'Lột' sạch tiền người già với chiêu lừa ‘ăn lẩu miễn phí’

(VTC News) -

Các đường dây lừa đảo đang hoành hành ở Trung Quốc với đủ mọi chiêu trò. Gần đây ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, bọn tội phạm lợi dụng lời hứa hẹn "lẩu miễn phí" để dụ dỗ người cao tuổi đầu tư vào một "trang trại chăn nuôi". Hơn 600 người cao tuổi đã bị lừa, thiệt hại hơn 42 triệu nhân dân tệ (khoảng 155 tỷ đồng).

Chương trình "Tuyên bố hôm nay" của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc gần đây đưa tin, cảnh sát Hàng Châu phá một vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi vào tháng 5 năm 2023. Những kẻ lừa đảo sử dụng khẩu hiệu "Lẩu miễn phí cho người già" để thu hút khách hàng cao tuổi. Sau khi chiêu đãi một nồi lẩu miễn phí, chúng sẽ cho các thành viên tiếp cận họ với "dự án đầu tư".

Những kẻ lừa đảo nói rằng, thịt bò của nhà hàng lẩu này được lấy từ "trang trại chăn nuôi" của chính công ty. Nếu khách hàng đầu tư tối thiểu 10.000 nhân dân tệ (gần 37 triệu đồng) để nuôi gia súc ở trang trại, họ có thể nhận được mức cổ tức hàng năm lên đến 50%.

(Ảnh minh họa)

Bị thu hút, nhiều người cao tuổi đầu tư tiền, được hứa hẹn chuyển cổ tức vào tháng sau. Công ty đưa ra chương trình khuyến mãi "Đầu tư 100.000 nhân dân tệ (370 triệu đồng), chuyến đi miễn phí đến Nội Mông", khiến họ càng đầu tư nhiều hơn.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, nhà hàng lẩu bị bỏ hoang và đến lúc đó các ông bà lão mới nhận ra mình bị lừa.

Sau khi các nạn nhân trình báo vụ việc, cảnh sát Chiết Giang lần ra manh mối, phát hiện cái gọi là "cơ sở chăn nuôi gia súc" hoàn toàn giả mạo. Nhóm lừa đảo sử dụng nguyên tắc "mô hình Ponzi", lấy tiền của các nạn nhân đến sau trả cho người đến trước dưới dạng cổ tức nhằm thu hút thêm nhiều người tham gia đầu tư. Cuối cùng, chúng đã huy động bất hợp pháp hơn 42 triệu nhân dân tệ trong vòng 6 tháng và có hơn 600 nạn nhân.

Ngày 5/8/2024, tòa án Hàng Châu ra phán quyết về vụ án. Vương, kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo, bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam vì tội lừa đảo gây quỹ. Ngoài việc phải nộp lại toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp, hắn còn bị phạt 500 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1,85 tỷ đồng).