn 248mm, Trà Leng 156.4mm, Khâm Đức 77mm, Trà My 57.4mm, Trà Giáp 53.1mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy trên địa bàn thành phố đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 95%).

Những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng, cùng với nhiều thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ đã khiến nhiều khu vực rốn lũ, trũng thấp ở TP Đà Nẵng ngập sâu, giao thông chia cắt.

Vùng rốn lũ Đại Lộc ở Đà Nẵng ngập sâu.

Trong đó, xã Thượng Đức đoạn đường qua cầu Ba Khe 2 bị ngập sâu, nước lũ chảy mạnh. Nhiều vùng trũng thấp ở khu vực chợ Hà Tân bị ngập sâu.

Tại xã Đại Lộc, đoạn đường qua cầu Ngoại Thương ở gần trung tâm xã này bị ngập, nước tràn qua mặt đường gần 70cm. Nước lũ dâng nhanh gây ngập tuyến đường từ chợ La Tháp sang thôn Lệ Bắc, cùng đường từ Tân Thọ, xã Thu Bồn đi xã Gò Nổi.

Tại phố cổ Hội An, từ tối 16/11, nước từ dưới sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) bắt đầu lớn nhanh và tràn lên tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc theo bờ sông. Đến trưa 17/11, mực nước sông Thu Bồn tại Hội An ở mức 1.55m, trên BĐ2: 0.05m. Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Hoàng Văn Thụ đã chìm trong biển nước. Đây đã là trận ngập lụt thứ 3 chỉ trong vòng 20 ngày ở khu phố cổ Hội An. Trước đó, từ ngày 27/10 đến 3/11, người dân đã hứng liên tiếp 2 đợt lụt gây ngập sâu, trong đó có trận lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27 đến 30/10.

Tại TP Huế, trong ngày 17/11, lũ tiếp tục lên và duy trì ở mức cao, trong đó sông Bồ trên BĐ 3, sông Hương tiến sát BĐ3. Dự báo lũ tiếp tục dao động ở mức nguy hiểm, nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng tại nhiều xã, phường và nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều khu vực ở Huế ngập sâu trong ngày 17/11.

Theo ghi nhận, từ đêm 16 đến sáng 17/11, nước sông Bồ (TP Huế) lên nhanh, mực nước đo được tại trạm Phú Ốc là 4,43m, dưới BĐ3 khoảng 0,07m. Tại một số vùng hạ du bắt đầu ngập sâu, người dân bì bõm trong nước ngập từ sáng sớm. Tại phường Hoá Châu (TP Huế - hạ lưu sông Bồ) nước dâng cao ngoài đường khoảng từ 20 - 50cm, có nơi sâu hơn. Người dân cấp tập lội lụt đi mua thêm lương thực dự trữ.

Đây là lần thứ 4 trong hơn nửa tháng người dân vùng trũng phường Hoá Châu nói riêng và TP Huế nói chung cuống cuồng "chạy lũ". Trước đó từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 người dân TP Huế có 3 lần chạy lụt, nước trên các sông dâng cao lịch sử, có sông vượt cả trận "đại hồng thuỷ" năm 1999.